Коли та як садити кабачки за місячним календарем 2024 року — найсприятливіші дні

Великий врожай кабачків на городі. Фото: freepik.com

Кабачки — один з найпопулярніших овочів в Україні, який росте практично у кожному городі. Адже ці плоди не тільки смачні, а й корисні. А при правильній посадці та вирощуванні, можна забезпечити собі щедрий врожай.

Якщо ви плануєте посадити кабачки 2024 року, то варто знати про оптимальні терміни посадки у відкритий ґрунт за місячним календарем.

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Коли садити розсаду кабачків за місячним календарем 2024 року

Відповідно до місячного календаря на травень 2024 року, садити кабачки, цукіні та патисони варто у наступні дати: 11, 12, 13, 21, 22 травня.

У липні 2024 року за місячним календарем, найсприятливішими датами для посадки кабачків будуть такі: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 число.

Коли садити кабачки у відкритий ґрунт — поради експертів

У фазі розсади кабачки перебувають до 20 днів: спочатку вони формують кореневу систему, а потім нарощують зелену масу. Перетримувати розсаду не можна в жодному разі. У відкритий ґрунт кабачки висаджують тоді, коли земля добре прогрілася

Для хорошої зав'язі та плодоношення культурі необхідні тепло та багато сонячного світла. Оптимальний час висадки кабачка у відкритий ґрунт — з другої половини травня до першої декади липня. У цей час температура повітря стабільно встановлюється в інтервалі від +15 до +25°C.

Важливо знати, що культура має короткий вегетаційний період в 40-60 діб. Кабачок не морозостійкий, гине при мінусових показниках температури, хоча може витримувати короткочасне зниження температури до +5°С.

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