Когда и как сеять подсолнечники в 2024 году — лунный календарь и действенные советы

Фермер проверяет урожай подсолнечников. Фото: istockphoto.com

Подсолнечник — популярная в Украине и универсальная культура, которую выращивают не только фермеры, но и огородники у себя на приусадебных участках. Чтобы вырастить здоровое растение, а также извлечь из него щедрый урожай, важно учитывать условия посева и сроки.

Когда сеять подсолнечники по погоде и лунному календарю 2024 года, как правильно это сделать — рассказываем далее в материале.

Читайте также:

Когда сеять подсолнечник в 2024 году — погодные условия и почва

Чтобы подсолнечник уродился, важно учитывать ряд факторов. Особенно важно выбрать правильное время посева. Агрономы советуют, прежде всего, обращать внимание на погодные условия.

Так, необходимо, чтобы почва на глубине 5 см прогрелась до 8-12°С. Такая температура способствует оптимальному влагообеспечению и предотвращает преждевременное высыхание семян.

Если посеять подсолнечник слишком рано, это может привести к прекращению прорастания зерна и его выпреванию. А если слишком поздно — к задержке прорастания в связи с недостаточным увлажнением.

Специалисты советуют начинать посев подсолнечника ориентировочно в период с 15 апреля по 27 мая.

Посев подсолнечника в открытый грунт. Фото: google.com

Когда сеять подсолнечник по лунному календарю 2024 года

Многие дачники и огородники сажают и сеют растения с учетом фаз Луны. Считается, что оптимальное время для работы в саду и на огороде, когда Луна находится в фазе роста и в определенных знаках Зодиака.

Благоприятные даты для посева подсолнечника по лунному календарю на май 2024 года следующие: 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27, 30, 31 число.

Как сажать подсолнечник в открытый грунт — советы для хорошего урожая

Почва

Перед тем как сеять подсолнечник, обязательно следует подготовить почву. Это растение плохо переносит:

засоленные участки;

кислые почвы;

болотистые огороды.

Лучше отдавать предпочтение песчаным суглинкам и черноземам.

Кроме того, земля перед посевом должна быть обогащена комплексными минеральными удобрениями и очищена от сорняков.

Соседи или севооборот

Не рекомендуется высаживать подсолнечник после свеклы или бобовых. А вот хорошими предшественниками будут кукуруза и зерновые. Следует также избегать высадки семян подсолнечника на одном и том же участке чаще, чем раз в 3-4 года.

Посев подсолнечника. Фото: google.com

Выбор семян

При выборе семян важно учитывать климатические условия региона, тип и питательность почвы, а также характеристики сортов, включая устойчивость к болезням, прорастание и качество посевного материала.

Посев подсолнечника

Чтобы обеспечить оптимальную густоту при посеве подсолнечника, агрономы рекомендуют использовать метод гнездового высева. То есть, когда в одну ямку помещают 2-3 семечки. При этом важно соблюдать определенные размеры и расстояния:

ямки должны иметь глубину от 5 до 8 см;

расстояние между ямками внутри ряда должно составлять от 35 до 45 см;

рекомендуемый промежуток между рядами составляет от 70 до 100 см.

Ранее мы делились полезными советами, когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году и как правильно это делать, чтобы получить сладкие початки.

Напомним, мы рассказывали, когда лучше сеять петрушку в 2024 году по лунному календарю.

Также советуем узнать, стоит ли сажать магнолии на своем приусадебном участке, каковы плюсы и минусы дерева.