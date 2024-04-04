Как избавиться от мха и лишайника на плодовых деревьях — эффективные методы

Женщина, которая обрезает деревья в саду. Фото: Decorexpro

Едва ли не каждый садовник постоянно видит лишайники и мох на плодовых деревьях на своем участке, которые особенно заметны на коре во время дождя, ведь они имеют более яркий цвет в эту погоду. Но есть простые и действенные методы борьбы с этой проблемой.

Новини.LIVE делится этими способами.

Читайте также:

Как убрать мох и лишайники с деревьев

Механический способ

Лучшим методом борьбы с этими проблемами является соскабливание, которое делается с помощью железной пластины, капроновой щетки или скребка. После этого необходимо нанести на обработанное место раствор железного купороса на 5%, а остатки мха можно сжечь или подождать, пока от подсохнет и затем сжечь.

Мох и лишайники на стволе дерева. Фото: Freepik

Обработка кислотой

Чтобы избавиться от мха и лишайника, можно нанести на стебель раствор щавелевой кислоты в пропорции один к восьми. Благодаря этому наросты на дереве станут черными и начнут сами отпадать.

Нанесение побелки

Белить плодовые деревья, чтобы убрать мох с лишайником, следует как в конце осени, так и во второй половине зимы, но в солнечную погоду. Однако, сначала нужно нанести на все порезы и повреждения садовый вар, а затем уже белить. Чтобы приготовить смесь с побелки, вам понадобится:

Гашеная известь — три килограмма

Медный купорос — 150 грамм

Вода — десять литров

Здесь следует понимать, что не стоит обрабатывать кислотой молодые яблони, груши и вишни, имеющие гладкую кору. Если вы это сделаете, вы можете заблокировать споры и нарушить газообмен, из-за чего штамб будет постепенно утолщаться.

Садовник, белящий дерево на своем участке. Фото: Freepik

Обрезка деревьев

Проблемное место сначала следует просмотреть, а затем механическим методом убрать все поврежденные ветки. Также можно удалить ветки кроны, что поможет деревьям получать больше света и кислорода.

Напомним, мы писали о том, какие растения способны защитить культуры от вредителей на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно обрезать вишню весной 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие растения можно смело сажать возле деревьев.