Що ні в якому разі не можна садити біля помідорів на городі — повний перелік рослин

В жодному разі не садіть це біля помідорів, якщо не хочете зіпсувати врожай
Для отримання великого врожаю помідорів дуже важливо стежити за тим, з ким вони є "сусідами" по ділянці. Досвідчені городники назвали рослини, які в жодному разі не можна садити біля томатів, щоб не скоротити їхній урожай.
Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.
Що категорично не можна вирощувати на одній ділянці з томатами
Капуста
Ці овочі є найгіршими "сусідами" для помідорів, адже вони не дають пагонам томатів зростати. Оскільки капусті потрібно багато поживних компонентів протягом цілого періоду розвитку, а в помідорів слабкіші корені, то капуста забиратиме в них всі корисні речовини.
Кукурудза
Кукурудзяний метелик — це один з найбільш небезпечних шкідників для цієї культури. Личинки цього шкідника потрапляють до помідорів, де їдять частини їхнього листя і стебел.
Фенхель
Експерти стверджують, що з коріння фенхелю виходить хімічний компонент, який заважає багатьом рослинам нормально розвиватися. Зокрема, це стосується і помідорів.
Кріп
На ранньому етапі розвитку кріп захищає томати від шкідників і покращує їхній розвиток. Проте, після дозрівання стосунки між помідорами і кропом погіршуються, адже він починає томати пригнічувати.
Баклажани
Ці плоди можуть провокувати виникнення проблем із захворюваннями, яких дуже важко позбутися. І баклажани, і томати сприйнятливі до фітофторозу. Ранній процес пошкоджує листя помідорів, тим самим, вбиваючи листя і змушуючи їх випадати.
Картопля
Помідори і картопля можуть захворіти однаково, а багато хвороб поширюються через ґрунт. Тому садити обидві рослини на одній ділянці — дуже небезпечно, адже якщо захворіє одна культура, від неї постраждає й інша.
Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно обробити насіння томатів від фітофтори.
Раніше ми розповідали про те, чим варто обробити насіння помідорів перед посівом.
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