Какие растения категорически нельзя сажать возле винограда — советы для садоводов

Садовод, собирающий виноград в саду. Фото: Agrozar

Если вы хотите вырастить большой и сладкий виноград, вы должны учитывать не только подкормку, обрезку и т.д., но и то, какие растения возле него растут. Дело в том, что далеко не все можно высаживать возле винограда, ведь можно с легкостью испортить его урожай.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя сажать возле винограда.

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Какие цветы нельзя сажать возле винограда

Опытные садоводы утверждают, что категорически нельзя сажать возле винограда такие растения, как:

Васильки

Календулу

Гвоздику

Колокольчики

Дело в том, что эти цветы способны повредить ягоды и испортить урожай, поэтому их ни в коем случае нельзя сажать на одном участке с виноградом.

Садовод, ухаживающий за виноградом. Фото: Pinterest

Какие культуры нельзя сажать возле винограда

Если говорить об огородных культурах, то возле винограда лучше не сажать такие овощи, как:

Баклажаны

Перец

Морковь

Томаты

Картофель

К тому же, опытные садоводы не рекомендуют сажать на одном участке с виноградом такие растения, как:

Лук

Порей

Петрушка

Пряные травы

Сельдерей

Хрен

Полевую горчицу

Дикую редьку

Просо

Человек, собравший большой урожай винограда. Фото: SweetGarden

Какие лекарственные травы лучше не сажать рядом с виноградом

Если вы входите в число тех, кто не ходит в аптеки и предпочитает народные травяные лекарства, то возле винограда лучше не сажать такие травы, как:

Подорожник

Зверобой

Тысячелистник

Пижмо

Большой урожай синего винограда в корзине. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, почему ни в коем случае нельзя сажать сирень возле своего дома.

Раньше мы рассказывали о том, какое растение категорически нельзя выращивать возле дома.

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