Когда стоит сажать картошку в 2024 году — до или после Пасхи

Посадка картофеля в открытый грунт. Фото: google.com

Сезон посадки картофеля стартует уже совсем скоро, а вместе с ним начинаются и важные церковные события, такие как Страстная неделя и Пасха.

Поэтому у многих дачников и огородников возникает вопрос, когда стоит сажать картофель, до или после Пасхи и можно ли это делать в Страстную неделю. Разбираемся в этом далее в материале.

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Можно ли сажать картофель на Страстной неделе

Священнослужители утверждают, что в Библии не существует запретов на работу на огороде, это грехом не считается, даже в большие праздники.

Единственное, церковь все же советует посвятить это время духовному, больше молиться, посещать церковь, читать библию и вспоминать жизненный путь Иисуса Христа. Следует помнить, что на огород идут после посещения церкви, а не вместо.

Также стоит заметить, что согласно народным приметам, если посадить картошку в Чистый четверг, можно рассчитывать на большой урожай.

Посадка картофеля в открытый грунт. Фото: google.com

Когда сажать картошку — до или после Пасхи

На самом деле роли не играет сделаете ли вы это до праздника или уже после него. В этом процессе следует ориентироваться на погодные условия. Ведь если к Пасхе стоит холодная погода или постоянно идут дожди, то в таком случае сажать картошку нет смысла, урожая не будет.

Эта культура не переносит заморозков. Сажать клубень следует в солнечный, сухой и теплый день. При этом среднесуточная температура должна составлять 8-10°C в течение нескольких дней, а почва должна прогреться до 7°C на глубину не менее 10-12 см.

Ранее мы рассказывали, какие сорта картофеля точно не стоит сажать на своих приусадебных участках украинцам.

Напомним, мы писали, как и чем возделывать картофель перед посадкой, чтобы уберечь урожай от вредителей и болезней.

Также советуем узнать, когда сажать картошку в апреле 2024 года по лунному календарю.