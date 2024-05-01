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Чому не можна позбавлятися кропиви на городі — користь для рослин

1 травня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Навіщо вирощувати кропиву на городі — вагомі причини для дачників
Людина, яка збирає кропиву до кошику. Фото: House Digest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Досвідчені дачники знають, як важко прибирати кропиву на своєму городі, і намагаються це зробити різними дорогими методами. Проте, мало хто знає, що ця рослина, насправді, є дуже корисною для культур, тому не варто поспішати позбавлятися її.

Новини.LIVE пояснюють, чим кропива корисна для городу.

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Як можна кропивою підживлювати рослини

З кропиви можна робити ефективне добриво, яке здатне збагатити ґрунт різними корисними мікроелементами. Підживлювати кропивою можна також і рослини вдома, але в цьому випадку потрібно приготувати суміш з кропиви, який називається зеленим чаєм.

Человек, измельчающий крапиву топором
Людина, яка подрібнює кропиву сокирою. Фото: Alamy

Щоб приготувати класичний настій, візьміть листя кропиви, подрібніть їх, покладіть до пластикової ємності, заповнивши її на третину, залийте це окропом, закрийте кришкою і тримайте у такому стані від десяти до 14 днів на вулиці.

За високої температури пришвидшиться процес бродіння, але можна додати також і свіжі дріжджі, прибравши поганий аромат коренем валеріани або деревною золою. Не варто забувати перемішувати цей настій дерев’яною палицею. 

Які рослини люблять кропиву

Перш, ніж робити суміш з кропиви, варто переконатися у тому, що рослини переносять цей концентрований сік. А для цього слід наперед знати, які культури і рослини потребують кропиви. Так, розчин з кропиви дуже корисний для таких рослин, як:

  • Полуниця
  • Квіти
  • Розсада помідорів і огірків
Человек, держащий крапиву в корзине
Людина, яка тримає кропиву в кошику. Фото: Alamy

Які рослини не люблять кропиву

У жодному разі не можна поливати кропивним настоєм такі рослини, як:

  • Квасоля
  • Часник
  • Цибуля
  • Горох

Справа в тому, що цей настій може стати "агресивним", зіпсувавши врожай і перетворивши культури на зелені "кущі".

Нагадаємо, ми писали про те, які бур’яни на городі потрібно одразу видаляти. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини потрібно встигнути посадити до Великодня 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, чому в жодному разі не можна садити бузок біля свого будинку. 

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кропива

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