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Посадите грушу в этом месте в саду весной, и она отблагодарит вас вкусными плодами

16 мая 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Где лучше посадить грушу в саду весной 2024 — что учитывать при выборе места
Человек, садящий дерево груши в саду. Фото: Naked Science
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Опытные садоводы знают, что груша — это такое капризное дерево, которое требует особого ухода, в частности, регулярного полива, хорошего освещения, правильного места посадки и т.д. Чтобы получить большой урожай этого фрукта, следует понимать, где нужно посадить это дерево в своем саду.

Новини.LIVE называет самые важные факторы при посадке груши.

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Освещение

При выборе места посадки, следует обращать внимание на освещение, ведь дерево этого фрукта нуждается в ярких солнечных лучах. Поэтому следует выбирать участок, на который большинство времени в день попадают солнечные лучи.

Мужчина, высаживающий саженец груши в саду.
Человек, высаживающий саженец груши в саду. Фото: Pinterest

Защита от ветра

Также при посадке груши следует учитывать ветер, который не должен попадать на дерево. Дело в том, что сильный ветер может повредить ветки и ухудшить опыление дерева. Лучше сажать грушу у высокого забора или недалеко от стены здания, защищающей ее от ветра.

Почва

Это дерево любит расти в нейтральной или слабокислой почве, поэтому почва с большим количеством органических компонентов будет идеальным вариантом для груши. Также важно, чтобы почва была дренированной, а уровень грунтовых вод был на расстоянии не ближе полутора-двух метров от поверхности земли.

Также не стоит сажать груши в низинах и местах, где регулярно застаивается вода.

Садовод, который собирается посадить дерево груши.
Садовод, который собирается посадить дерево груши. Фото: Decorexpro

Расстояние от других растений

Эксперты говорят, что дерево с грушами любит, когда вокруг него много пространства, чтобы оно могло спокойно расти и развиваться. Поэтому при посадке следует учитывать оптимальное расстояние груши от других растений, которые не забирают у нее свет и полезные компоненты из почвы.

Напомним, мы писали о том, какое удобрение нужно добавлять к деревьям вишни и черешни весной.

Раньше мы рассказывали о том, можно ли выращивать сакуру возле своего дома.

Также мы сообщали о том, как можно быстро и эффективно убрать мох и лишайник на деревьях.

деревья
растения
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