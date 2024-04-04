Як позбутися моху і лишайнику на плодових деревах — ефективні методи

Позбавтеся моху і лишайнику на деревах "одним махом" — лайфхаки
Чи не кожен садівник постійно бачить лишайники і мох на плодових деревах на своїй ділянці, які особливо помітні на корі під час дощу, адже вони мають більш яскравий колір в цю погоду. Але існують прості та дієві способи боротьби з цією проблемою.
Новини.LIVE ділиться цими способами.
Як прибрати мох і лишайники з дерев
Механічний спосіб
Найкращим методом боротьби з цими проблемами є зіскоблювання, яке робиться за допомогою залізної пластини, капронової щітки або скребачки. Після цього необхідно нанести на оброблене місце розчин залізного купоросу на 5%, а залишки моху можна спалити або ж почекати, поки від підсохне і потім спалити.
Обробка кислотою
Щоб позбутися моху і лишайника, можна нанести на стебло розчин щавлевої кислоти у пропорції один до восьми. За допомогою цього нарости на дереві стануть чорними і почнуть самі відпадати.
Нанесення побілки
Білити плодові дерева, щоб прибрати мох з лишайником, варто як наприкінці осені, так і в другій половині зими, але в сонячну погоду. Однак, спочатку потрібно нанести на всі порізи і пошкодження садовий вар, а потім вже білити. Щоб приготувати суміш з побілки, вам знадобиться:
- Гашене вапно — три кілограми
- Мідний купорос — 150 грамів
- Вода — десять літрів
Тут варто розуміти, що не слід обробляти кислотою молоді яблуні, груші та вишні, які мають гладку кору. Якщо ви це зробите, ви можете заблокувати спори і порушити газообмін, через що штамб буде поступово потовщуватися.
Обрізка дерев
Проблемне місце спочатку варто переглянути, а потім механічним методом прибрати всі пошкоджені гілки. Також можна видалити гілки крони, що допоможе деревам отримувати більше світла і кисню.
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