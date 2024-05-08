Почему подсолнухи категорически нельзя сажать на огороде — как влияют на урожай

Куча красивых подсолнухов на участке. Фото: Freepik

Поле, усеянное подсолнухами, — это невероятное зрелище, а их семена можно добавлять в свой рацион, ведь они очень полезны для здоровья. Однако следует понимать, можно ли сажать это растение на своем участке и как оно будет влиять на другие культуры.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

Читайте также:

Можно ли выращивать подсолнухи на участке

Эксперты по садоводству утверждают, что подсолнухи плохо влияют на почву, потому что из-за них она теряет все свои полезные вещества и становится непригодной для других растений. Естественно, можно быстро восстановить обедненную землю, но подсолнух снижает качество почвы намного быстрее, чем это делают другие культуры на огороде.

Поле, усеянное большими подсолнечниками. Фото: Pinterest

Если посадить подсолнух возле других растений на участке, он будет забирать у них все полезные компоненты. Категорически эксперты не рекомендуют выращивать подсолнух на одном участке с картофелем, ведь так можно с легкостью испортить его урожай.

Не стоит сажать это растение и потому, что оно является настоящим "магнитом" для птиц. Садоводы категорически не советуют выращивать другие культуры на одном участке с подсолнухами или, если вы это уже сделали или планируете сделать, то стоит защитить их от птиц.

Красивые яркие подсолнухи в поле. Фото: Pinterest

Так как размер подсолнухов обычно примерно два метра, их рост и большие корни уничтожают маленькие растения вокруг, создавая над ними тень и тем самым препятствуя попаданию солнечных лучей.

Более того, подсолнухи не любят, когда рядом с ними есть "конкуренты", поэтому из их корней выходят вещества, которые становятся опасными для других культур. Из-за нахождения на одном участке с подсолнухами рост других растений замедляется.

Напомним, мы писали о том, какие растения ни в коем случае нельзя выращивать на одном участке с помидорами.

Раньше мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя сажать возле винограда.

Также мы сообщали о том, какие сорняки в огороде могут уничтожать целые урожаи.