Когда сажать горох весной 2024 — лунный календарь удачных дат, секреты садоводов

Посадка гороха в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Горох — это очень полезный и вкусный овощ, который может украсить любой стол, а также обогатить организм витаминами. Нередко украинцы выращивают его самостоятельно на своих приусадебных участках. Чтобы семена гороха успешно проросли, а урожай был качественным, сочным и большим важно выбрать правильный день для посадки.

Новини.LIVE делится лунным календарем благоприятных дат для посадки гороха, а также ценными советами когда и как выращивать овощ.

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Горох является однолетним растением. Он отлично растет даже в прохладном климате. Специалисты советуют начинать высаживать горох в открытую почву, когда земля прогрелась до температуры 5-10°C.

Оптимальный период для прогрева почвы приходится на апрель-май в зависимости от региона. Следует следить за погодой, чтобы минимизировать угрозу заморозков.

Посадка гороха в открытый грунт. Фото: freepik.com

Какие дни наиболее удачны для посадки гороха по лунному календарю 2024 года

Следуя рекомендациям лунного календаря, вы можете повысить шансы на успешное выращивание зеленого овоща и получение щедрого урожая.

Благоприятные даты для посадки гороха в мае 2024 года: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31 число.

Лучшие дни для посадки гороха в открытую почву в июне 2024 года: 1, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 число.

Горох для посева. Фото: dreamstime.com

Как правильно посадить горох, чтобы получить большой урожай — полезные советы

При посадке гороха следует обращать внимание на следующие нюансы:

Место для посадки — горох любит солнечные участки, чтобы иметь достаточно света для фотосинтеза и развития. При этом горох должен быть защищен от излишнего перегрева и снабжен прохладой в жару. Можно сажать горох у кукурузы, чтобы создать правильную тень. Грунт — грядки должны быть разрыхлены и удобрены (горох хорошо растет на земле, подкормленной перегноем, компостом или комплексными удобрениями). Правильная посадка — сажать горох необходимо на расстоянии 5-6 см друг от друга, между рядами — 15-20 см, а глубина — 3-5 см. Полив — растение не любит лишней влаги, почва должна быть умеренно увлажнена. Поддержка для вьющихся побегов — кудрявому овощу необходима поддержка для вертикального роста. Установите опоры или сетки, чтобы горох мог подняться и развиваться правильно.

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