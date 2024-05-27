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Забудьте про поросль раз і назавжди — як позбутися її в саду

27 травня 2024 17:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як раз і назавжди прибрати поросль на деревах і кущах — поради для садівників
Садівник, який обрізає гілки на дереві. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Будь-яку дачу дуже важко уявити без різних дерев і кущів, які є справжньою прикрасою для саду. Але інколи це стає справжньою проблемою для господарів, тому варто знати, як можна ефективно позбутися порослі на своїй ділянці.

Новини.LIVE розповідає, як боротися з цією проблемою.

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Поросль на ділянці не тільки псує зовнішній вигляд саду, а й робить основну рослину слабшою. Внаслідок цього зменшується рівень врожайності та декоративності кущів, які цвітуть в саду. Тому щоб не зіпсувати свою ділянку, потрібно знати ефективні способи боротьби з цією проблемою.

Ефективні методи боротьби з порослю

Хімічний метод

Цей спосіб не забирає багато сил, але ним можна користуватися далеко не завжди. Під час цього методу використовуються такі інгредієнти, як:

  • Контактні гербіциди 
  • Селітра
  • Сіль

Сьогодні існує повноцінна група ядохімікатів, які допомагають знищувати порослі в саду. Використовуйте ці хімікати у тому випадку, якщо хочете видалити не тільки поросль а й старі дерева з кущами. Сильні речовини потрапляють до деревини і знищують деревний бур’ян.

Є декілька методів видалення порослей хімічним способом:

  • Зрошення голих тканин, коли на дереві роблять насічки для оголення деревини і зрошують стовбур
  • Ін'єкції гербіцидів у деревину 
  • Спилювання дерева та обробка пня арборицидами
  • Обробка листя пестицидами
Человек, который удаляет поросль на дереве
Людина, яка видаляє поросль на дереві. Фото: Pinterest

Механічний метод

Якщо ви хочете користуватися цим методом, вирізайте порослі секатором або гострим ножем. Але проводьте цю процедуру дуже обережно, адже є ризик пошкодити основну кореневу систему і завадити росту нових рослин.

Мужчина, обрезающий секатором лишние ветви на дереве
Чоловік, який обрізає секатором зайві гілки на дереві. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто обробити персикове дерево після цвітіння. 

Раніше ми розповідали про те, як можна швидко реанімувати тую, яка висохла. 

Також ми повідомляли про те, де потрібно посадити дерево груші в саду, щоб отримати великий врожай.

дерева
сад
поросль
кущі

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