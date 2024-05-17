Які рослини в жодному разі не можна садити біля троянди — список заборонених квітів

Садівниця, яка доглядає троянди в саду. Фото: Daily Express

Досвідчені садівники певно знають, що троянди потребують більш ретельного догляду, ніж інші квіти. Тому важливо звертати увагу на те, які рослини посаджені біля цієї квітки, якщо ви хочете потім зібрати розкішні та ароматні букети.

Новини.LIVE розповідає про найгірших сусідів для троянд.

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"Сусідство" з іншими рослинами має дві сторони однієї медалі: з одного боку, троянди рідше страждають від різних хвороб, перебуваючи на одній ділянці з іншими квітами, а з іншого боку, неправильні рослини поруч можуть нашкодити трояндам.

Саме тому варто знати, які рослини в жодному випадку не можна садити на одній ділянці з трояндами, адже так можна вбити цю неймовірно красиву квітку.

Кущ красивої рожевої троянди в саду. Фото: Expertexpro

Рослини, які не можна вирощувати поруч із трояндами

Експерти назвали рослини, які краще не вирощувати на одній грядці з королевою саду. Річ у тому, що вони стануть справжніми конкурентами для троянд за корисні компоненти і воду. До того ж ці рослини можуть передавати квітці різні захворювання і шкідників, які зіпсують їх.

Щоб не вбити троянду, біля неї в жодному разі не можна садити такі рослини, як:

Гортензія

Тюльпан

Жоржина

Ірис

Конвалія

Папороть

До того ж досвідчені садівники стверджують, що троянди погано почуваються поруч із цибулинними культурами. Тому вони також входять до списку заборонених для троянд рослин.

Жінка, яка обрізає троянду в саду. Фото: The Mirror

Рослини, які можна вирощувати поруч із трояндами

Якщо ви хочете виростити пишні та ароматні троянди, посадіть біля них такі рослини, які не будуть створювати затінок для них, не будуть передавати хвороби і не стануть красивішими за троянди. Йдеться про такі рослини, як:

Герань

Манжетка

Петунія

Братки

Маргаритка

Котовник

Дельфініум

Фіалка

Чебрець

Шавлій

М’ята

Деревій

Лаванда

Садівник, який висаджує троянду. Фото: Housing

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