Коли варто садити картоплю 2024 року — до чи після Великодня

До Великодня чи після — коли найкраще садити картоплю, щоб зібрати щедрий урожай
Сезон посадки картоплі стартує вже зовсім скоро, а разом з ним розпочинаються й важливі церковні події, такі як Страсний тиждень та Великдень.
Тож, у багатьох дачників та городників виникає питання, коли варто садити картоплю, до чи після Великодня та чи можна це робити у Страсний тиждень. Розбираємося у цьому далі в матеріалі.
Чи можна садити картоплю на Страсному тижні
Священнослужителі стверджують, що в Біблії не існує заборон щодо роботи на городі, це гріхом не вважається, навіть у великі свята.
Єдине, церква все ж радить присвятити цей час духовному, більше молитися, відвідувати церкву, читати біблію та згадувати життєвий шлях Ісуса Христа. Варто пам'ятати, що на город йдуть після відвідування церкви, а не замість.
Також варто зауважити, що за народними прикметами, якщо посадити картоплю у Чистий четвер, то можна розраховувати на великий врожай.
Коли садити картоплю — до чи після Великодня
Насправді ролі не грає зробите ви це до свята, чи вже після нього. У цьому процесі слід орієнтуватися на погодні умови. Адже якщо до Великодня стоїть холодна погода або ж постійно йдуть дощі, то в такому разі садити картоплю немає сенсу, врожаю не буде.
Ця культура не переносить заморозків. Садити бульбу варто у сонячний, сухий та теплий день. При цьому середньодобова температура має становити 8-10°C впродовж кількох днів, а ґрунт повинен прогрітися до 7°C на глибину не менше ніж 10-12 см.
Раніше ми розповідали, які сорти картоплі точно не варто садити на своїх присадибних ділянках українцям.
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