Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Ніхто навіть подумати не міг — чому категорично не слід садити соняшники на городі arrow

Ніхто навіть подумати не міг — чому категорично не слід садити соняшники на городі

8 травня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чому соняшники категорично не можна садити на городі — як впливають на врожай
Купа красивих соняшників на ділянці. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Поле, засіяне соняшниками, — це неймовірне видовище, а їхні насіння можна додавати до свого раціону, адже воно дуже корисне для здоров’я. Проте варто розуміти, чи можна садити цю рослину на своїй ділянці і як вона впливатиме на інші культури.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

Читайте також:

Чи можна вирощувати соняшники на ділянці

Експерти із садівництва стверджують, що соняшники погано впливають на ґрунт, адже через них він втрачає всі свої корисні речовини і стає непридатним для інших рослин. Звісно, що можна швидко відновити збіднену землю, але соняшник знижує якість ґрунту набагато швидше, ніж це роблять інші культури на городі.

Поле, усеянное большими подсолнухами
Поле, засіяне великими соняшниками. Фото: Pinterest

Якщо посадити соняшник біля інших рослин на ділянці, він забиратиме в них всі корисні компоненти. Категорично експерти не рекомендують вирощувати соняшник на одній ділянці з картоплею, адже так можна з легкістю зіпсувати її урожай.

Не варто садити цю рослину і через те, що вона є справжнім "магнітом" для птахів. Садівники категорично не радять вирощувати інші культури на одній ділянці із соняшниками або, якщо ви це вже зробили або плануєте зробити, то варто захистити їх від птахів.

Красивые яркие подсолнухи в поле
Красиві яскраві соняшники в полі. Фото: Pinterest

Через те, що соняшники за розміром становлять зазвичай приблизно два метри, їхній ріст і велике коріння знищують маленькі рослини навколо, створюючи над ними тінь і тим самим перешкоджаючи потраплянню сонячних променів. 

Мало того, соняшники не люблять, коли поруч із ними є "конкуренти", тому з їхнього коріння виходять речовини, які стають небезпечними для інших культур. Через перебування на одній ділянці із соняшниками зростання інших рослин уповільнюється.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини ні в якому разі не можна вирощувати на одній ділянці з помідорами. 

Раніше ми розповідали про те, що в жодному разі не можна садити біля винограду. 

Також ми повідомляли про те, які бур’яни на городі можуть знищувати цілі врожаї.

рослини
поради
город
соняшник

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку