Полин-трава обовʼязково має бути в саду та на городі — в чому користь бур'яна

Чому бурʼян полин-трава має бути на городі — відповідь вас здивує
Всі городники, які бачать полин на своїй ділянці, одразу ж намагаються його позбутися, вважаючи, що це звичайнісінький бур’ян, який погано впливає на рослини. Проте мало хто знає, що насправді полин є дуже корисною для рослин і культур в саду та на городі.
Новини.LIVE розповідає, чому не варто виривати полин на городі та в саду.
Чим корисний полин
Ця трава користується особливою популярністю в народній медицині, тому її часто вирощують як культуру для покращення здоров’я. Та не тільки в народній медицині корисний полин, він ще й вважається потужним інсектицидом і репелентом.
Це означає, що ця трава здатна вбити чи не дати комахам та личинкам наблизитися до рослин і культур в саду та на городі. Полин здатний відлякати таких комах, як:
- Морквяну муху
- Білявку
- Пильщика
- Попелицю
- Плодожерку
Як правильно використовувати полин на городі
Щоб захистити свої рослини від різних комах цією травою, потрібно приготувати настій. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти, як:
- Свіжа трава — 300 грамів
- Окріп — п’ять літрів
Залийте пучок трави окропом і залиште це настоюватися на одну годину, потім обприскайте рослини, які постраждали від шкідників.
Як правильно використовувати полин в саду
Полин краще посадити в саду під якимось кущем або деревом, адже він захищатиме їх від шкідників. Його терпіти не можуть такі шкідники, як:
- Мурахи
- Попелиці
- Гусениці
- Плодожерки
- Миші
На зимовий період полином можна обгорнути плодові дерева, що захистить їх від зайців. Також його можна посадити поруч з такими квітами, як:
- Лаванда
- Сантолін
- Дзвіночки
- Троянди
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