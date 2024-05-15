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Секреты пышных ирисов — как вырастить самые красивые цветы в саду

15 мая 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как вырастить красивые пышные ирисы в саду — секреты от садоводов
Садовница, которая поливает ирисы в своем саду. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если вы хотите вырастить пышные красивые ирисы на своем участке, следует знать, как это лучше делать. Опытные садоводы поделились своими секретами выращивания и рассказали, что нужно знать, чтобы потом собрать пышные цветы на своем участке.

Новини.LIVE рассказывает о секретах пышных ирисов.

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Секреты пышных ирисов

Любимая почва

Следует знать, что эти растения любят нейтральную или легко щелочную почву, поэтому если у вас глиняная почва, перед посадкой добавьте к ней песок, два стакана древесной золы и один стакан доломитовой муки. Если у вас песчаная почва, внесите в нее перегной до десяти килограмм. Все это нужно делать на квадратный метр почвы.

Много разноцветных ирисов в саду.
Много разноцветных ирисов в саду. Фото: Decorexpro

Количество солнца

Следует понимать, что эти цветы любят расти под солнечными лучами, грея на солнце свои корни. Поэтому следует следить за тем, чтобы эти растения имели достаточное освещение.

Подкормка растений

Опытные садоводы не советуют добавлять к ирисам свежую органику, много азота, настой коровяка и свежий навоз. Подкармливать ирисы нужно трижды в сезон — весной, во время выдвижения цветоносов с бутонами и через две-три недели после цветения.

Регулярный полив

Эксперты говорят, что поливать ирисы нужно регулярно исключительно после посадки и в начале цветения. Во второй половине лета делать это нужно только тогда, когда на улице маленькое количество осадков, но не часто, чтобы не заливать эти цветы.

Садовник, поливающий ирисы в саду.
Садовод, который поливает ирисы в саду. Фото: Freepik

Пересадка корневища

Корни ирисов ежегодно разрастаются, поэтому старые отростки следует выкопать, разделить и пересадить молодые отростки. После пересадки эти растения пышнее цветут на второй или третий год. Через четыре года корневища этих цветов нужно снова поделить.

Напомним, мы писали о том, почему категорически нельзя сажать подсолнухи на своем участке.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно делать с нарциссами, которые отцвели.

Также мы сообщали о том, почему тюльпаны в саду не хотят цвести.

растения
цветы
сад
ирисы

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