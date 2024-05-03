Полынь-трава обязательно должна быть в саду и на огороде — в чем польза сорняка

Человек, который рвет полынь-траву. Фото: Alamy

Все огородники, которые видят полынь на своем участке, сразу же пытаются от него избавиться, считая, что это самый обыкновенный сорняк, плохо влияющий на растения. Однако мало кто знает, что на самом деле полынь очень полезна для растений и культур в саду и на огороде.

Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит вырывать полынь на огороде и в саду.

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Чем полезна полынь

Эта трава пользуется особенной популярностью в народной медицине, поэтому ее часто выращивают как культуру для улучшения здоровья. Но не только в народной медицине полезна полынь, она еще и считается мощным инсектицидом и репеллентом.

Полынь-трава, которая отпугивает вредителей. Фото: Pinterest

Это означает, что эта трава способна убить или не дать насекомым и личинкам приблизиться к растениям и культурам в саду и огороде. Полынь способна отпугнуть таких насекомых, как:

Морковную муху

Белокрылку

Пильщика

Тлю

Плодожорку

Как правильно использовать полынь на огороде

Чтобы защитить свои растения от разных насекомых этой травой, нужно приготовить настой. Для этого вам понадобятся такие ингредиенты, как:

Свежая трава — 300 грамм

Кипяток — пять литров

Залейте пучок травы кипятком и оставьте это настаиваться на один час, затем опрыскивайте растения, пострадавшие от вредителей.

Настой из полынь-травы, защищающий растения от вредителей. Фото: Pinterest

Как правильно использовать полынь в саду

Полынь лучше посадить в саду под каким-то кустом или деревом, ведь она будет защищать их от вредителей. Ее терпеть не могут такие вредители, как:

Муравьи

Тли

Гусеницы

Плодожерки

Мыши

На зимний период полынью можно обернуть плодовые деревья, что защитит их от зайцев. Также ее можно посадить рядом с такими цветами, как:

Лаванда

Сантолин

Колокольчики

Розы

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