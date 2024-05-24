Які рослини в саду шкідливі для домашніх тварин — від чого категорично слід відмовитися

Не хочете нашкодити домашнім улюбленцям — не вирощуйте в саду ці рослини
У світі є певні види рослин, які погано впливають не тільки на інші культури на городі, а й навіть на домашніх тварин. Якщо ви не хочете зашкодити своїм улюбленцям, варто знати, від яких рослин потрібно тримати їх якнайдалі.
Новини.LIVE розповідає, які рослини входять до цього списку.
Коли на городі активно цвітуть різні квіти, коти і собаки ризикують постраждати. Річ у тім, що є певні рослини, які мають отруйні компоненти. Ці речовини своєю чергою є дуже небезпечними для здоров’я домашніх улюбленців.
Тому слід розуміти, які рослини краще не садити на своєму городі, якщо у вас вдома є улюбленець, щоб не зашкодити йому.
Від яких рослин краще відмовитися на користь тварин
Експерти категорично не рекомендують садити на своїй ділянці такі популярні квіти, як:
- Іриси
- Гіацинти
- Хризантеми
- Нарциси
- Півонії
- Люпини
Як тварини можуть постраждати від рослин
Якщо ваша тварина захоче вкусити такі рослини, в неї може виникнути кишковий розлад. Експерти також не радять тримати біля тварин конвалії, які є особливо отруйними, бузок і гортензії. Якщо ваш собака або кіт вирішить спробувати, наприклад, рицину звичайну, він може отримати параліч або навіть втратити зір.
Від цих квітів тварина може мати такі проблеми зі здоров’ям, як:
- Активне слиновиділення
- Прискорене дихання
- Діарея
- Блювота
Якщо ви помітили ці симптоми у свого вихованця, скоріше везіть його до найближчої ветеринарної лікарні. Експерти категорично не радять лікувати свою тварину власноруч, адже в такому випадку можна їй ще сильніше зашкодити.
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