Можно ли сажать магнолии у дома — садоводы дали важные советы

Планируете высаживать магнолии у дома — эксперты ответили, стоит ли это делать
Магнолия — невероятно красивое цветущее дерево, которое завораживает своим ароматом с нотками ванили и лимона. Это растение способно украсить собой любой двор и, несомненно, подарит хорошее настроение.
Однако стоит ли сажать магнолии на своем приусадебном участке, какие плюсы и минусы дерева? На эти вопросы знают ответы опытные садоводы. Пишет портал Tobiporada.
Поэтому, прежде чем покупать саженцы и высаживать магнолии у своего окна, следует разобраться, какие есть положительные стороны и может ли растение принести проблемы.
Размер и развитие
На рынке представлено много видов магнолий. Некоторые из них могут быть достаточно большими, иметь массивные кроны. Поэтому, если такое дерево посадить слишком близко к дому, оно перекроет окна, а в будущем может повлечь за собой проблемы с фундаментом или повредить стены здания.
Корни и фундамент
У магнолий очень мощные корни, которые растут быстро и глубоко. Поэтому это опять может представлять опасность для фундамента.
Кроме этого, от магнолии могут пострадать другие деревья, растущие близко к ней. Цветущая красавица будет перетягивать на себя все полезные вещества и задерживать рост других деревьев. Обязательно учитывайте это и не сажайте рядом плодовые деревья.
На каком расстоянии сажать магнолии в своем саду
Если вы хотите украсить свой сад или дачу магнолиями, большое внимание уделите поиску идеального места посадки. Лучше сажать цветущее дерево на расстоянии 5-6 м от дома и любых других построек.
Также можно обратить свое внимание на меньшие сорта, возможно, карликовые, которые не будут такими агрессивными в плане роста. В таком случае магнолию можно посадить и поближе к дому.
Как советуют садоводы, для маленького сада или приусадебного участка следует выбирать следующие сорта магнолии:
- Magnolia stellata;
- Magnolia liliiflora;
- Magnolia Ricki;
- Magnolia Judy;
- Magnolia Little Geisha.
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