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Коли найкраще сіяти петрушку 2024 року — зелень буде пишною та соковитою

23 квітня 2024 21:58
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли та як сіяти петрушку 2024 року — місячний календар та поради городникам
Посів петрушки у відкритий ґрунт. Колаж Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Один з найпопулярніших видів зелені в Україні — петрушка. Ця ароматна приправа ідеально підходить як для салатів, так і для супів та м'яса. А ще вона дуже корисна. І звичайно, вдвічі більше вітамінів та користі можна отримати з рослини, яку виростив самостійно. 

Коли та як краще посіяти петрушку у відкритий ґрунт 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Коли висівати кріп та петрушку у відкритий ґрунт  умови та погода

Звичайно, у випадку з петрушкою, як і з будь-якою рослиною, важливо звертати на погодні умови перед посівом. 

Петрушка, як і кріп, є холодостійкими культурами, тому висівати їх у відкритий ґрунт можна вже за температури +3°C. При цьому рослина не гине, якщо відбуваються поворотні заморозки. Сіянці витримують короткочасне зниження температури до -6°C.

Варто зауважити, що, як правило, українці починають сіяти петрушку ще в березні, це також можна робити в квітні та травні. 

Посадка петрушки у відкритий ґрунт навесні наприкінці квітня — на початку травня гарантує гарний урожай уже в червні-липні.

 

Коли висівати кріп та петрушку у відкритий ґрунт — умови та погода
Насіння петрушки. Фото: freepik.com

Коли сіяти петрушку за місячним календарем 2024 року

Найсприятливішими датами за місячним календарем для посіву петрушки 2024 року будуть: 

  • 24, 25, 26 квітня;
  • 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 травня. 

Як сіяти петрушку у відкритий ґрунт — важливі правила

Звичайно, найперше, необхідно вибрати ділянку, на якій буде рости зелень. Вона має бути гарно прогріватися сонцем впродовж усього дня. Петрушка не любить тінь. 

Кріп і петрушка також не люблять багато води, тому не можна саджати їх у місцях, де близько підходять ґрунтові води.

Потрібно звертати увагу на сівозміну. Не варто сіяти кріп чи петрушку на місці, де раніше росли:

  • селера;
  • морква;
  • кріп;
  • сама петрушка.

Добре, якщо попередниками були:

  • картопля;
  • баклажани;
  • перець;
  • помідори;
  • огірки;
  • цибуля;
  • часник.

Перед посівом, додайте у ґрунт пісок або торф, розпушіть та рясно полийте.

Сухе насіння потрібно висадити на глибину 2 см, зберігаючи відстань між посадками в 3 см, а між рядами — 20 см. Бажано робити все це вранці або вдень, поки температура повітря прийнятна для городніх робіт.

 

Як сіяти петрушку у відкритий ґрунт — важливі правила
Великий врожай петрушки. Фото: google.com 

Як доглядати за петрушкою у відкритому ґрунті

Після сходу потрібно поливати рослини в міру того, як висихає ґрунт. Робити це краще увечері. Також час від часу петрушку необхідно проріджувати, прополювати та видаляти бур’яни.

Якщо у землю вже були внесені добрива до посіву, підживлювати зелень додатково необов'язково. 

 

Раніше ми писали, коли українцям садити кукурудзу 2024 року та як правильно це робити, щоб отримати солодкі качани. 

Нагадаємо, ми розповідали, яку користь може принести полин на городі

Також радимо дізнатися, коли садити гарбуз у відкритий ґрунт за місячним календарем 2024 року та як це правильно зробити.

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