Как избавиться от мха и лишайника на плодовых деревьях — эффективные методы

Избавьтесь от мха и лишайника на деревьях "одним махом" — лайфхаки
Едва ли не каждый садовник постоянно видит лишайники и мох на плодовых деревьях на своем участке, которые особенно заметны на коре во время дождя, ведь они имеют более яркий цвет в эту погоду. Но есть простые и действенные методы борьбы с этой проблемой.
Новини.LIVE делится этими способами.
Как убрать мох и лишайники с деревьев
Механический способ
Лучшим методом борьбы с этими проблемами является соскабливание, которое делается с помощью железной пластины, капроновой щетки или скребка. После этого необходимо нанести на обработанное место раствор железного купороса на 5%, а остатки мха можно сжечь или подождать, пока от подсохнет и затем сжечь.
Обработка кислотой
Чтобы избавиться от мха и лишайника, можно нанести на стебель раствор щавелевой кислоты в пропорции один к восьми. Благодаря этому наросты на дереве станут черными и начнут сами отпадать.
Нанесение побелки
Белить плодовые деревья, чтобы убрать мох с лишайником, следует как в конце осени, так и во второй половине зимы, но в солнечную погоду. Однако, сначала нужно нанести на все порезы и повреждения садовый вар, а затем уже белить. Чтобы приготовить смесь с побелки, вам понадобится:
- Гашеная известь — три килограмма
- Медный купорос — 150 грамм
- Вода — десять литров
Здесь следует понимать, что не стоит обрабатывать кислотой молодые яблони, груши и вишни, имеющие гладкую кору. Если вы это сделаете, вы можете заблокировать споры и нарушить газообмен, из-за чего штамб будет постепенно утолщаться.
Обрезка деревьев
Проблемное место сначала следует просмотреть, а затем механическим методом убрать все поврежденные ветки. Также можно удалить ветки кроны, что поможет деревьям получать больше света и кислорода.
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