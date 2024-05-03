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Чому бурʼян полин-трава має бути на городі — відповідь вас здивує

3 травня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Полин-трава обовʼязково має бути в саду та на городі — в чому користь бур'яна
Людина, яка рве полин-траву. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Всі городники, які бачать полин на своїй ділянці, одразу ж намагаються його позбутися, вважаючи, що це звичайнісінький бур’ян, який погано впливає на рослини. Проте мало хто знає, що насправді полин є дуже корисною для рослин і культур в саду та на городі.

Новини.LIVE розповідає, чому не варто виривати полин на городі та в саду.

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Чим корисний полин

Ця трава користується особливою популярністю в народній медицині, тому її часто вирощують як культуру для покращення здоров’я. Та не тільки в народній медицині корисний полин, він ще й вважається потужним інсектицидом і репелентом.

Полынь-трава, которая отпугивает вредителей
Полин-трава, яка відлякує шкідників. Фото: Pinterest

Це означає, що ця трава здатна вбити чи не дати комахам та личинкам наблизитися до рослин і культур в саду та на городі. Полин здатний відлякати таких комах, як:

  • Морквяну муху
  • Білявку
  • Пильщика
  • Попелицю
  • Плодожерку

Як правильно використовувати полин на городі

Щоб захистити свої рослини від різних комах цією травою, потрібно приготувати настій. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти, як:

  • Свіжа трава — 300 грамів
  • Окріп — п’ять літрів

Залийте пучок трави окропом і залиште це настоюватися на одну годину, потім обприскайте рослини, які постраждали від шкідників. 

Настой из полынь-травы, защищающий растения от вредителей
Настій з полин-трави, який захищає рослини від шкідників. Фото: Pinterest

Як правильно використовувати полин в саду

Полин краще посадити в саду під якимось кущем або деревом, адже він захищатиме їх від шкідників. Його терпіти не можуть такі шкідники, як:

  • Мурахи
  • Попелиці
  • Гусениці
  • Плодожерки
  • Миші

На зимовий період полином можна обгорнути плодові дерева, що захистить їх від зайців. Також його можна посадити поруч з такими квітами, як:

  • Лаванда
  • Сантолін
  • Дзвіночки
  • Троянди

Нагадаємо, ми писали про те, чому в жодному разі не можна позбавлятися кропиви на городі. 

Раніше ми розповідали про те, які бур’яни на городі є дуже небезпечними для рослин. 

Також ми повідомляли про те, яку рослину в жодному разі не можна садити біля свого будинку. 

рослини
город
сад
полин-трава

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