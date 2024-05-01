Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Почему нельзя избавляться от крапивы на огороде — польза для растений arrow

Почему нельзя избавляться от крапивы на огороде — польза для растений

1 мая 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Зачем выращивать крапиву на огороде — веские причины для дачников
Человек, собирающий крапиву в корзину. Фото: House Digest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Опытные дачники знают, как тяжело убирать крапиву на своем огороде, и пытаются это сделать разными дорогостоящими методами. Однако мало кто знает, что это растение на самом деле очень полезно для культур, поэтому не стоит спешить избавляться от него.

Новини.LIVE объясняют, чем крапива полезна для огорода.

Читайте также:

Как можно крапивой подкармливать растения

Из крапивы можно делать эффективное удобрение, которое способно обогатить почву разными полезными микроэлементами. Подкармливать крапивой можно также и растения дома, но в этом случае нужно приготовить смесь из крапивы, которая называется зеленым чаем.

Человек, измельчающий крапиву топором
Человек, измельчающий крапиву топором. Фото: Alamy

Чтобы приготовить классический настой, возьмите листья крапивы, измельчите их, положите в пластиковую емкость, заполнив ее на треть, залейте кипятком, закройте крышкой и держите в таком состоянии от десяти до 14 дней на улице.

При высокой температуре ускорится процесс брожения, но можно добавить также и свежие дрожжи, убрав плохой аромат корнем валерианы или древесной золой. Не стоит забывать перемешивать этот настой деревянной палкой.

Какие растения любят крапиву

Прежде, чем делать смесь из крапивы, следует убедиться в том, что растения переносят этот концентрированный сок. А для этого следует заранее знать, какие культуры и растения нуждаются в крапиве. Так, раствор из крапивы очень полезен для таких растений, как:

  • Клубника
  • Цветы
  • Рассада помидоров и огурцов
Человек, держащий крапиву в корзину
Человек, держащий крапиву в корзине. Фото: Alamy

Какие растения не любят крапиву

Ни в коем случае нельзя поливать крапивным настоем такие растения, как:

  • Фасоль
  • Чеснок
  • Лук
  • Горох

Дело в том, что этот настой может стать "агрессивным", испортив урожай и превратив культуры в зеленые "кусты".

Напомним, мы писали о том, какие сорняки на огороде нужно сразу удалять.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения нужно успеть посадить до Пасхи 2024 года.

Также мы сообщали о том, почему ни в коем случае нельзя сажать сирень возле своего дома.

растения
огород
польза
крапива

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри