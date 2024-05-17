Коли садити горох навесні 2024 — місячний календар вдалих дат, секрети садівників

Посадка гороху у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Горох — це надзвичайно корисний та смачний овоч, який може прикрасити будь-який стіл, а також збагатити організм вітамінами. Нерідко українці вирощують його самостійно на своїх присадибних ділянках. Щоб насіння гороху успішно проросло, а врожай був якісним, соковитим та великим важливо вибрати правильний день для посадки.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем сприятливих дат для посадки гороху, а також цінними порадами, коли та як вирощувати овоч.

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Коли садити горох у відкритий ґрунт в Україні — погодні умови

Горох є однорічною рослиною. Він чудово росте навіть у прохолодному кліматі. Фахівці радять починати висаджувати горох у відкритий ґрунт, коли земля прогрілася до температури 5-10°C.

Оптимальний період для прогріву ґрунту припадає на квітень-травень, залежно від регіону. Варто стежити за погодою, щоб мінімізувати загрозу заморозків.

Посадка гороху у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Які дні найвдаліші для посадки гороху за місячним календарем 2024 року

Дотримуючись рекомендацій місячного календаря, ви можете підвищити шанси на успішне вирощування зеленого овочу та отримання рясного врожаю.

Сприятливі дати для посадки гороху у травні 2024 року: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31 число.

Найкращі дні для посадки гороху у відкритий ґрунт у червні 2024 року: 1, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 число.

Горох для посіву. Фото: dreamstime.com

Як правильно посадити горох, щоб отримати великий врожай — корисні поради

Під час посадки гороху варто звертати увагу на такі нюанси:

Місце для посадки — горох любить сонячні ділянки, щоб мати достатньо світла для фотосинтезу та розвитку. При цьому горох повинен бути захищений від зайвого перегріву та забезпечений прохолодою у спеку. Можна садити горох біля кукурудзи, щоб створити правильний затінок. Ґрунт — грядки мають бути розпушені та удобрені (горох гарно росте на землі, що підживлена перегноєм, компостом або комплексними добривами). Правильна посадка — садити горох необхідно на відстані 5-6 см один від одного, між рядами — 15-20 см, а глибина — 3-5 см. Полив — рослина не любить зайвої вологи, ґрунт має бути помірно зволожений. Підтримка для кучерявих пагонів — кучерявому овочу необхідна підтримка для вертикального росту. Встановіть опори або сітки, щоб горох міг піднятися і розвиватися правильно.

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