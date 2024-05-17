Какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле розы — список запрещенных цветов

Садовница, которая ухаживает за розами в саду. Фото: Daily Express

Опытные садоводы наверняка знают, что розы нуждаются в более тщательном уходе, чем другие цветы. Поэтому важно обращать внимание на то, какие растения посажены возле этого цветка, если вы хотите потом собрать роскошные и ароматные букеты.

Новини.LIVE рассказывает о самых плохих соседях для роз.

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"Соседство" с другими растениями имеет две стороны одной медали: с одной стороны, розы реже страдают от разных болезней, находясь на одном участке с другими цветами, а с другой стороны, неправильные растения рядом могут навредить розам.

Именно поэтому следует знать, какие растения ни в коем случае нельзя сажать на одном участке с розами, ведь так можно убить этот невероятно красивый цветок.

Куст красивой розовой розы в саду. Фото: Expertexpro

Растения, которые нельзя выращивать рядом с розами

Эксперты назвали растения, которые лучше не выращивать на одной грядке с королевой сада. Дело в том, что они станут настоящими конкурентами для роз за полезные компоненты и воду. К тому же эти растения могут передавать цветку различные заболевания и вредителей, которые испортят их.

Чтобы не убить розу, возле нее ни в коем случае нельзя сажать такие растения, как:

Гортензия

Тюльпан

Георгина

Ирис

Ландыш

Папоротник

К тому же опытные садоводы утверждают, что розы плохо чувствуют себя рядом с луковичными культурами. Поэтому они также входят в список запрещенных для роз растений.

Женщина, обрезающая розу в саду. Фото: The Mirror

Растения, которые можно выращивать рядом с розами

Если вы хотите вырастить пышные и ароматные розы, посадите возле них такие растения, которые не будут создавать тени для них, не будут передавать болезни и не станут красивее роз. Речь идет о таких растениях, как:

Герань

Манжетка

Петуния

Братцы

Маргаритка

Котовник

Дельфиниум

Фиалка

Тимьян

Шалфей

Мята

Тысячелистник

Лаванда

Садовод, высаживающий розу. Фото: Housing

Напомним, мы писали о том, какие растения ни в коем случае нельзя выращивать возле кустов смородины.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать возле винограда в саду.

Также мы сообщали о том, какие растения категорически нельзя высаживать возле помидоров.