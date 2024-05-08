Почему подсолнухи категорически нельзя сажать на огороде — как влияют на урожай

Никто даже подумать не мог — почему категорически не стоит сажать подсолнухи на огороде
Поле, усеянное подсолнухами, — это невероятное зрелище, а их семена можно добавлять в свой рацион, ведь они очень полезны для здоровья. Однако следует понимать, можно ли сажать это растение на своем участке и как оно будет влиять на другие культуры.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.
Можно ли выращивать подсолнухи на участке
Эксперты по садоводству утверждают, что подсолнухи плохо влияют на почву, потому что из-за них она теряет все свои полезные вещества и становится непригодной для других растений. Естественно, можно быстро восстановить обедненную землю, но подсолнух снижает качество почвы намного быстрее, чем это делают другие культуры на огороде.
Если посадить подсолнух возле других растений на участке, он будет забирать у них все полезные компоненты. Категорически эксперты не рекомендуют выращивать подсолнух на одном участке с картофелем, ведь так можно с легкостью испортить его урожай.
Не стоит сажать это растение и потому, что оно является настоящим "магнитом" для птиц. Садоводы категорически не советуют выращивать другие культуры на одном участке с подсолнухами или, если вы это уже сделали или планируете сделать, то стоит защитить их от птиц.
Так как размер подсолнухов обычно примерно два метра, их рост и большие корни уничтожают маленькие растения вокруг, создавая над ними тень и тем самым препятствуя попаданию солнечных лучей.
Более того, подсолнухи не любят, когда рядом с ними есть "конкуренты", поэтому из их корней выходят вещества, которые становятся опасными для других культур. Из-за нахождения на одном участке с подсолнухами рост других растений замедляется.
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