Какие растения категорически нельзя сажать возле винограда — советы для садоводов

Это самые плохие "соседи" — что ни в коем случае нельзя сажать возле винограда
Если вы хотите вырастить большой и сладкий виноград, вы должны учитывать не только подкормку, обрезку и т.д., но и то, какие растения возле него растут. Дело в том, что далеко не все можно высаживать возле винограда, ведь можно с легкостью испортить его урожай.
Новини.LIVE рассказывает, что нельзя сажать возле винограда.
Плохие "соседи" для винограда
Какие цветы нельзя сажать возле винограда
Опытные садоводы утверждают, что категорически нельзя сажать возле винограда такие растения, как:
- Васильки
- Календулу
- Гвоздику
- Колокольчики
Дело в том, что эти цветы способны повредить ягоды и испортить урожай, поэтому их ни в коем случае нельзя сажать на одном участке с виноградом.
Какие культуры нельзя сажать возле винограда
Если говорить об огородных культурах, то возле винограда лучше не сажать такие овощи, как:
- Баклажаны
- Перец
- Морковь
- Томаты
- Картофель
К тому же, опытные садоводы не рекомендуют сажать на одном участке с виноградом такие растения, как:
- Лук
- Порей
- Петрушка
- Пряные травы
- Сельдерей
- Хрен
- Полевую горчицу
- Дикую редьку
- Просо
Какие лекарственные травы лучше не сажать рядом с виноградом
Если вы входите в число тех, кто не ходит в аптеки и предпочитает народные травяные лекарства, то возле винограда лучше не сажать такие травы, как:
- Подорожник
- Зверобой
- Тысячелистник
- Пижмо
Напомним, мы писали о том, почему ни в коем случае нельзя сажать сирень возле своего дома.
Раньше мы рассказывали о том, какое растение категорически нельзя выращивать возле дома.
Также мы сообщали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле лука.
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