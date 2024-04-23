Когда и как сеять петрушку в 2024 году — лунный календарь и советы огородникам

Когда лучше сеять петрушку в 2024 году — зелень будет пышной и сочной
Один из самых популярных видов зелени в Украине — петрушка. Эта ароматная приправа идеально подходит как для салатов, так и супов и мяса. А еще она очень полезна. И конечно, вдвое больше витаминов и пользы можно получить из растения, которое вырастил самостоятельно.
Когда и как лучше посеять петрушку в открытый грунт в 2024 году, рассказываем далее в материале.
Когда высевать укроп и петрушку в открытую почву — условия и погода
Конечно, в случае с петрушкой, как и с любым растением важно обращать внимание на погодные условия перед посевом.
Петрушка, как и укроп, является холодостойкими культурами, поэтому высевать их в открытый грунт можно уже при температуре +3°C. При этом растение не погибает, если происходят внезапные заморозки. Сеянцы выдерживают кратковременное понижение температуры до -6°C.
Следует заметить, что, как правило, украинцы начинают сеять петрушку еще в марте, это также можно делать в апреле и мае.
Посадка петрушки в открытую почву весной в конце апреля — начале мая гарантирует хороший урожай уже в июне-июле.
Когда сеять петрушку по лунному календарю 2024 года
Самыми благоприятными датами по лунному календарю для посева петрушки в 2024 году будут:
- 24, 25, 26 апреля;
- 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 24, 28, 29 мая.
Как сеять петрушку в открытый грунт — важные правила
Конечно, в первую очередь, необходимо выбрать участок, на котором будет расти зелень. Она должна быть хорошо прогреваться солнцем на протяжении всего дня. Петрушка не любит тень.
Укроп и петрушка тоже не любят много воды, поэтому нельзя сажать их в местах, где близко подходят грунтовые воды.
Нужно обращать внимание на севооборот. Не стоит сеять укроп или петрушку на месте, где раньше росли:
- сельдерей;
- морковь;
- укроп;
- сама петрушка.
Хорошо, если предшественниками были:
- картофель;
- баклажаны;
- перец;
- помидоры;
- огурцы;
- лук;
- чеснок.
Перед посевом, добавьте в грунт песок или торф, разрыхлите и обильно полейте.
Сухие семена нужно высадить на глубину 2 см, сохраняя расстояние между посадками в 3 см, а между рядами – 20 см. Желательно делать все это утром или днем, пока температура воздуха приемлема для огородных работ.
Как ухаживать за петрушкой в открытом грунте
После восхода нужно поливать растения по мере того, как высыхает почва. Делать это лучше вечером. Также иногда петрушку нужно прореживать, пропалывать и удалять сорняки.
Если в землю уже были внесены удобрения до посева, подкармливать зелень дополнительно необязательно.
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