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Плануєте висаджувати магнолії біля дому — експерти відповіли, чи варто це робити

9 травня 2024 22:26
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чи можна садити магнолії біля будинку — садівники дали важливі поради
Садівник висаджує магнолію біля дому. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Магнолія — неймовірно красиве квітуче дерево, яке заворожує своїм ароматом з нотками ванілі та лимону. Ця рослина здатна прикрасити собою будь-яке подвір'я і, без сумніву, подарує гарний настрій.

Проте, чи варто садити магнолії на своїй присадибній ділянці, які плюси та мінуси дерева? На ці питання знають відповіді досвідчені садівники. Пише портал Tobiporada.

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Тож, перед тим як купувати саджанці та висаджувати магнолії біля свого вікна, варто розібратися, які є позитивні сторони та чи може рослина принести проблеми.

Розмір та розвиток

На ринку представлено багато сортів магнолій. Деякі з них можуть бути доволі великими, мати масивні крони. Тому, якщо таке дерево посадити занадто близько до будинку, воно закриє собою вікна, а у майбутньому може спричинити проблеми з фундаментом чи пошкодити стіни будівлі.

 

Плануєте висаджувати магнолії біля дому — експерти відповіли, чи варто це робити
Квіти магнолії у саду. Фото: google.com
Коріння та фундамент

У магнолій дуже потужне коріння, яке росте швидко і глибоко. Тож, це знову ж таки може становити небезпеку для фундаменту.  

Крім цього, від магнолії можуть постраждати інші дерева, які ростуть близько до неї. Квітуча красуня буде перетягувати на себе усі корисні речовини й затримувати ріст інших дерев. Обов'язково враховуйте це та не садіть поруч плодові дерева. 

 

Якщо плануєте висаджувати магнолії біля будинку — садівники дали важливі поради
Квіти магнолії у саду. Фото: depositphotos.com
На якій відстані садити магнолії у своєму саду

Якщо ви бажаєте прикрасити свій сад чи дачу магноліями, велику увагу приділіть пошуку ідеального місця посадки. Найкраще садити квітуче дерево на відстані 5-6 м від дому та будь-яких інших будівель. 

Також можна звернути свою увагу на менші сорти, можливо карликові, які не будуть такими агресивними у плані росту. У такому разі магнолію можна посадити й ближче до будинку. 

Як радять садівники, для маленького саду чи присадибної ділянки варто обирати такі сорти магнолії:

  • Magnolia stellata;
  • Magnolia liliiflora;
  • Magnolia Ricki;
  • Magnolia Judy;
  • Magnolia Little Geisha.

 

Раніше ми писали, де та як краще садити вишню у вашому саду.

Нагадаємо, ми розповідали, що буде, якщо посадити каштан поруч із плодовими деревами,

Також ділимося з вами корисною інформацією, чим та як правильно обробити дерево абрикоса після цвітіння, щоб захистити врожай від шкідників. 

дерева
поради
сад
садівництво
магнолія

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