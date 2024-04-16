Когда сеять кабачки по лунному календарю в 2024 — советы дачникам

Человек, который срывает большой кабачок. Фото: Pinterest

Кабачки — это культура, которая не нуждается в серьезном уходе и дает щедрый урожай вкусных плодов, однако, стоит знать, когда их лучше сеять. Чтобы получить большой урожай кабачков, нужно понимать, в какие дни лучше сеять на рассаду и пересаживать в открытую почву.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для дачников.

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Когда лучше сеять кабачки на рассаду по лунному календарю

Чтобы вовремя получить рассаду кабачков для посадки, опытные огородники советуют их сеять в апреле. Но здесь важно, чтобы в этот момент растению уже было от 30 до 40 дней. К тому же, кабачки не выживают в условиях заморозков весной, поэтому их обязательно нужно сажать в тепле.

Посеянные кабачки на рассаду. Фото: Daily Mail Online

Прежде, чем выбирать самую благоприятную дату для посева кабачков, стоит обратить внимание на погоду и лунный календарь, по которому лучше сажать эту культуру. Так, наиболее благоприятными днями для посадки кабачков на рассаду по лунному календарю считаются такие даты, как:

21 апреля

22 апреля

25 апреля

26 апреля

Когда лучше пересаживать кабачки в открытую почву по лунному календарю

Специалисты утверждают, что взрослую и крепкую рассаду кабачков можно смело пересаживать в открытую почву после 25 мая. Чтобы получить большой урожай этой культуры в своем огороде, лучше ее пересаживать в такие даты, как:

30 и 31 мая

1,2 и 5 июня

Что следует понимать при выращивании кабачков

Через две или три недели после пересадки специалисты советуют добавить первое удобрение в виде компоста или перегноя, смешанного с водой. Рассадное выращивание хорошо тем, что можно получить урожай примерно на три или четыре недели раньше.

Урожай кабачков на огороде. Фото: Pinterest

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