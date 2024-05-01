Навіщо вирощувати кропиву на городі — вагомі причини для дачників

Людина, яка збирає кропиву до кошику. Фото: House Digest

Досвідчені дачники знають, як важко прибирати кропиву на своєму городі, і намагаються це зробити різними дорогими методами. Проте, мало хто знає, що ця рослина, насправді, є дуже корисною для культур, тому не варто поспішати позбавлятися її.

Новини.LIVE пояснюють, чим кропива корисна для городу.

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Як можна кропивою підживлювати рослини

З кропиви можна робити ефективне добриво, яке здатне збагатити ґрунт різними корисними мікроелементами. Підживлювати кропивою можна також і рослини вдома, але в цьому випадку потрібно приготувати суміш з кропиви, який називається зеленим чаєм.

Людина, яка подрібнює кропиву сокирою. Фото: Alamy

Щоб приготувати класичний настій, візьміть листя кропиви, подрібніть їх, покладіть до пластикової ємності, заповнивши її на третину, залийте це окропом, закрийте кришкою і тримайте у такому стані від десяти до 14 днів на вулиці.

За високої температури пришвидшиться процес бродіння, але можна додати також і свіжі дріжджі, прибравши поганий аромат коренем валеріани або деревною золою. Не варто забувати перемішувати цей настій дерев’яною палицею.

Які рослини люблять кропиву

Перш, ніж робити суміш з кропиви, варто переконатися у тому, що рослини переносять цей концентрований сік. А для цього слід наперед знати, які культури і рослини потребують кропиви. Так, розчин з кропиви дуже корисний для таких рослин, як:

Полуниця

Квіти

Розсада помідорів і огірків

Людина, яка тримає кропиву в кошику. Фото: Alamy

Які рослини не люблять кропиву

У жодному разі не можна поливати кропивним настоєм такі рослини, як:

Квасоля

Часник

Цибуля

Горох

Справа в тому, що цей настій може стати "агресивним", зіпсувавши врожай і перетворивши культури на зелені "кущі".

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