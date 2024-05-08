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В жодному разі не садіть це біля помідорів, якщо не хочете зіпсувати врожай

8 травня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що ні в якому разі не можна садити біля помідорів на городі — повний перелік рослин
Дачник, який збирає урожай помідорів на городі. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Для отримання великого врожаю помідорів дуже важливо стежити за тим, з ким вони є "сусідами" по ділянці. Досвідчені городники назвали рослини, які в жодному разі не можна садити біля томатів, щоб не скоротити їхній урожай.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

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Капуста

Ці овочі є найгіршими "сусідами" для помідорів, адже вони не дають пагонам томатів зростати. Оскільки капусті потрібно багато поживних компонентів протягом цілого періоду розвитку, а в помідорів слабкіші корені, то капуста забиратиме в них всі корисні речовини.

Большой урожай капусты на огороде
Великий урожай капусти на городі. Фото: Hindustan Times

Кукурудза

Кукурудзяний метелик — це один з найбільш небезпечних шкідників для цієї культури. Личинки цього шкідника потрапляють до помідорів, де їдять частини їхнього листя і стебел.

Спелая кукуруза на огороде
Спіла кукурудза на городі. Фото: Freepik

Фенхель

Експерти стверджують, що з коріння фенхелю виходить хімічний компонент, який заважає багатьом рослинам нормально розвиватися. Зокрема, це стосується і помідорів.

Фенхель, который растет на огороде
Фенхель, який росте на городі. Фото: House Digest

Кріп

На ранньому етапі розвитку кріп захищає томати від шкідників і покращує їхній розвиток. Проте, після дозрівання стосунки між помідорами і кропом погіршуються, адже він починає томати пригнічувати.

Большой урожай укропа на огороде
Великий урожай кропу на городі. Фото: Pinterest

Баклажани

Ці плоди можуть провокувати виникнення проблем із захворюваннями, яких дуже важко позбутися. І баклажани, і томати сприйнятливі до фітофторозу. Ранній процес пошкоджує листя помідорів, тим самим, вбиваючи листя і змушуючи їх випадати.

Большие баклажаны на огороде
Великі баклажани на городі. Фото: Pinterest

Картопля

Помідори і картопля можуть захворіти однаково, а багато хвороб поширюються через ґрунт. Тому садити обидві рослини на одній ділянці — дуже небезпечно, адже якщо захворіє одна культура, від неї постраждає й інша.

Корневая система картофеля на огороде
Коренева система картоплі на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно обробити насіння томатів від фітофтори. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто обробити насіння помідорів перед посівом. 

Також ми повідомляли про те, як потрібно садити помідори і коли це робити.

овочі
рослини
город
помідори

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