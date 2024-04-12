Ці два сорти картоплі на варто садити на городі — врожай буде зіпсовано

Збирає невеликий врожай картоплі. Фото: freepik.com

Вже зовсім скоро українці розпочнуть сезон посадки картоплі на своїх городах та присадибних ділянках. Для цього необхідно не тільки підготувати ґрунт, а й обрати врожайні сорти бульби, які б відповідали усім вимогам.

Які сорти картоплі точно не варто обирати українцям для посадки, ділимося далі в матеріалі.

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Важлива інформація про картоплю, яку варто знати кожному

Усі сорти картоплі можна розділити на:

ранні — 40-60 днів;

середньорання — 70-90 днів;

середньопізні — 95-110 днів;

пізньостиглі — 120 і більше днів.

Ранні сорти дають великий врожай та за короткий проміжок часу. Проте, вона не підходить для довгого зберігання.

Середньостиглі сорти вже мають більш насичений смак, стійкі до механічних пошкоджень. Така картопля довше зберігається.

Середньопізні та пізньостиглі сорти картоплі мають високу врожайність, зазвичай бульба таких сортів досить велика. Така картопля довго зберігається та не втрачає свої смакові якості впродовж тривалого терміну. Якщо ви бажаєте зробити запас картоплі на зиму, то останні два варіанти саме для вас.

Садівники також радять кожні п'ять років робити сортооновлення. Можна купляти нові сорти або виростити картоплю для посадки з нового насіння. Не варто садити картоплю, яка минулого року не вродила.

Не варто купляти на посадку в західних та північних областях картоплю, яка вирощена на півдні, і навпаки. Бо такі сорти можуть рости дуже погано через зміну температурного режиму.

Кожного року, або хоча б раз на два роки потрібно міняти ділянку для картоплі. Земля виснажується, у ній накопичується багато шкідників і з кожним роком урожай буде все гірше. Садити картоплю найкраще після огірків, буряку чи гарбузів.

Звичайно, ґрунт, де буде рости картопля, має бути розпушеним, насиченим киснем та вологою. Він має бути родючим та наповненим корисними речовинами. Тож, внесення добрив є обов'язковим. А суха та потріскана земля для цього овочу не підходить.

Перед посадкою усю картоплю потрібно ретельно підготувати — перебрати, позбавитися від хворої та зіпсованої.

Тримає маленькі молоді картоплини в руці. Фото: google.com

Які сорти картоплі не варто обирати

Досвідчені городники, які знаються на сортах картоплі, стверджують, що в Україні жахливі результати дають такі два сорти картоплі:

Загадка — це ранній сорт, призначений для універсального застосування. Смакові якості такої картоплі досить не погані. Але він схильний до альтернаріозу, фітофторозу, а також сильно вражається сухою фузаріозною гниллю. Невський стандарт — середньоранній сорт з хорошим урожаєм та гарними смаковими якостями, що досить не погано зберігається. Проте, він досить складний у вирощуванні. Ця картопля схильна до вірусів, ризоктоніозу, фітофторозу, парші. А ще погано переносить обламування паростків перед висаджуванням.

Раніше ми розповідали, як і чим обробляти картоплю перед посадкою, щоб вберегти врожай від шкідників та хвороб.

Нагадаємо, ми писали, що слід обов'язково класти у лунки з картоплею, щоб виростити смачний та великий овоч.

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