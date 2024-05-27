Як раз і назавжди прибрати поросль на деревах і кущах — поради для садівників

Садівник, який обрізає гілки на дереві. Фото: Alamy

Будь-яку дачу дуже важко уявити без різних дерев і кущів, які є справжньою прикрасою для саду. Але інколи це стає справжньою проблемою для господарів, тому варто знати, як можна ефективно позбутися порослі на своїй ділянці.

Новини.LIVE розповідає, як боротися з цією проблемою.

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Поросль на ділянці не тільки псує зовнішній вигляд саду, а й робить основну рослину слабшою. Внаслідок цього зменшується рівень врожайності та декоративності кущів, які цвітуть в саду. Тому щоб не зіпсувати свою ділянку, потрібно знати ефективні способи боротьби з цією проблемою.

Ефективні методи боротьби з порослю

Хімічний метод

Цей спосіб не забирає багато сил, але ним можна користуватися далеко не завжди. Під час цього методу використовуються такі інгредієнти, як:

Контактні гербіциди

Селітра

Сіль

Сьогодні існує повноцінна група ядохімікатів, які допомагають знищувати порослі в саду. Використовуйте ці хімікати у тому випадку, якщо хочете видалити не тільки поросль а й старі дерева з кущами. Сильні речовини потрапляють до деревини і знищують деревний бур’ян.

Є декілька методів видалення порослей хімічним способом:

Зрошення голих тканин, коли на дереві роблять насічки для оголення деревини і зрошують стовбур

Ін'єкції гербіцидів у деревину

Спилювання дерева та обробка пня арборицидами

Обробка листя пестицидами

Людина, яка видаляє поросль на дереві. Фото: Pinterest

Механічний метод

Якщо ви хочете користуватися цим методом, вирізайте порослі секатором або гострим ножем. Але проводьте цю процедуру дуже обережно, адже є ризик пошкодити основну кореневу систему і завадити росту нових рослин.

Чоловік, який обрізає секатором зайві гілки на дереві. Фото: Pinterest

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