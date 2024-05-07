Які рослини категорично не можна садити біля винограду — поради для садівників

Це найгірші "сусіди" — що в жодному разі не можна садити біля винограду
Якщо ви хочете виростити великий і солодкий виноград, ви повинні враховувати не тільки підживлення, обрізку тощо, а й те, які рослини біля нього ростуть. Справа в тому, що далеко не все можна висаджувати біля винограду, адже можна з легкістю зіпсувати його урожай.
Новини.LIVE розповідає, що не можна садити біля винограду.
Погані "сусіди" для винограду
Які квіти не можна садити біля винограду
Досвідчені садівники стверджують, що категорично не можна садити біля винограду такі рослини, як:
- Васильки
- Календулу
- Гвоздику
- Дзвіночки
Справа в тому, що ці квіти здатні пошкодити ягоди і зіпсувати урожай, тому їх в жодному разі не можна садити на одній ділянці з виноградом.
Які культури не можна садити біля винограду
Якщо говорити про городні культури, то біля винограду краще не садити такі овочі, як:
- Баклажани
- Перець
- Моркву
- Томати
- Картоплю
До того ж, досвідчені садівники не рекомендують садити на одній ділянці з виноградом такі рослини, як:
- Цибулю
- Порей
- Петрушку
- Пряні трави
- Селеру
- Хрін
- Польову гірчицю
- Дику редьку
- Просо
Які лікарські трави краще не садити поруч із виноградом
Якщо ви входите до числа тих, хто не ходить до аптек і віддає перевагу народним трав’яним лікам, то біля винограду краще не садити такі трави, як:
- Подорожник
- Звіробій
- Деревій
- Пижмо
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