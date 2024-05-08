Чому соняшники категорично не можна садити на городі — як впливають на врожай

Купа красивих соняшників на ділянці. Фото: Freepik

Поле, засіяне соняшниками, — це неймовірне видовище, а їхні насіння можна додавати до свого раціону, адже воно дуже корисне для здоров’я. Проте варто розуміти, чи можна садити цю рослину на своїй ділянці і як вона впливатиме на інші культури.

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Чи можна вирощувати соняшники на ділянці

Експерти із садівництва стверджують, що соняшники погано впливають на ґрунт, адже через них він втрачає всі свої корисні речовини і стає непридатним для інших рослин. Звісно, що можна швидко відновити збіднену землю, але соняшник знижує якість ґрунту набагато швидше, ніж це роблять інші культури на городі.

Поле, засіяне великими соняшниками. Фото: Pinterest

Якщо посадити соняшник біля інших рослин на ділянці, він забиратиме в них всі корисні компоненти. Категорично експерти не рекомендують вирощувати соняшник на одній ділянці з картоплею, адже так можна з легкістю зіпсувати її урожай.

Не варто садити цю рослину і через те, що вона є справжнім "магнітом" для птахів. Садівники категорично не радять вирощувати інші культури на одній ділянці із соняшниками або, якщо ви це вже зробили або плануєте зробити, то варто захистити їх від птахів.

Красиві яскраві соняшники в полі. Фото: Pinterest

Через те, що соняшники за розміром становлять зазвичай приблизно два метри, їхній ріст і велике коріння знищують маленькі рослини навколо, створюючи над ними тінь і тим самим перешкоджаючи потраплянню сонячних променів.

Мало того, соняшники не люблять, коли поруч із ними є "конкуренти", тому з їхнього коріння виходять речовини, які стають небезпечними для інших культур. Через перебування на одній ділянці із соняшниками зростання інших рослин уповільнюється.

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