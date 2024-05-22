Що не можна саджати біля картоплі, щоб не втратити врожай — список та поради

Жінка прибирає бур'яни з грядок картоплі. Фото: freepik.com

Город — це не тільки клопітка робота, а й мистецтво, що вимагає уваги до деталей та ретельного планування. Зокрема, щоб виростити великий та якісний врожай картоплі, необхідно врахувати й те, які культури будуть рости поруч. Неправильно підібрані "сусіди" можуть зробити овоч дрібним та кволим.

Новини.LIVE розповідає, які рослини у жодному разі не можна садити біля картоплі, щоб не втратити врожай.

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Що необхідно знати про картоплю

Картопля належить до великого сімейства пасльонових — квіткових рослин, важливих сільськогосподарських та овочевих культур.

Картопля дуже любить "багатий" ґрунт, у якому достатньо поживних речовин. Для росту та розвитку бульба потребує:

азот;

фосфор;

калій;

магній;

кальцій;

сірку.

Ці поживні речовини є ключовими для забезпечення здорового та продуктивного росту картоплі. Дотримання оптимального балансу цих елементів у ґрунті допомагає досягти найкращих результатів у вирощуванні цієї культури.

Крім цього, не варто забувати, що кущі бульби потребують захисту від шкідників. Найпоширеніші шкідники, які атакують цю рослину:

колорадські жуки;

дротяники;

картопляна моль;

грибок фітофтора;

гусениці метеликів;

картопляні кліщі.

Для захисту від цих шкідників рекомендується вживати певні заходи: вибір стійких сортів, обробка препаратами тощо.

Велика картопля на городі. Фото: depositphotos.com

Які рослини зіпсують вам врожай картоплі

Як ми зазначали вище, картопля належить до сімейства пасльонових, тож природно поруч не можна садити інших представників цього ж сімейства, адже мають спільні хвороби та шкідників. І якщо одна культура захворіє, тоді недуга може перекинутися і на сусідню.

Тому біля картоплі у жодному разі не можна садити:

помідори;

баклажани;

солодкий та гострий перець;

тютюн.

Є й інші овочі, які садити біля картоплі небезпечно. Так, врожай картоплі може постраждати від полуниці. Річ у тім, що ця солодка ягода страждає від сірої гнилі, і може заразити цією хворобою і картоплю. Також полуниця може привабити на вашу ділянку дротяника.

Не радять висаджувати також і соняшник. Якщо вирощувати його біля картоплі, він виснажить ґрунт і зробить його менш врожайним. Також поряд із таким сусідом картопля не зможе отримувати достатню кількість світла. Тож, врожай ви зберете мізерний.

Ще кілька овочів, які досвідчені городники не рекомендують вирощувати поряд із картоплею — огірки та кабачки (патисони, цукіні). Вони можуть заразити картоплю фітофторозом. Окрім того, ці овочі також можуть широко розростатися, і в міжряддях картоплі їм дуже швидко стане надто тісно.

Також є ряд квітів, які не варто висаджувати поруч із картоплею, адже вони витягуватимуть з ґрунту води та поживні речовини й можуть стати джерелом хвороб або шкідників:

лобелія — може використовувати багато води та поживних речовин, конкуруючи з картоплею;

— може використовувати багато води та поживних речовин, конкуруючи з картоплею; петунія — може споживати значну кількість води;

— може споживати значну кількість води; півник — рослина може створювати тінь, що може призвести до зменшення росту картоплі.

А ще для картоплі небезпечні деякі види папоротей, які можуть бути агресивними та швидко розповсюджуватися, конкуруючи з картоплею за простір та ресурси. Крім цього такі рослини часто приваблюють шкідників.

Ну і звичайно саджання дерев або великих кущів поруч з картоплею може призвести до конкуренції за світло та воду, а також створити тінь, що може негативно вплинути на розвиток картоплі.

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