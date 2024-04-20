Когда нельзя сажать чеснок — советы, чтобы не потерять урожай

Посадка чеснока в открытый грунт. Фото: depositphotos.com

Чеснок — полезная и очень популярная культура, которую дачники и огородники довольно часто сажают дважды в год — весной и осенью. Весной сажают яровой чеснок. Он имеет нежный вкус, меньше болеет и практически не страдает от вредителей. Однако есть строгие сроки посадки, нарушив которые можно остаться без урожая.

Когда категорически нельзя сажать чеснок в открытую почву, рассказываем далее в материале.

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Когда нужно сажать яровой чеснок — условия и сроки

Посадка ярового чеснока в открытый грунт происходит весной. Обычно в Украине это делают в апреле или начале мая.

Однако важно ориентироваться не только на сроки, но и на условия, в частности на погоду. Погода должна быть солнечной. Для успешного развития и роста чеснока важно, чтобы почва прогрелась от 6 до 8°C.

Корни чеснока формируются и растут при температуре от 4 до 10°С, тогда же формируются и растут листья. Лучше сажать чеснок на грядках, которые находятся под солнцем, но чтобы там не было сквозняков. Чеснок требует достаточного количества солнечного света.

Важно и не затягивать с посадкой, поскольку яровой чеснок имеет более длительный период вегетации — 90-100 дней. То есть чесноку нужно время, чтобы набраться сил для роста и развития больших головок.

Посадка чеснока в открытый грунт. Фото: google.com

Когда и при каких условиях нельзя сажать яровой чеснок

Яровой чеснок не рекомендуется сажать в осенний период, особенно если вы живете в районах с сильными и затяжными морозами.

Весной, как уже говорилось выше, почва должна размерзнуться и достаточно прогреться. Если есть риск ночных заморозков, лучше отложить посадку. Но и не стоит ждать времени, когда почва прогреется более чем на 10°C, иначе развитие растения прекратится и луковица не сформируется.

Внимательно следите за погодой, нельзя сажать яровой чеснок в период дождей. Кроме этого, яровой чеснок требует хорошо дренированного грунта. Он не терпит застоя воды. Нельзя эту культуру сажать в тени, все это приведет к гниению и гибели урожая.

Также важно учитывать предшественников. Яровой чеснок нельзя сажать на месте, где до этого росли помидоры или картофель.

Посадка чеснока в открытый грунт. Фото: depositphotos.com

Посадка чеснока весной — что говорят народные приметы

Народные приметы указывают, что чеснок следует сажать после праздника Благовещения, когда, по верованию, Господь благословит землю. В 2024 году, по новому церковному календарю, праздник Благовещения приходится на 25 марта, а по старому календарю — на 7 апреля.

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