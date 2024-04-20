Коли не можна садити часник — поради, щоб не втратити врожай

Посадка часнику у відкритий ґрунт. Фото: depositphotos.com

Часник — корисна та дуже популярна культура, яку дачники та городники доволі часто садять двічі на рік — навесні та восени. Весною саджають ярий часник. Він має ніжний смак, менше хворіє та практично не страждає від шкідників. Проте є суворі терміни посадки, порушивши які можна залишитися без урожаю.

Коли категорично не можна садити часник у відкритий ґрунт, розповідаємо далі в матеріалі.

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Коли треба садити ярий часник — умови й терміни

Посадка ярого часнику у відкритий ґрунт відбувається навесні. Зазвичай в Україні це роблять у квітні або на початку травня.

Проте важливо орієнтуватися не тільки на терміни, а й на умови, зокрема на погоду. Погода має бути сонячною. Для успішного розвитку та росту часнику важливо, щоб ґрунт прогрівся від 6 до 8°C.

Коріння часнику формується і росте при температурі від 4 до 10°С, тоді ж формується і росте листя. Найкраще садити часник на грядках, які знаходяться під сонцем, але щоб там не було протягів. Часник вимагає достатньої кількості сонячного світла.

Важливо й не затягувати з посадкою, оскільки ярий часник має триваліший період вегетації — 90-100 днів. Тобто часнику потрібен час, щоб набратися сил для росту та розвитку великих голівок.

Посадка часнику у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Коли та за яких умов не можна садити ярий часник

Ярий часник не рекомендується садити в осінній період, особливо якщо ви мешкаєте в районах з сильними та затяжними морозами.

Весною, як вже говорилося вище, ґрунт має вже розмерзнутися та достатньо прогрітися. Якщо є ризик нічних заморозків, краще відкласти посадку. Але й не варто чекати часу, коли ґрунт прогріється більше ніж на 10°C, інакше розвиток рослини припиниться, і цибулина не сформується.

Уважно слідкуйте за погодою, не можна садити ярий часник у період дощів. Крім цього, ярий часник вимагає добре дренованого ґрунту. Він не терпить застою води. Не можна цю культуру садити у затінку, все це призведе до гниття та загибелі урожаю.

Також важливо враховувати попередників. Ярий часник не можна садити на місці, де до того росли помідори чи картопля.

Посадка часнику у відкритий ґрунт. Фото: depositphotos.com

Посадка часнику навесні — що кажуть народні прикмети

Народні прикмети вказують, що часник слід садити після свята Благовіщення, коли, за віруванням, Господь благословить землю. 2024 року, за новим церковним календарем, свято Благовіщення припадає на 25 березня, а за старим календарем — на 7 квітня.

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