Какие растения в саду вредны для домашних животных — от чего категорически следует отказаться

Собака породы Лабрадор, которая ест траву. Фото: Pinterest

В мире есть определенные виды растений, которые плохо влияют не только на другие культуры на огороде, но даже на домашних животных. Если вы не хотите навредить своим любимцам, следует знать, от каких растений нужно держать их подальше.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения входят в этот список.

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Когда на огороде активно цветут разные цветы, кошки и собаки рискуют пострадать. Дело в том, что есть определенные растения, имеющие ядовитые компоненты. Эти вещества, в свою очередь, очень опасны для здоровья домашних любимцев.

Поэтому следует понимать, какие растения лучше не сажать в своем огороде, если у вас дома есть любимец, чтобы не навредить ему.

Кот среди разных растений на огороде. Фото: Freepik

От каких растений лучше отказаться в пользу животных

Эксперты категорически не рекомендуют сажать на своем участке такие популярные цветы, как:

Ирисы

Гиацинты

Хризантемы

Нарциссы

Пионы

Люпины

Красивые ирисы в саду. Фото: The Original Garden

Как животные могут пострадать от растений

Если ваше животное захочет укусить такие растения, у него может возникнуть кишечное расстройство. Эксперты также не советуют держать возле животных ландыши, которые особенно ядовиты, сирень и гортензии. Если ваша собака или кот решит попробовать, например, касторку обычную, она может получить паралич или даже потерять зрение.

Красивый рыжий кот на лужайке. Фото: Pixabay

От этих цветов животное может иметь такие проблемы со здоровьем, как:

Активное слюновыделение

Учащенное дыхание

Диарея

Рвота

Если вы заметили эти симптомы у своего питомца, скорее везите его в ближайшую ветеринарную больницу. Эксперты категорически не советуют лечить свое животное собственноручно, ведь в таком случае можно ему еще больше навредить.

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