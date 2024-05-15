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Секрети пишних ірисів — як виростити найкрасивіші квіти в саду

15 травня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як виростити красиві пишні іриси в саду — секрети від садоводів
Садівниця, яка поливає іриси у своєму саду. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви хочете виростити пишні красиві іриси на своїй ділянці, варто знати, як це краще робити. Досвідчені садівники поділилися своїми секретами вирощування і розповіли, що потрібно знати, щоб потім зібрати пишні квіти на своїй ділянці.

Новини.LIVE розповідає про секрети пишних ірисів.

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Секрети пишних ірисів

Улюблений ґрунт

Варто знати, що ці рослини люблять нейтральний або легко лужний ґрунт, тому якщо у вас глиняний ґрунт, перед посадкою додайте до нього пісок, два стакани деревної золи і один стакан доломітового борошна. Якщо ви маєте піщаний ґрунт, внесіть у нього перегній до десяти кілограмів. Все це потрібно робити на один квадратний метр ґрунту.

Много разноцветных ирисов в саду
Багато різнокольорових ірисів у саду. Фото: Decorexpro

Кількість сонця

Слід розуміти, що ці квіти люблять рости під сонячними променями, гріючи на сонці своє коріння. Тому варто стежити за тим, щоб ці рослини мали достатнє освітлення.

Підживлення рослин

Досвідчені садівники категорично не радять додавати до ірисів свіжу органіку, багато азоту, настій коров’яку і свіжий гній. Підживлювати іриси потрібно тричі на сезон — навесні, під час висування квітконосів із бутонами і за два-три тижні після цвітіння.

Регулярний полив

Експерти кажуть, що поливати іриси потрібно регулярно виключно після посадки і на початку цвітіння. У другій половині літа робити це потрібно лише тоді, коли надворі маленька кількість опадів, але не часто, щоб не заливати ці квіти.

Садовник, поливающий ирисы в саду
Садівник, який поливає іриси в саду. Фото: Freepik

Пересадка кореневища

Корені ірисів щороку розростаються, тому старі відростки варто викопати, розділити і пересадити молоді відростки. Після пересадки ці рослини пишніше квітнуть на другий або третій рік. За чотири роки кореневища цих квітів потрібно знову поділити. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому категорично не можна садити соняшники на своїй ділянці.

Раніше ми розповідали про те, що потрібно робити з нарцисами, які відцвіли. 

Також ми повідомляли про те, чому тюльпани в саду не хочуть цвісти.

рослини
квіти
сад
іриси

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