Что нельзя сажать у картофеля, чтобы не потерять урожай — список и советы

Женщина убирает сорняки с грядок картофеля. Фото: freepik.com

Огород — это не только кропотливая работа, но и искусство, требующее внимания к деталям и тщательную планировку. В частности, чтобы вырастить большой и качественный урожай картофеля, необходимо учесть и то, какие культуры будут расти рядом. Неправильно подобранные "соседи" могут сделать овощ мелким и хилым.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения ни в коем случае нельзя сажать у картофеля, чтобы не потерять урожай.

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Что необходимо знать о картофеле

Картофель относится к большому семейству пасленовых — цветочных растений, важных сельскохозяйственных и овощных культур.

Картофель очень любит "богатую" почву, в которой достаточно питательных веществ. Для роста и развития клубень требует:

азот;

фосфор;

калий;

магний;

кальций;

серу.

Эти питательные вещества являются ключевыми для обеспечения здорового и продуктивного роста картофеля. Соблюдение оптимального баланса этих элементов в почве помогает добиться наилучших результатов в выращивании этой культуры.

Кроме этого, не стоит забывать, что кусты клубней нуждаются в защите от вредителей. Самые распространенные вредители, которые атакуют это растение:

колорадские жуки;

проволочники;

картофельная моль;

грибок фитофтора;

гусеницы бабочек;

картофельные клещи.

Для защиты от вредителей рекомендуется принимать определенные меры: выбор устойчивых сортов, обработка препаратами и т.д.

Большой картофель на огороде. Фото: depositphotos.com

Какие растения испортят вам урожай картофеля

Как мы отмечали выше, картофель относится к семейству пасленовых, так что естественно рядом нельзя сажать других представителей этого же семейства, ведь они имеют общие болезни и вредителей. И если одна культура заболеет, тогда недуг может перекинуться и на соседнею.

Поэтому у картофеля ни в коем случае нельзя сажать:

помидоры;

баклажаны;

сладкий и острый перец;

табак.

Есть и другие овощи, которые сажать возле картофеля небезопасно. Так, урожай картофеля может пострадать от клубники. Дело в том, что эта сладкая ягода страдает от серой гнили, и может заразить этой болезнью и картофель. Также клубника может привлечь на ваш участок проволочника.

Не советуют высаживать также и подсолнечник. Если выращивать его у картофеля, он истощит почву и сделает ее менее урожайной. Также рядом с таким соседом картофель не сможет получать достаточное количество света. Так что урожай вы соберете мизерный.

Еще несколько овощей, которые опытные овощеводы не рекомендуют выращивать рядом с картофелем — огурцы и кабачки (патисоны, цуккини). Они могут заразить картофель фитофторозом. Кроме того, эти овощи могут широко разрастаться, и в междурядьях картофеля им очень быстро станет слишком тесно.

Также есть ряд цветов, которые не стоит высаживать рядом с картофелем, ведь они будут извлекать из почвы воду и питательные вещества и могут стать источником болезней или вредителей:

лобелия — может использовать много воды и питательных веществ, конкурируя с картофелем;

— может использовать много воды и питательных веществ, конкурируя с картофелем; петуния — может потреблять значительное количество воды;

— может потреблять значительное количество воды; петушок-гребешок — растение может создавать тень, что может привести к уменьшению роста картофеля.

А еще для картофеля опасны некоторые виды папоротников, которые могут быть агрессивными и быстро распространяться, конкурируя с картофелем за пространство и ресурсы. Кроме этого, такие растения часто привлекают вредителей.

Ну и конечно посадка деревьев или больших кустов рядом с картофелем может привести к конкуренции за свет и воду, а также создать тень, что может отрицательно повлиять на развитие картофеля.

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