Полин-трава обовʼязково має бути в саду та на городі — в чому користь бур'яна

Людина, яка рве полин-траву. Фото: Alamy

Всі городники, які бачать полин на своїй ділянці, одразу ж намагаються його позбутися, вважаючи, що це звичайнісінький бур’ян, який погано впливає на рослини. Проте мало хто знає, що насправді полин є дуже корисною для рослин і культур в саду та на городі.

Новини.LIVE розповідає, чому не варто виривати полин на городі та в саду.

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Чим корисний полин

Ця трава користується особливою популярністю в народній медицині, тому її часто вирощують як культуру для покращення здоров’я. Та не тільки в народній медицині корисний полин, він ще й вважається потужним інсектицидом і репелентом.

Полин-трава, яка відлякує шкідників. Фото: Pinterest

Це означає, що ця трава здатна вбити чи не дати комахам та личинкам наблизитися до рослин і культур в саду та на городі. Полин здатний відлякати таких комах, як:

Морквяну муху

Білявку

Пильщика

Попелицю

Плодожерку

Як правильно використовувати полин на городі

Щоб захистити свої рослини від різних комах цією травою, потрібно приготувати настій. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти, як:

Свіжа трава — 300 грамів

Окріп — п’ять літрів

Залийте пучок трави окропом і залиште це настоюватися на одну годину, потім обприскайте рослини, які постраждали від шкідників.

Настій з полин-трави, який захищає рослини від шкідників. Фото: Pinterest

Як правильно використовувати полин в саду

Полин краще посадити в саду під якимось кущем або деревом, адже він захищатиме їх від шкідників. Його терпіти не можуть такі шкідники, як:

Мурахи

Попелиці

Гусениці

Плодожерки

Миші

На зимовий період полином можна обгорнути плодові дерева, що захистить їх від зайців. Також його можна посадити поруч з такими квітами, як:

Лаванда

Сантолін

Дзвіночки

Троянди

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