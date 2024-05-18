Коли та як садити помідори 2024 року — місячний календар та секрети садівників

Жінка милується врожаєм помідорів. Фото: freepik.com

Напевно, складно знайти город в Україні, де б не вирощували помідори. Домашній овоч має особливий запах та смак. У досвідчених городників точно знайдеться безліч секретів, як виростити м'ясисті, соковиті та солодкі томати. Один з них — правильна дата, обрана відповідно до фази Місяця.

Новини.LIVE розповідає, коли найсприятливіші дні для посадки помідорів у відкритий ґрунт за місячним календарем 2024 року. Оберіть найвдаліший час та отримайте рекордний врожай!

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Коли садити помідори у відкритий ґрунт — вибір місяця

Вибір місяця для посадки томатів у відкритий ґрунт залежить від кліматичних особливостей регіону. Як правило, більшість українців починають саджати томати наприкінці весни — на початку літа.

Оптимальним часом вважається середина або кінець травня. Червень також вдалий період для посадки овочу. Проте якщо літо у вашому регіоні може бути надто спекотне, краще планувати посадку на початку місяця.

Посадка розсади помідорів у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Які мають бути погодні умови для посадки помідорів у відкритий ґрунт

Температура повітря

Томати — культура, яка любить тепло, але при цьому вони не переносять занадто високих температур. Оптимальна температура повітря для посадки томатів — від 18°C до 25°C.

Температура ґрунту

Для посадки томатів найкраще, коли ґрунт прогрівається від 15°C до 18°C. Це допоможе рослинам укорінитися і почати активний ріст.

Посадка розсади помідорів у відкритий ґрунт. Фото: depositphotos.com

Коли садити помідори у відкритий ґрунт — сприятливі дні за місячним календарем 2024 року

За місячним посівним календарем на травень 2024 року найкращими днями для висаджування помідорів у відкритий ґрунт будуть: 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31 число.

За народними прикметами, помідори, висаджені з 20 по 25 травня, дають найбільший урожай, а плоди виростають великими, м’ясистими й цукровими.

Найкращі дні для посадки томатів у відкритий ґрунт у червні 2024 року: 1, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 число.

Великий врожай помідорів. Фото: freepik.com

Як садити помідори у відкритий ґрунт — покрокова інструкція

Досвідчені городники радять загартовувати розсаду помідорів перед посадкою у відкритий ґрунт. Для цього необхідно за 10 днів перед садінням кожного дня виносити розсаду на свіже повітря і залишати там на 4-5 годин, поступово збільшуючи час. Таким чином молоді рослинки не боятимуться заморозків та хвороб.

Щоб врожай вас приємно вразив, спеціалісти радять висаджувати помідори у відкритий ґрунт наступним чином:

Рясно полити розсаду томатів за годину до висаджування. Підготувати грядки, розпушити землю та зробити лунки розміром з горщики, в яких росли помідори. У кожну ямку необхідно покласти добриво: трохи деревного попелу, яєчної шкарлупи, лушпиння цибулі та чайну ложку суперфосфату. Далі лунки поливають розчином із дріжджів — 10 грамів на відро води, щоб розсада краще росла. Перекласти розсаду в лунки так, щоб коріння трохи звисало. Присипати рослини ґрунтом, ущільнити його пальцями та полити водою. Зверху землю можна посипати невеликою кількістю компосту.

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