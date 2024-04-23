Коли та як сіяти петрушку 2024 року — місячний календар та поради городникам

Посів петрушки у відкритий ґрунт. Колаж Новини.LIVE

Один з найпопулярніших видів зелені в Україні — петрушка. Ця ароматна приправа ідеально підходить як для салатів, так і для супів та м'яса. А ще вона дуже корисна. І звичайно, вдвічі більше вітамінів та користі можна отримати з рослини, яку виростив самостійно.

Коли та як краще посіяти петрушку у відкритий ґрунт 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Коли висівати кріп та петрушку у відкритий ґрунт — умови та погода

Звичайно, у випадку з петрушкою, як і з будь-якою рослиною, важливо звертати на погодні умови перед посівом.

Петрушка, як і кріп, є холодостійкими культурами, тому висівати їх у відкритий ґрунт можна вже за температури +3°C. При цьому рослина не гине, якщо відбуваються поворотні заморозки. Сіянці витримують короткочасне зниження температури до -6°C.

Варто зауважити, що, як правило, українці починають сіяти петрушку ще в березні, це також можна робити в квітні та травні.

Посадка петрушки у відкритий ґрунт навесні наприкінці квітня — на початку травня гарантує гарний урожай уже в червні-липні.

Насіння петрушки. Фото: freepik.com

Коли сіяти петрушку за місячним календарем 2024 року

Найсприятливішими датами за місячним календарем для посіву петрушки 2024 року будуть:

24, 25, 26 квітня;

1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 травня.

Як сіяти петрушку у відкритий ґрунт — важливі правила

Звичайно, найперше, необхідно вибрати ділянку, на якій буде рости зелень. Вона має бути гарно прогріватися сонцем впродовж усього дня. Петрушка не любить тінь.

Кріп і петрушка також не люблять багато води, тому не можна саджати їх у місцях, де близько підходять ґрунтові води.

Потрібно звертати увагу на сівозміну. Не варто сіяти кріп чи петрушку на місці, де раніше росли:

селера;

морква;

кріп;

сама петрушка.

Добре, якщо попередниками були:

картопля;

баклажани;

перець;

помідори;

огірки;

цибуля;

часник.

Перед посівом, додайте у ґрунт пісок або торф, розпушіть та рясно полийте.

Сухе насіння потрібно висадити на глибину 2 см, зберігаючи відстань між посадками в 3 см, а між рядами — 20 см. Бажано робити все це вранці або вдень, поки температура повітря прийнятна для городніх робіт.

Великий врожай петрушки. Фото: google.com

Як доглядати за петрушкою у відкритому ґрунті

Після сходу потрібно поливати рослини в міру того, як висихає ґрунт. Робити це краще увечері. Також час від часу петрушку необхідно проріджувати, прополювати та видаляти бур’яни.

Якщо у землю вже були внесені добрива до посіву, підживлювати зелень додатково необов'язково.

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