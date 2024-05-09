Можно ли сажать магнолии у дома — садоводы дали важные советы

Садовод высаживает магнолию возле дома. Фото: freepik.com

Магнолия — невероятно красивое цветущее дерево, которое завораживает своим ароматом с нотками ванили и лимона. Это растение способно украсить собой любой двор и, несомненно, подарит хорошее настроение.

Однако стоит ли сажать магнолии на своем приусадебном участке, какие плюсы и минусы дерева? На эти вопросы знают ответы опытные садоводы. Пишет портал Tobiporada.

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Поэтому, прежде чем покупать саженцы и высаживать магнолии у своего окна, следует разобраться, какие есть положительные стороны и может ли растение принести проблемы.

Размер и развитие

На рынке представлено много видов магнолий. Некоторые из них могут быть достаточно большими, иметь массивные кроны. Поэтому, если такое дерево посадить слишком близко к дому, оно перекроет окна, а в будущем может повлечь за собой проблемы с фундаментом или повредить стены здания.

Цветы магнолии в саду. Фото: google.com

Корни и фундамент

У магнолий очень мощные корни, которые растут быстро и глубоко. Поэтому это опять может представлять опасность для фундамента.

Кроме этого, от магнолии могут пострадать другие деревья, растущие близко к ней. Цветущая красавица будет перетягивать на себя все полезные вещества и задерживать рост других деревьев. Обязательно учитывайте это и не сажайте рядом плодовые деревья.

Цветы магнолии в саду. Фото: depositphotos.com

На каком расстоянии сажать магнолии в своем саду

Если вы хотите украсить свой сад или дачу магнолиями, большое внимание уделите поиску идеального места посадки. Лучше сажать цветущее дерево на расстоянии 5-6 м от дома и любых других построек.

Также можно обратить свое внимание на меньшие сорта, возможно, карликовые, которые не будут такими агрессивными в плане роста. В таком случае магнолию можно посадить и поближе к дому.

Как советуют садоводы, для маленького сада или приусадебного участка следует выбирать следующие сорта магнолии:

Magnolia stellata;

Magnolia liliiflora;

Magnolia Ricki;

Magnolia Judy;

Magnolia Little Geisha.

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