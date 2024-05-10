Коли і як сіяти соняшники 2024 року — місячний календар і дієві поради

Фермер перевіряє урожай соняшників. Фото: istockphoto.com

Соняшник — популярна в Україні й універсальна культура, яку вирощують не тільки фермери, а й городники у себе на присадибних ділянках. Щоб виростити здорову рослину, а також отримати з неї щедрий врожай, важливо враховувати умови посіву та терміни.

Коли сіяти соняшники за погодою та за місячним календарем 2024 року, як правильно це зробити — розповідаємо далі у матеріалі.

Читайте також:

Коли сіяти соняшник 2024 року — погодні умови та ґрунт

Аби соняшник вродив, важливо враховувати низку факторів. Особливо важливо обрати правильний час посіву. Агрономи радять, перш за все, звертати увагу на погодні умови.

Так, необхідно, щоб ґрунт на глибині 5 см прогрівся до 8-12°С. Така температура сприяє оптимальному вологозабезпеченню і запобігає передчасному висиханню насіння.

Якщо посіяти соняшник занадто рано, то це може призвести до припинення проростання зерна та його випрівання. А якщо занадто пізно — до затримки сходження у зв’язку з недостатнім зволоженням.

Фахівці радять розпочинати посів соняшнику орієнтовно у період з 15 квітня по 27 травня.

Посів соняшнику у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Коли сіяти соняшник за місячним календарем 2024 року

Багато дачників та городників садять та сіють рослини з урахуванням фаз Місяця. Вважається, що оптимальний час для роботи у саду та на городі, коли Місяць знаходиться у фазі зростання та у певних знаках Зодіаку.

Сприятливі дати для посіву соняшнику за місячним календарем на травень 2024 року наступні: 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27, 30, 31 число.

Як садити соняшник у відкритий ґрунт — поради для гарного врожаю

Ґрунт

Перед тим як сіяти соняшник, обов'язково слід підготувати ґрунт. Ця рослина погано переносить:

засолені ділянки;

кислі ґрунти;

болотисті городи.

Краще надавати перевагу піщаним суглинкам і чорноземам.

Окрім цього, земля перед посівом має бути збагачена комплексними мінеральними добривами та очищена від бур'янів.

Сусіди або сівозміна

Не рекомендується висаджувати соняшник після буряків або бобових. А от оптимальними попередниками будуть кукурудза і зернові. Слід також уникати висаджування насіння соняшника на одній і тій же ділянці частіше, ніж раз на 3-4 роки.

Посів соняшнику. Фото: google.com

Вибір насіння

При виборі насіння важливо враховувати кліматичні умови регіону, тип та поживність ґрунту, а також характеристики сортів, включаючи стійкість до хвороб, показники проростання та якість посівного матеріалу.

Посів соняшника

Щоб забезпечити оптимальну густоту при посіві соняшника, агрономи радять використовувати метод гніздового висівання. Тобто, коли в одну ямку поміщають 2-3 насінини. При цьому важливо дотримуватись певних розмірів та відстаней:

ямки повинні мати глибину від 5 до 8 см;

відстань між ямками у середині ряду має становити від 35 до 45 см;

рекомендований проміжок між рядами складає від 70 до 100 см.

Раніше ми ділилися корисними порадами, коли українцям садити кукурудзу 2024 року та як правильно це робити, щоб отримати солодкі качани.

Нагадаємо, ми розповідали, коли найкраще сіяти петрушку 2024 року за місячним календарем.

Також радимо дізнатися, чи варто садити магнолії на своїй присадибній ділянці, які плюси та мінуси дерева.