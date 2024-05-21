Що посадити на дачі, щоб менше працювати — невибагливі овочі, квіти та трави

Чоловік працює на городі. Фото: pexels.com

Не у всіх є можливість регулярно доглядати за городом або садом. А вирватися на дачу у кращому випадку вдається лише кілька разів на місяць. Та це не означає, що садово-городній сезон має пройти повз вас. Адже є безліч овочів, ягід, зелені та квітів, які можна вирощувати, докладаючи мінімум зусиль та отримуючи хороший результат.

Новини.LIVE розповідає, які невибагливі рослини можна посадити на дачі. Вони не вимагають втручання людини, при цьому можна отримати першокласний врожай або квітучу клумбу.

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Пропонуємо вам ряд рослин, які не будуть просити від вас багато уваги, але порадують гарним виглядом та врожаєм.

Дерева та чагарники

В Україні майже на кожній присадибній ділянці росте плодове дерево чи ягідний кущ. Звичайно, якщо доглядати за цими рослинами, вчасно обрізати, обробляти від шкідників та підрізати, вони віддячать вам щедрим врожаєм. Проте більшість фруктових дерев та ягідних кущів здатні рости без людської турботи.

Серед найстійкіших:

яблуко;

груша;

вишня;

шовковиця;

абрикос;

малина;

ожина.

Яблуневий сад. Фото: istockphoto.com

Картопля

Картопля не вимагає частого поливу або особливого догляду. Обов'язковими роботами будуть:

підгортання грядок, щоб коріння менше підсихало;

обробка овочу від колорадських жуків та інших шкідників кілька разів за літо.

Капуста

Капуста — примхливий овоч лише на етапі вирощування розсади. А от після пересаджування у відкритий ґрунт можна розслабитися. Головне посадити рослину у півтінь.

Баштанні

Не потребують частого поливу і прополювання:

кабачки;

гарбузи;

питисони;

кавуни.

А ще широке листя цих рослин є природним захистом від бур'янів і палючих сонячних променів.

Посадка рослин на городі. Фото: freepik.com

Бобові

Горох і кущову квасолю достатньо поливати раз на тиждень. Також подібні рослини потребують опору, яку можна зробити при посадці. Це всі вимоги, далі наприкінці літа не забудьте вчасно зібрати врожай.

Гострий перець

Майже не потребують поливу, а від спеки стають ще гострішими та смачнішими. Ідеальна рослина, яка зазвичай радує щедрими врожаями.

Прянощі

Більшість трав і листових салатів вимагають постійних поливів і не підходять для зайнятих дачників. Але є винятки — часник і базилік. Вони не тільки задовольняться поливом раз на тиждень, а й зовсім не бояться шкідників.

Газанія

Це фантастична квітка, яка стане прикрасою вашого саду або клумби біля дому. Ця квітка цвістиме усе літо, радуючи різноманіттям у кольорах.

Газанія на дачі. Фото: google.com

Переваги квітки:

росте у будь-якому ґрунті;

не вимагає підживлення;

не потребує регулярного поливу;

переносить заморозки;

відлякує шкідників.

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