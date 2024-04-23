Коли краще і як садити кукурудзу 2024 року — місячний календар і дієві поради

Посадка кукурудзи у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Кукурудза — це не тільки корисна культура, яка може слугувати кормом для домашньої худоби, а ще й солодкий та смачний овоч, без якого не можна уявити літній сезон. Багато хто, старається вирощувати цю рослину у себе на присадибній ділянці або на городі. Однак важливо — правильно обрати час для посадки.

Новини.LIVE розповідає, коли найкращі дні для посадки кукурудзи за місячним календарем 2024 року та як це правильно зробити, щоб отримати багатий та солодкий урожай.

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Коли краще садити кукурудзу — погода та умови

Досвідчені городники підкреслюють, кукурудза — теплолюбна рослина. Відповідно садити її варто, коли ґрунт достатньо прогріється й культурі уже не зможуть зашкодити заморозки.

Якщо ґрунт прогрівся від 8 до 12°C на глибині в 10-15 см, можна сміливо садити кукурудзу. Зазвичай перші сходи можна побачити вже на 7-11 добу після засіву.

Посадка кукурудзи у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Коли краще садити кукурудзу за місячним календарем на 2024 рік

Відповідно до місячного календаря на 2024 рік, найсприятливішими днями для посадки кукурудзи у відкритий ґрунт будуть:

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 24, 30, 31 травня;

1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 червня.

На думку експертів, саме ці дні забезпечать кращий ріст та розвиток рослині.

Посадка кукурудзи у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Як правильно сіяти кукурудзу — поради та інструкція

Звичайно, ділянка має бути прибрана, розпушена та готова до посадки культури. Під час посіву рекомендується внесення невеликої дози фосфору (5–7 кг на 1 га). Важливим добривом для кукурудзи є також гній.

Також необхідно правильно вибрати насіння. Зернята мають бути цілі та великі. Не годяться до посіву зерна з плямами або потемнілі.

Насіння необхідно прогріти впродовж п’яти днів. Для цього його розкладають в один шар під прямими променями сонця або тримають в іншому теплому місці.

Після цього необхідно замочити кукурудзу у фунгіцидному розчині для протруювання від грибків. Підготовлене насіння можна відразу класти в ґрунт.

Кукурудзу необхідно садити рядами, між рослинами залишати щонайменше 50 см. Ширина міжрядь має становити близько 100 см.

Посадкові лунки мають бити глибиною 7 см. Перед посівом кукурудзи, лунки треба рясно полити водою. У кожну ямку кладуть 2-3 насінини. Далі заповнюють лунку землею та ще раз поливають.

Бажано накрити посіви плівкою, а коли вони зійдуть, прибрати укриття. Серед паростків, які зійшли, у кожному гнізді вибирають по одному найсильнішому, інші проріджують.

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