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Кабачки ростимуть, як на дріжджах — які дні найвдаліші за місячним календарем

14 травня 2024 07:29
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Коли та як садити кабачки за місячним календарем 2024 року — найсприятливіші дні
Великий врожай кабачків на городі. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Кабачки — один з найпопулярніших овочів в Україні, який росте практично у кожному городі. Адже ці плоди не тільки смачні, а й корисні. А при правильній посадці та вирощуванні, можна забезпечити собі щедрий врожай. 

Якщо ви плануєте посадити кабачки 2024 року, то варто знати про оптимальні терміни посадки у відкритий ґрунт за місячним календарем. 

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Коли садити розсаду кабачків за місячним календарем 2024 року

Відповідно до місячного календаря на травень 2024 року, садити кабачки, цукіні та патисони варто у наступні дати: 11, 12, 13, 21, 22 травня.

У липні 2024 року за місячним календарем, найсприятливішими датами для посадки кабачків будуть такі: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 число.

Коли садити кабачки у відкритий ґрунт — поради експертів

У фазі розсади кабачки перебувають до 20 днів: спочатку вони формують кореневу систему, а потім нарощують зелену масу. Перетримувати розсаду не можна в жодному разі. У відкритий ґрунт кабачки висаджують тоді, коли земля добре прогрілася

Для хорошої зав'язі та плодоношення культурі необхідні тепло та багато сонячного світла. Оптимальний час висадки кабачка у відкритий ґрунт — з другої половини травня до першої декади липня. У цей час температура повітря стабільно встановлюється в інтервалі від +15 до +25°C. 

Важливо знати, що культура має короткий вегетаційний період в 40-60 діб. Кабачок не морозостійкий, гине при мінусових показниках температури, хоча може витримувати короткочасне зниження температури до +5°С.

 

Раніше ми писали, коли найкраще сіяти петрушку 2024 року, орієнтуючись на фази Місяця. 

Нагадаємо, ми розповідали, які дати будуть сприятливими за місячним календарем для посадки цибулі

Також радимо вам дізнатися, коли сіяти соняшники за погодою та за місячним календарем 2024 року.

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город
місячний календар
кабачки

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