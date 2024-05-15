Как вырастить красивые пышные ирисы в саду — секреты от садоводов

Садовница, которая поливает ирисы в своем саду. Фото: Freepik

Если вы хотите вырастить пышные красивые ирисы на своем участке, следует знать, как это лучше делать. Опытные садоводы поделились своими секретами выращивания и рассказали, что нужно знать, чтобы потом собрать пышные цветы на своем участке.

Новини.LIVE рассказывает о секретах пышных ирисов.

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Секреты пышных ирисов

Любимая почва

Следует знать, что эти растения любят нейтральную или легко щелочную почву, поэтому если у вас глиняная почва, перед посадкой добавьте к ней песок, два стакана древесной золы и один стакан доломитовой муки. Если у вас песчаная почва, внесите в нее перегной до десяти килограмм. Все это нужно делать на квадратный метр почвы.

Много разноцветных ирисов в саду. Фото: Decorexpro

Количество солнца

Следует понимать, что эти цветы любят расти под солнечными лучами, грея на солнце свои корни. Поэтому следует следить за тем, чтобы эти растения имели достаточное освещение.

Подкормка растений

Опытные садоводы не советуют добавлять к ирисам свежую органику, много азота, настой коровяка и свежий навоз. Подкармливать ирисы нужно трижды в сезон — весной, во время выдвижения цветоносов с бутонами и через две-три недели после цветения.

Регулярный полив

Эксперты говорят, что поливать ирисы нужно регулярно исключительно после посадки и в начале цветения. Во второй половине лета делать это нужно только тогда, когда на улице маленькое количество осадков, но не часто, чтобы не заливать эти цветы.

Садовод, который поливает ирисы в саду. Фото: Freepik

Пересадка корневища

Корни ирисов ежегодно разрастаются, поэтому старые отростки следует выкопать, разделить и пересадить молодые отростки. После пересадки эти растения пышнее цветут на второй или третий год. Через четыре года корневища этих цветов нужно снова поделить.

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