Зачем выращивать крапиву на огороде — веские причины для дачников

Человек, собирающий крапиву в корзину. Фото: House Digest

Опытные дачники знают, как тяжело убирать крапиву на своем огороде, и пытаются это сделать разными дорогостоящими методами. Однако мало кто знает, что это растение на самом деле очень полезно для культур, поэтому не стоит спешить избавляться от него.

Новини.LIVE объясняют, чем крапива полезна для огорода.

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Как можно крапивой подкармливать растения

Из крапивы можно делать эффективное удобрение, которое способно обогатить почву разными полезными микроэлементами. Подкармливать крапивой можно также и растения дома, но в этом случае нужно приготовить смесь из крапивы, которая называется зеленым чаем.

Человек, измельчающий крапиву топором. Фото: Alamy

Чтобы приготовить классический настой, возьмите листья крапивы, измельчите их, положите в пластиковую емкость, заполнив ее на треть, залейте кипятком, закройте крышкой и держите в таком состоянии от десяти до 14 дней на улице.

При высокой температуре ускорится процесс брожения, но можно добавить также и свежие дрожжи, убрав плохой аромат корнем валерианы или древесной золой. Не стоит забывать перемешивать этот настой деревянной палкой.

Какие растения любят крапиву

Прежде, чем делать смесь из крапивы, следует убедиться в том, что растения переносят этот концентрированный сок. А для этого следует заранее знать, какие культуры и растения нуждаются в крапиве. Так, раствор из крапивы очень полезен для таких растений, как:

Клубника

Цветы

Рассада помидоров и огурцов

Человек, держащий крапиву в корзине. Фото: Alamy

Какие растения не любят крапиву

Ни в коем случае нельзя поливать крапивным настоем такие растения, как:

Фасоль

Чеснок

Лук

Горох

Дело в том, что этот настой может стать "агрессивным", испортив урожай и превратив культуры в зеленые "кусты".

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