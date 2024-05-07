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Це найгірші "сусіди" — що в жодному разі не можна садити біля винограду

7 травня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Які рослини категорично не можна садити біля винограду — поради для садівників
Садівник, який збирає виноград в саду. Фото: Agrozar
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви хочете виростити великий і солодкий виноград, ви повинні враховувати не тільки підживлення, обрізку тощо, а й те, які рослини біля нього ростуть. Справа в тому, що далеко не все можна висаджувати біля винограду, адже можна з легкістю зіпсувати його урожай.

Новини.LIVE розповідає, що не можна садити біля винограду.

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Які квіти не можна садити біля винограду

Досвідчені садівники стверджують, що категорично не можна садити біля винограду такі рослини, як:

  • Васильки
  • Календулу
  • Гвоздику
  • Дзвіночки

Справа в тому, що ці квіти здатні пошкодити ягоди і зіпсувати урожай, тому їх в жодному разі не можна садити на одній ділянці з виноградом.

Садовод, ухаживающий за виноградом
Садівник, який доглядає виноград. Фото: Pinterest

Які культури не можна садити біля винограду

Якщо говорити про городні культури, то біля винограду краще не садити такі овочі, як: 

  • Баклажани
  • Перець
  • Моркву
  • Томати
  • Картоплю

До того ж, досвідчені садівники не рекомендують садити на одній ділянці з виноградом такі рослини, як:

  • Цибулю
  • Порей
  • Петрушку
  • Пряні трави
  • Селеру
  • Хрін
  • Польову гірчицю
  • Дику редьку
  • Просо
Человек, собравший большой урожай винограда
Людина, яка зібрала великий урожай винограду. Фото: SweetGarden

Які лікарські трави краще не садити поруч із виноградом

Якщо ви входите до числа тих, хто не ходить до аптек і віддає перевагу народним трав’яним лікам, то біля винограду краще не садити такі трави, як:

  • Подорожник
  • Звіробій
  • Деревій
  • Пижмо
Большой урожай синего винограда в корзине
Великий урожай синього винограду в кошику. Фото: Freepik

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