Где лучше посадить грушу в саду весной 2024 — что учитывать при выборе места

Посадите грушу в этом месте в саду весной, и она отблагодарит вас вкусными плодами
Опытные садоводы знают, что груша — это такое капризное дерево, которое требует особого ухода, в частности, регулярного полива, хорошего освещения, правильного места посадки и т.д. Чтобы получить большой урожай этого фрукта, следует понимать, где нужно посадить это дерево в своем саду.
Новини.LIVE называет самые важные факторы при посадке груши.
Самое лучшее место для посадки груши
Освещение
При выборе места посадки, следует обращать внимание на освещение, ведь дерево этого фрукта нуждается в ярких солнечных лучах. Поэтому следует выбирать участок, на который большинство времени в день попадают солнечные лучи.
Защита от ветра
Также при посадке груши следует учитывать ветер, который не должен попадать на дерево. Дело в том, что сильный ветер может повредить ветки и ухудшить опыление дерева. Лучше сажать грушу у высокого забора или недалеко от стены здания, защищающей ее от ветра.
Почва
Это дерево любит расти в нейтральной или слабокислой почве, поэтому почва с большим количеством органических компонентов будет идеальным вариантом для груши. Также важно, чтобы почва была дренированной, а уровень грунтовых вод был на расстоянии не ближе полутора-двух метров от поверхности земли.
Также не стоит сажать груши в низинах и местах, где регулярно застаивается вода.
Расстояние от других растений
Эксперты говорят, что дерево с грушами любит, когда вокруг него много пространства, чтобы оно могло спокойно расти и развиваться. Поэтому при посадке следует учитывать оптимальное расстояние груши от других растений, которые не забирают у нее свет и полезные компоненты из почвы.
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