Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Не хотите навредить домашним питомцам — не выращивайте в саду эти растения arrow

Не хотите навредить домашним питомцам — не выращивайте в саду эти растения

24 мая 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие растения в саду вредны для домашних животных — от чего категорически следует отказаться
Собака породы Лабрадор, которая ест траву. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

В мире есть определенные виды растений, которые плохо влияют не только на другие культуры на огороде, но даже на домашних животных. Если вы не хотите навредить своим любимцам, следует знать, от каких растений нужно держать их подальше.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения входят в этот список.

Читайте также:

Когда на огороде активно цветут разные цветы, кошки и собаки рискуют пострадать. Дело в том, что есть определенные растения, имеющие ядовитые компоненты. Эти вещества, в свою очередь, очень опасны для здоровья домашних любимцев.

Поэтому следует понимать, какие растения лучше не сажать в своем огороде, если у вас дома есть любимец, чтобы не навредить ему.

Кот среди разных растений на огороде
Кот среди разных растений на огороде. Фото: Freepik

От каких растений лучше отказаться в пользу животных

Эксперты категорически не рекомендуют сажать на своем участке такие популярные цветы, как:

  • Ирисы
  • Гиацинты
  • Хризантемы
  • Нарциссы
  • Пионы
  • Люпины
Красивые ирисы в саду.
Красивые ирисы в саду. Фото: The Original Garden

Как животные могут пострадать от растений

Если ваше животное захочет укусить такие растения, у него может возникнуть кишечное расстройство. Эксперты также не советуют держать возле животных ландыши, которые особенно ядовиты, сирень и гортензии. Если ваша собака или кот решит попробовать, например, касторку обычную, она может получить паралич или даже потерять зрение.

Красивый рыжий кот на лужайке.
Красивый рыжий кот на лужайке. Фото: Pixabay

От этих цветов животное может иметь такие проблемы со здоровьем, как:

  • Активное слюновыделение
  • Учащенное дыхание
  • Диарея
  • Рвота

Если вы заметили эти симптомы у своего питомца, скорее везите его в ближайшую ветеринарную больницу. Эксперты категорически не советуют лечить свое животное собственноручно, ведь в таком случае можно ему еще больше навредить.

Напомним, мы писали о том, какие растения могут испортить урожай картофеля на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле розы на клумбе.

Также мы сообщали о том, где лучше посадить дерево груши в саду.

растения
сад
вред
домашние питомцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра