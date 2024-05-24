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Не хочете нашкодити домашнім улюбленцям — не вирощуйте в саду ці рослини

24 травня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Які рослини в саду шкідливі для домашніх тварин — від чого категорично слід відмовитися
Собака породи Лабрадор, який їсть траву. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

У світі є певні види рослин, які погано впливають не тільки на інші культури на городі, а й навіть на домашніх тварин. Якщо ви не хочете зашкодити своїм улюбленцям, варто знати, від яких рослин потрібно тримати їх якнайдалі.

Новини.LIVE розповідає, які рослини входять до цього списку.

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Коли на городі активно цвітуть різні квіти, коти і собаки ризикують постраждати. Річ у тім, що є певні рослини, які мають отруйні компоненти. Ці речовини своєю чергою є дуже небезпечними для здоров’я домашніх улюбленців.

Тому слід розуміти, які рослини краще не садити на своєму городі, якщо у вас вдома є улюбленець, щоб не зашкодити йому.

Кот среди разных растений на огороде
Кіт серед різних рослин на городі. Фото: Freepik

Від яких рослин краще відмовитися на користь тварин

Експерти категорично не рекомендують садити на своїй ділянці такі популярні квіти, як:

  • Іриси
  • Гіацинти
  • Хризантеми
  • Нарциси
  • Півонії
  • Люпини
Красивые ирисы в саду
Красиві іриси в саду. Фото: The Original Garden

Як тварини можуть постраждати від рослин

Якщо ваша тварина захоче вкусити такі рослини, в неї може виникнути кишковий розлад. Експерти також не радять тримати біля тварин конвалії, які є особливо отруйними, бузок і гортензії. Якщо ваш собака або кіт вирішить спробувати, наприклад, рицину звичайну, він може отримати параліч або навіть втратити зір.

Красивый рыжий кот на лужайке
Красивий рудий кіт на галявині. Фото: Pixabay

Від цих квітів тварина може мати такі проблеми зі здоров’ям, як:

  • Активне слиновиділення
  • Прискорене дихання
  • Діарея
  • Блювота

Якщо ви помітили ці симптоми у свого вихованця, скоріше везіть його до найближчої ветеринарної лікарні. Експерти категорично не радять лікувати свою тварину власноруч, адже в такому випадку можна їй ще сильніше зашкодити. 

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини можуть зіпсувати врожай картоплі на городі. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини в жодному випадку не можна садити біля троянди на клумбі.

Також ми повідомляли про те, в якому місці краще посадити дерево груші в саду. 

рослини
сад
шкода
домашні тварини

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