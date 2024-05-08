Что ни в коем случае нельзя сажать возле помидоров на огороде — полный перечень растений

Дачник, собирающий урожай помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Для получения большого урожая помидоров очень важно следить за тем, с кем они являются "соседями" по участку. Опытные огородники назвали растения, которые ни в коем случае нельзя сажать возле томатов, чтобы не сократить их урожай.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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Капуста

Эти овощи являются худшими "соседами" для помидоров, ведь они не дают побегам томатов расти. Поскольку капусте требуется много питательных компонентов в течение целого периода развития, а у помидоров слабее корни, то капуста будет отнимать у них все полезные вещества.

Большой урожай капусты на огороде. Фото: Hindustan Times

Кукуруза

Кукурузная бабочка — это один из самых опасных вредителей для этой культуры. Личинки этого вредителя попадают в помидоры, где едят части их листьев и стеблей.

Спелая кукуруза на огороде. Фото: Freepik

Фенхель

Эксперты утверждают, что из корней фенхеля выходит химический компонент, мешающий многим растениям нормально развиваться. В частности, это касается и помидоров.

Фенхель, который растет на огороде. Фото: House Digest

Укроп

На раннем этапе развития укроп защищает томаты от вредителей и улучшает их развитие. Однако, после созревания отношения между помидорами и укропом ухудшаются, ведь он начинает томаты угнетать.

Большой урожай укропа на огороде. Фото: Pinterest

Баклажаны

Эти плоды могут провоцировать возникновение проблем с заболеваниями, от которых очень трудно избавиться. И баклажаны, и томаты восприимчивы к фитофторозу. Ранний процесс повреждает листья помидоров, тем самым, убивая листья и заставляя их выпадать.

Большие баклажаны на огороде. Фото: Pinterest

Картофель

Помидоры и картофель могут заболеть одинаково, а многие болезни распространяются через почву. Поэтому сажать оба растения на одном участке очень опасно, ведь если заболеет одна культура, от нее пострадает и другая.

Корневая система картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, чем нужно обработать семена томатов от фитофторы.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует обработать семена помидоров перед посевом.

Также мы сообщали о том, как нужно сажать помидоры и когда это делать.