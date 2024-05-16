Где лучше посадить грушу в саду весной 2024 — что учитывать при выборе места

Человек, садящий дерево груши в саду. Фото: Naked Science

Опытные садоводы знают, что груша — это такое капризное дерево, которое требует особого ухода, в частности, регулярного полива, хорошего освещения, правильного места посадки и т.д. Чтобы получить большой урожай этого фрукта, следует понимать, где нужно посадить это дерево в своем саду.

Новини.LIVE называет самые важные факторы при посадке груши.

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Освещение

При выборе места посадки, следует обращать внимание на освещение, ведь дерево этого фрукта нуждается в ярких солнечных лучах. Поэтому следует выбирать участок, на который большинство времени в день попадают солнечные лучи.

Человек, высаживающий саженец груши в саду. Фото: Pinterest

Защита от ветра

Также при посадке груши следует учитывать ветер, который не должен попадать на дерево. Дело в том, что сильный ветер может повредить ветки и ухудшить опыление дерева. Лучше сажать грушу у высокого забора или недалеко от стены здания, защищающей ее от ветра.

Почва

Это дерево любит расти в нейтральной или слабокислой почве, поэтому почва с большим количеством органических компонентов будет идеальным вариантом для груши. Также важно, чтобы почва была дренированной, а уровень грунтовых вод был на расстоянии не ближе полутора-двух метров от поверхности земли.

Также не стоит сажать груши в низинах и местах, где регулярно застаивается вода.

Садовод, который собирается посадить дерево груши. Фото: Decorexpro

Расстояние от других растений

Эксперты говорят, что дерево с грушами любит, когда вокруг него много пространства, чтобы оно могло спокойно расти и развиваться. Поэтому при посадке следует учитывать оптимальное расстояние груши от других растений, которые не забирают у нее свет и полезные компоненты из почвы.

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