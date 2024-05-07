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Это самые плохие "соседи" — что ни в коем случае нельзя сажать возле винограда

7 мая 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие растения категорически нельзя сажать возле винограда — советы для садоводов
Садовод, собирающий виноград в саду. Фото: Agrozar
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если вы хотите вырастить большой и сладкий виноград, вы должны учитывать не только подкормку, обрезку и т.д., но и то, какие растения возле него растут. Дело в том, что далеко не все можно высаживать возле винограда, ведь можно с легкостью испортить его урожай.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя сажать возле винограда.

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Плохие "соседи" для винограда

Какие цветы нельзя сажать возле винограда

Опытные садоводы утверждают, что категорически нельзя сажать возле винограда такие растения, как:

  • Васильки
  • Календулу
  • Гвоздику
  • Колокольчики

Дело в том, что эти цветы способны повредить ягоды и испортить урожай, поэтому их ни в коем случае нельзя сажать на одном участке с виноградом.

Садовод, ухаживающий за виноградом
Садовод, ухаживающий за виноградом. Фото: Pinterest

Какие культуры нельзя сажать возле винограда

Если говорить об огородных культурах, то возле винограда лучше не сажать такие овощи, как:

  • Баклажаны
  • Перец
  • Морковь
  • Томаты
  • Картофель

К тому же, опытные садоводы не рекомендуют сажать на одном участке с виноградом такие растения, как:

  • Лук
  • Порей
  • Петрушка
  • Пряные травы
  • Сельдерей
  • Хрен
  • Полевую горчицу
  • Дикую редьку
  • Просо
Человек, собравший большой урожай винограда
Человек, собравший большой урожай винограда. Фото: SweetGarden

Какие лекарственные травы лучше не сажать рядом с виноградом

Если вы входите в число тех, кто не ходит в аптеки и предпочитает народные травяные лекарства, то возле винограда лучше не сажать такие травы, как:

  • Подорожник
  • Зверобой
  • Тысячелистник
  • Пижмо
Большой урожай синего винограда в корзине
Большой урожай синего винограда в корзине. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, почему ни в коем случае нельзя сажать сирень возле своего дома.

Раньше мы рассказывали о том, какое растение категорически нельзя выращивать возле дома.

Также мы сообщали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле лука.

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виноград

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