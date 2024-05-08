Що ні в якому разі не можна садити біля помідорів на городі — повний перелік рослин

Дачник, який збирає урожай помідорів на городі. Фото: Pinterest

Для отримання великого врожаю помідорів дуже важливо стежити за тим, з ким вони є "сусідами" по ділянці. Досвідчені городники назвали рослини, які в жодному разі не можна садити біля томатів, щоб не скоротити їхній урожай.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

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Капуста

Ці овочі є найгіршими "сусідами" для помідорів, адже вони не дають пагонам томатів зростати. Оскільки капусті потрібно багато поживних компонентів протягом цілого періоду розвитку, а в помідорів слабкіші корені, то капуста забиратиме в них всі корисні речовини.

Великий урожай капусти на городі. Фото: Hindustan Times

Кукурудза

Кукурудзяний метелик — це один з найбільш небезпечних шкідників для цієї культури. Личинки цього шкідника потрапляють до помідорів, де їдять частини їхнього листя і стебел.

Спіла кукурудза на городі. Фото: Freepik

Фенхель

Експерти стверджують, що з коріння фенхелю виходить хімічний компонент, який заважає багатьом рослинам нормально розвиватися. Зокрема, це стосується і помідорів.

Фенхель, який росте на городі. Фото: House Digest

Кріп

На ранньому етапі розвитку кріп захищає томати від шкідників і покращує їхній розвиток. Проте, після дозрівання стосунки між помідорами і кропом погіршуються, адже він починає томати пригнічувати.

Великий урожай кропу на городі. Фото: Pinterest

Баклажани

Ці плоди можуть провокувати виникнення проблем із захворюваннями, яких дуже важко позбутися. І баклажани, і томати сприйнятливі до фітофторозу. Ранній процес пошкоджує листя помідорів, тим самим, вбиваючи листя і змушуючи їх випадати.

Великі баклажани на городі. Фото: Pinterest

Картопля

Помідори і картопля можуть захворіти однаково, а багато хвороб поширюються через ґрунт. Тому садити обидві рослини на одній ділянці — дуже небезпечно, адже якщо захворіє одна культура, від неї постраждає й інша.

Коренева система картоплі на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно обробити насіння томатів від фітофтори.

Раніше ми розповідали про те, чим варто обробити насіння помідорів перед посівом.

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