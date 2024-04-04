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Позбавтеся моху і лишайнику на деревах "одним махом" — лайфхаки

4 квітня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як позбутися моху і лишайнику на плодових деревах — ефективні методи
Жінка, яка обрізає дерева в саду. Фото: Decorexpro
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Чи не кожен садівник постійно бачить лишайники і мох на плодових деревах на своїй ділянці, які особливо помітні на корі під час дощу, адже вони мають більш яскравий колір в цю погоду. Але існують прості та дієві способи боротьби з цією проблемою.

Новини.LIVE ділиться цими способами.

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Механічний спосіб

Найкращим методом боротьби з цими проблемами є зіскоблювання, яке робиться за допомогою залізної пластини, капронової щітки або скребачки. Після цього необхідно нанести на оброблене місце розчин залізного купоросу на 5%, а залишки моху можна спалити або ж почекати, поки від підсохне і потім спалити.

Мох и лишайники на стволе дерева
Мох і лишайники на стовбурі дерева. Фото: Freepik

Обробка кислотою

Щоб позбутися моху і лишайника, можна нанести на стебло розчин щавлевої кислоти у пропорції один до восьми. За допомогою цього нарости на дереві стануть чорними і почнуть самі відпадати.

Нанесення побілки 

Білити плодові дерева, щоб прибрати мох з лишайником, варто як наприкінці осені, так і в другій половині зими, але в сонячну погоду. Однак, спочатку потрібно нанести на всі порізи і пошкодження садовий вар, а потім вже білити. Щоб приготувати суміш з побілки, вам знадобиться:

  • Гашене вапно — три кілограми
  • Мідний купорос — 150 грамів
  • Вода — десять літрів

Тут варто розуміти, що не слід обробляти кислотою молоді яблуні, груші та вишні, які мають гладку кору. Якщо ви це зробите, ви можете заблокувати спори і порушити газообмін, через що штамб буде поступово потовщуватися. 

Садовник, белящий дерево на своем участке
Садівник, який білить дерево на своїй ділянці. Фото: Freepik

Обрізка дерев

Проблемне місце спочатку варто переглянути, а потім механічним методом прибрати всі пошкоджені гілки. Також можна видалити гілки крони, що допоможе деревам отримувати більше світла і кисню.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини здатні захистити культури від шкідників на городі. 

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дерева
сад
мох
лишайник

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