Эти два сорта картофеля не стоит сажать на огороде — урожай будет испорчен.

Собирает небольшой урожай картофеля. Фото: freepik.com

Уже совсем скоро украинцы приступят к сезону посадки картофеля на своих огородах и приусадебных участках. Для этого необходимо не только подготовить почву, но и выбрать урожайные сорта клубня, отвечающие всем требованиям.

Какие сорта картофеля точно не стоит выбирать украинцам для посадки, делимся далее в материале.

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Все сорта картофеля можно разделить на:

ранние — 40-60 дней;

среднеранние — 70-90 дней;

среднепоздние — 95-110 дней;

позднеспелые — 120 и более дней.

Ранние сорта дают большой урожай и за короткое время. Однако она не подходит для долгого хранения.

Среднеспелые сорта уже имеют более насыщенный вкус, устойчивы к механическим повреждениям. Такой картофель дольше хранится.

Среднепоздние и позднеспелые сорта картофеля имеют высокую урожайность, обычно клубень таких сортов достаточно большой. Такой картофель долго сохраняется и не теряет свои вкусовые качества в течение длительного срока. Если вы хотите сделать запас картофеля на зиму, то последние два варианта для вас.

Садоводы также советуют каждые пять лет делать сортообновления. Можно покупать новые сорта или вырастить картофель для посадки из новых семян. Не стоит сажать картошку, которая в прошлом году не уродила.

Не стоит покупать на посадку в западных и северных областях картофель, который выращен на юге, и наоборот. Так как такие сорта могут расти очень плохо из-за изменения температурного режима.

Каждый год или хотя бы раз в два года нужно менять участок для картофеля. Земля истощается, на ней накапливается много вредителей и с каждым годом урожай будет все хуже. Сажать картофель лучше после огурцов, свеклы или тыквы.

Конечно, почва, где будет расти картофель, должна быть разрыхленной, насыщенной кислородом и влагой. Она должна быть плодородной и наполненной полезными веществами. Поэтому внесение удобрений обязательно. А сухая и потрескавшаяся земля для этого овоща не подходит.

Перед посадкой весь картофель нужно тщательно подготовить — перебрать, избавиться от больного и испорченного.

Держит маленькие молодые картофелины в руке. Фото: google.com

Какие сорта картофеля не стоит выбирать

Опытные огородники, знающие сорта картофеля, утверждают, что в Украине ужасные результаты дают следующие два сорта картофеля:

Загадка — это ранний сорт, предназначенный для универсального применения. Вкусовые качества такого картофеля достаточно хороши. Но он подвержен альтернариозу, фитофторозу, а также сильно поражается сухой фузариозной гнилью. Невский стандарт — достаточно плохо хранящийся среднеранний сорт с хорошим урожаем и хорошими вкусовыми качествами. Тем не менее он достаточно сложен в выращивании. Этот картофель подвержен вирусам, ризоктониозу, фитофторозу, парше. А еще плохо переносит обломку побегов перед высадкой.

Раньше мы рассказывали, как и чем обрабатывать картофель перед посадкой, чтобы уберечь урожай от вредителей и болезней.

Напомним, мы писали, что нужно обязательно класть в лунки с картофелем, чтобы вырастить вкусный и большой овощ.

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