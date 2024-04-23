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Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

23 апреля 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда лучше и как сажать кукурузу в 2024 году — лунный календарь и советы
Посадка кукурузы в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Кукуруза — это не только полезная культура, которая может служить кормом для домашнего скота, но и сладкий и вкусный овощ, без которого нельзя представить летний сезон. Многие стараются выращивать это растение у себя на приусадебном участке или на огороде. Однако важно правильно выбрать время для посадки.

Новини.LIVE рассказывает, когда самые лучшие дни для посадки кукурузы по лунному календарю 2024 года и как это правильно сделать, чтобы получить богатый и сладкий урожай.

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Когда лучше сажать кукурузу — погода и условия

Опытные огородники подчеркивают, кукуруза — теплолюбивое растение. Соответственно сажать ее следует, когда почва достаточно прогреется и культуре уже не смогут повредить заморозки.

Если почва прогрелась от 8 до 12°C на глубине в 10-15 см, можно смело сажать кукурузу. Обычно первые ростки можно увидеть уже на 7-11 сутки после посева.

 

Когда лучше сажать кукурузу — погода и условия
Посадка кукурузы в открытый грунт. Фото: google.com

Когда лучше сажать кукурузу по лунному календарю на 2024 год

Согласно лунному календарю на 2024 год, наиболее благоприятными днями для посадки кукурузы в открытую почву будут:

  • 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 24, 30, 31 мая;
  • 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 июня.

По мнению экспертов, именно эти дни обеспечат лучший рост и развитие растения.

 

Как правильно сеять кукурузу — советы и инструкция
Посадка кукурузы в открытый грунт. Фото: google.com

Как правильно сеять кукурузу — советы и инструкция

Конечно, участок должен быть убран, разрыхлен и готов к посадке культуры. При посеве рекомендуется внесение небольшой дозы фосфора (5–7 кг на 1 га). Важным удобрением для кукурузы также есть навоз.

Кроме того, необходимо правильно выбрать семена. Зерна должны быть целые и большие. Не годятся к посеву зерна с пятнами или потемневшие.

Семена необходимо прогреть в течение пяти дней. Для этого его раскладывают в один слой под прямыми лучами солнца или держат в другом теплом месте.

После этого необходимо замочить кукурузу в фунгицидном растворе для уничтожения грибков. Подготовленные семена можно сразу класть в грунт.

Кукурузу необходимо сажать рядами, между растениями оставлять не менее 50 см. Ширина междурядий должна составлять около 100 см.

Посадочные лунки должны бить глубиной 7 см. Перед посевом кукурузы, лунки нужно обильно полить водой. В каждую ямку кладут 2-3 семечки. Затем заполняют лунку землей и еще раз поливают.

Желательно накрыть посевы пленкой, а когда они сойдут, убрать укрытие. Среди взошедших побегов в каждом гнезде выбирают по одному самому сильному, другие прореживают.

 

Раньше мы рассказывали, когда сажать тыкву в открытую почву по лунному календарю 2024 года и как это правильно сделать.

Напомним, мы писали, когда лучше сажать картофель, чтобы собрать щедрый урожай — до Пасхи или после.

Также советуем узнать, когда сажать арбузы и дыни на рассаду по лунному календарю на 2024 год.

растения
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