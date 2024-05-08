Як захистити розсаду від заморозків навесні — дієві поради дачникам і городникам

Розсада замерзла у відкритому ґрунті. Фото: google.com

У багатьох регіонах України городники та садівники вже почали висаджувати розсаду у відкритий ґрунт. Проте, за словами синоптиків, у травні ще можна очікувати різких похолодань та заморозків.

Тож, щоб не втратити вирощені з любов'ю, великим терпінням та турботою рослини, слід знати, як захистити розсаду від заморозків навесні. Новини.LIVE дізналися про дієві методи та запобіжні заходи.

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Температура та розсада — що треба знати

Є рослини, які здатні витримувати навіть мінусову температуру. Так, зниження температури до -7 °С переживуть:

морква;

селера;

цибуля;

петрушка;

кріп;

шпинат.

Є більш теплолюбні овочі, які ростуть близько до поверхні землі та дуже швидко реагують на зміну температури. Якщо градусник показує -1 °С, загинути можуть:

огірки;

кабачки;

гарбуз.

Також небезпечні весняні похолодання для незагартованих або погано укорінених:

томатів;

перців;

баклажанів.

Варто зауважити, якщо низька температура не вб'є рослини, то точно затримає їх розвиток та ріст на 2-3 тижні.

Висадка розсади у відкритий ґрунт. Фото: freepik.com

Порятунок розсади у відкритому ґрунті від похолодань — дієві методи

Якщо ввечері в травні-червні стовпчик термометра опускається до +1 або -2 °С, цілком можливо, що вночі температура опуститься ще нижче. Тож варто зробити щось для захисту посадок. Найкращим рішенням буде укриття.

1. Спеціальний укривний матеріал

На грядки з теплолюбними культурами ставляться дуги, які зверху закривають спанбондом. За його відсутності дуги прикривають звичайними простирадлами, половиками.

2. Укриття розсади пляшками

Якщо розсада невелика, то кожну рослину можна прикрити пластиковими пляшками, перевернутими відрами, мішками з крафт-паперу.

3. Підгортання

Цей спосіб найкраще підходить для картоплі. Оскільки до цього часу вона тільки сходить, невеликі сходи підгортають, тобто повністю рослину заривають землею. Так молоденьке бадилля у картоплі не замерзне, а в міру зростання зелень знову проб’ється назовні.

Полив розсади. Фото: freepik.com

Як захистити рослини від заморозків поливом

Цей метод здається нелогічним, проте насправді він працює. Захистити розсаду від майбутніх заморозків можна просто шляхом поливу (дощування). З цією метою на поливальний шланг надівається дрібний розпилювач.

Так можна захистити від заморозків до -5 °С рослини в теплиці, чагарники й невеликі дерева, але тільки в безвітряну погоду. Полив слід проводити ввечері. Рослини слід полити повністю зверху та під корінь.

Пара, що утворюється в міру випаровування води, захищатиме рослини від низької температури. Водяна пара має більшу теплоємність і не пропускає до землі потоки холодного повітря, а рослини безболісно знесуть короткочасні низькі температури.

Підгодівля та препарати для дерев

Щоб дерева не боялися холодів, їх обробляють спеціальними засобами. Це можуть бути:

калійно-фосфорні добрива — дерево треба обробити за 2-3 дні до заморозків;

— дерево треба обробити за 2-3 дні до заморозків; стимулятори — підтримають імунітет рослини при коливаннях температур. Обробляти дерева потрібно як мінімум за добу до заморозків.

— підтримають імунітет рослини при коливаннях температур. Обробляти дерева потрібно як мінімум за добу до заморозків. кріопротектори — до їх складу входять особливі речовини, які створюють захисну плівку або проникають в тканини та запобігають утворенню льоду. Потрібно робити обробку не менш ніж за 6 годин до заморозків. Ефект зберігається 7 днів.

Обробку засобами можна комбінувати з іншими способами.

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