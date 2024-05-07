Які рослини категорично не можна садити біля винограду — поради для садівників

Садівник, який збирає виноград в саду. Фото: Agrozar

Якщо ви хочете виростити великий і солодкий виноград, ви повинні враховувати не тільки підживлення, обрізку тощо, а й те, які рослини біля нього ростуть. Справа в тому, що далеко не все можна висаджувати біля винограду, адже можна з легкістю зіпсувати його урожай.

Новини.LIVE розповідає, що не можна садити біля винограду.

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Які квіти не можна садити біля винограду

Досвідчені садівники стверджують, що категорично не можна садити біля винограду такі рослини, як:

Васильки

Календулу

Гвоздику

Дзвіночки

Справа в тому, що ці квіти здатні пошкодити ягоди і зіпсувати урожай, тому їх в жодному разі не можна садити на одній ділянці з виноградом.

Садівник, який доглядає виноград. Фото: Pinterest

Які культури не можна садити біля винограду

Якщо говорити про городні культури, то біля винограду краще не садити такі овочі, як:

Баклажани

Перець

Моркву

Томати

Картоплю

До того ж, досвідчені садівники не рекомендують садити на одній ділянці з виноградом такі рослини, як:

Цибулю

Порей

Петрушку

Пряні трави

Селеру

Хрін

Польову гірчицю

Дику редьку

Просо

Людина, яка зібрала великий урожай винограду. Фото: SweetGarden

Які лікарські трави краще не садити поруч із виноградом

Якщо ви входите до числа тих, хто не ходить до аптек і віддає перевагу народним трав’яним лікам, то біля винограду краще не садити такі трави, як:

Подорожник

Звіробій

Деревій

Пижмо

Великий урожай синього винограду в кошику. Фото: Freepik

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