Коли сіяти кабачки за місячним календарем у 2024 — поради дачникам

Людина, яка зриває великий кабачок. Фото: Pinterest

Кабачки — це культура, яка не потребує серйозного догляду і дає щедрий врожай смачних плодів, проте, варто знати, коли їх краще сіяти. Щоб отримати великий врожай кабачків, потрібно розуміти, в які дні їх краще сіяти на розсаду і пересаджувати у відкритий ґрунт.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для дачників.

Читайте також:

Коли краще сіяти кабачки на розсаду за місячним календарем

Щоб вчасно отримати розсаду кабачків для посадки, досвідчені городники радять їх сіяти у квітні. Але тут важливо, щоб на цей момент рослині вже було від 30 до 40 днів. До того ж, кабачки не виживають в умовах заморозків навесні, тому їх обов’язково потрібно садити в теплі.

Посіяні кабачки на розсаду. Фото: Daily Mail Online

Перш, ніж обирати найсприятливішу дату для посіву кабачків, варто звернути увагу на погоду надворі та місячний календар, за яким краще садити цю культуру. Так, найбільш сприятливими днями для посадки кабачків на розсаду за місячним календарем вважаються такі дати, як:

21 квітня

22 квітня

25 квітня

26 квітня

Коли краще пересаджувати кабачки у відкритий ґрунт за місячним календарем

Фахівці стверджують, що дорослу та міцну розсаду кабачків можна сміливо пересаджувати у відкритий ґрунт після 25 травня. Щоб отримати великий врожай цієї культури на своєму городі, краще її пересаджувати у такі дати, як:

30 і 31 травня

1,2 і 5 червня

Що варто розуміти при вирощуванні кабачків

Через два або три тижні після пересадки фахівці радять додати перше добриво у вигляді компосту або перегною, змішаного з водою. Розсадне вирощування хороше тим, що можна отримати врожай приблизно на три або чотири тижні раніше.

Врожай кабачків на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще сіяти гарбузи у 2024 році, щоб отримати смачний плід.

Раніше ми розповідали про те, як правильно треба сіяти редиску і що слід додавати до лунок при посадці.

Також ми повідомляли про те, що в жодному разі не можна садити біля цибулі.