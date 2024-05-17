Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Вырастет сочным и большим — когда сажать горох по лунному календарю 2024 года arrow

Вырастет сочным и большим — когда сажать горох по лунному календарю 2024 года

17 мая 2024 11:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Когда сажать горох весной 2024 — лунный календарь удачных дат, секреты садоводов
Посадка гороха в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Горох — это очень полезный и вкусный овощ, который может украсить любой стол, а также обогатить организм витаминами. Нередко украинцы выращивают его самостоятельно на своих приусадебных участках. Чтобы семена гороха успешно проросли, а урожай был качественным, сочным и большим важно выбрать правильный день для посадки.

Новини.LIVE делится лунным календарем благоприятных дат для посадки гороха, а также ценными советами когда и как выращивать овощ.

Читайте также:

Когда сажать горох в открытый грунт в Украине — погодные условия

Горох является однолетним растением. Он отлично растет даже в прохладном климате. Специалисты советуют начинать высаживать горох в открытую почву, когда земля прогрелась до температуры 5-10°C.

Оптимальный период для прогрева почвы приходится на апрель-май в зависимости от региона. Следует следить за погодой, чтобы минимизировать угрозу заморозков.

 

Когда сажать горох в открытый грунт в Украине — погодные условия.
Посадка гороха в открытый грунт. Фото: freepik.com

Какие дни наиболее удачны для посадки гороха по лунному календарю 2024 года

Следуя рекомендациям лунного календаря, вы можете повысить шансы на успешное выращивание зеленого овоща и получение щедрого урожая.

Благоприятные даты для посадки гороха в мае 2024 года: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31 число.

Лучшие дни для посадки гороха в открытую почву в июне 2024 года: 1, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 число.

 

Как правильно посадить горох, чтобы получить большой урожай — полезные советы
Горох для посева. Фото: dreamstime.com

Как правильно посадить горох, чтобы получить большой урожай — полезные советы

При посадке гороха следует обращать внимание на следующие нюансы:

  1. Место для посадки — горох любит солнечные участки, чтобы иметь достаточно света для фотосинтеза и развития. При этом горох должен быть защищен от излишнего перегрева и снабжен прохладой в жару. Можно сажать горох у кукурузы, чтобы создать правильную тень.
  2. Грунт — грядки должны быть разрыхлены и удобрены (горох хорошо растет на земле, подкормленной перегноем, компостом или комплексными удобрениями).
  3. Правильная посадка — сажать горох необходимо на расстоянии 5-6 см друг от друга, между рядами — 15-20 см, а глубина — 3-5 см.
  4. Полив — растение не любит лишней влаги, почва должна быть умеренно увлажнена.
  5. Поддержка для вьющихся побегов — кудрявому овощу необходима поддержка для вертикального роста. Установите опоры или сетки, чтобы горох мог подняться и развиваться правильно.

 

Ранее мы писали, когда сажать фасоль по лунному календарю 2024 года.

Напомним, мы рассказывали, какие даты будут благоприятны по лунному календарю для посадки лука.

Также советуем узнать, какие дни самые удачные по лунному календарю для посадки рассады кабачков.

овощи
растения
советы
огород
горох
лунный календарь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников