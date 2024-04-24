Місячний посівний календар на травень 2024 року по днях — коли та що сіяти

Городники саджають рослини на городі. Фото: freepik.com

Травень — важливий період для усіх дачників, городників та садівників, адже саме у цей час відбувається посів та посадка більшості культур у відкритий ґрунт. А ще це час для підживлення деяких рослин, поливу, профілактичних обробок та позбавлення від бур'янів. А щоб усі городні та садові роботи пройшли вдало, варто скористатися місячним календарем.

Новини.LIVE пропонує м ісячний посівний календар на травень 2024 року, який допоможе обрати найвдаліші дати для посіву, посадки рослин та інших садових та городніх робіт.

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Фази Місяця у травні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 7 травня;

Молодик (супермісяць) — 8 травня;

Місяць, що зростає — з 9 по 22 травня;

Повня — 23 травня;

Місяць, що спадає — з 24 по 31 число;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний календар на травень 2024 року — сприятливі та несприятливі дати

Враховуючи фази Місяця, найкращими днями для робіт в саду і на городі у травні 2024 року будуть: 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31 число.

Несприятливими датами будуть: 6, 8, 15, 23, 24, 28 травня. У ці дні краще взагалі не займатися справами, пов'язаними з рослинами.

Коли та що садити у травні 2024 року за місячним календарем

Коренеплоди:

Картопля, топінамбур — 26, 27 травня;

— 26, 27 травня; Батат — 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 травня;

— 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 травня; Редис, редька, ріпа — 5, 11-13, 19, 20, 26, 27 травня;

— 5, 11-13, 19, 20, 26, 27 травня; Селера, петрушка на корінь — 19, 20, 24-27 травня.

Цибулеві:

Цибуля ріпчаста — 19, 20, 26, 27 травня;

— 19, 20, 26, 27 травня; Цибуля на зелень, шніт — 3-5, 11, 12, 19-22, 30, 31 травня;

— 3-5, 11, 12, 19-22, 30, 31 травня; Часник — 19, 20, 25-27 травня;

— 19, 20, 25-27 травня; Цибуля порей — 21, 22, 25-27 травня.

Овочі:

Томати, фізаліс — 10-13, 19-22, 25-27 травня;

— 10-13, 19-22, 25-27 травня; Перець, баклажани — 10-12, 19-22 травня;

— 10-12, 19-22 травня; Огірки — 10-13, 19-22, 25-27 травня;

— 10-13, 19-22, 25-27 травня; Броколі, цвітна капуста — 11-13, 19, 20 травня;

— 11-13, 19, 20 травня; Рання капуста — 19, 20 травня;

— 19, 20 травня; Середня та пізня капуста — 11-13, 19-22 травня;

— 11-13, 19-22 травня; Селера з ніжкою — 21, 22, 24-27 травня;

— 21, 22, 24-27 травня; Спаржа — 11-13, 19-22 травня;

— 11-13, 19-22 травня; Кабачки, патисони, гарбуз — 11-13, 21, 22 травня;

— 11-13, 21, 22 травня; Баштанні — 11-13, 21, 22 травня;

— 11-13, 21, 22 травня; Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) — 10-12, 19, 20 травня;

— 10-12, 19, 20 травня; Кукурудза — 19, 20 травня;

— 19, 20 травня; Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) — 19-22, 24 травня;

— 19-22, 24 травня; Соняшник — 14, 15, 19, 20 травня;

— 14, 15, 19, 20 травня; Міцелій — 3, 4, 19, 20, 24-27, 30, 31 травня.

Зелень і трави:

Салати, цикорій — 5, 7, 11-13, 19-22 травня;

— 5, 7, 11-13, 19-22 травня; Шпинат — 3-5, 25-27, 30, 31 травня;

— 3-5, 25-27, 30, 31 травня; Рукола, крес, листова гірчиця — 5, 7, 21, 22 травня;

— 5, 7, 21, 22 травня; Мангольд, щавель — 5, 7 травня;

— 5, 7 травня; Кріп, петрушка, кінза — 11, 12, 19-22 травня;

— 11, 12, 19-22 травня; Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави — 5, 7, 11-13, 16-20, 25-27 травня;

— 5, 7, 11-13, 16-20, 25-27 травня; Лікарські та чайні культури — 11-13, 16-20 травня;

— 11-13, 16-20 травня; Мікрозелень — 5, 7, 11-13, 30, 31 травня.

Ягідно-плодовий сад:

Суниця та полуниця — 9-13, 21, 22 травня;

— 9-13, 21, 22 травня; Яблуня — 25-27 травня;

— 25-27 травня; Груша, айва — 19, 20, 25-27 травня;

— 19, 20, 25-27 травня; Абрикос, вишня, слива, персик — 19, 20, 25-27 травня;

— 19, 20, 25-27 травня; Черешня — 14, 15 травня;

— 14, 15 травня; Волоський горіх, фундук — 25-27 травня;

— 25-27 травня; Калина, шипшина, горобина — 11-13, 24 травня;

— 11-13, 24 травня; Обліпиха — 3, 4, 11-13, 25, 30, 31 травня;

— 3, 4, 11-13, 25, 30, 31 травня; Глід — 21, 22 травня;

— 21, 22 травня; Смородина — 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31 травня;

— 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31 травня; Малина, ожина — 10-13, 21, 22 травня;

— 10-13, 21, 22 травня; Аґрус — 11-13, 21, 22, 25-27 травня;

— 11-13, 21, 22, 25-27 травня; Виноград — 3, 4, 11-13, 19-22, 25, 30, 31 травня.

Посадка розсади у відкритий ґрунт. Фото: depositphotos.com

Коли сприятливі дні для посіву, посадки та пересадки квітів у травні

Однорічні квіти — 11-13, 16-20, 25-27 травня;

— 11-13, 16-20, 25-27 травня; Цибулинні та бульбові — 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 травня;

— 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 травня; Трав’янисті багаторічники — 11-13, 16-20 травня;

— 11-13, 16-20 травня; Живі огорожі — 14-18 травня;

— 14-18 травня; Сидерати — 5, 11-13, 16-18, 20, 21, 25 травня;

— 5, 11-13, 16-18, 20, 21, 25 травня; Газон та ґрунтопокривні рослини — 5, 11-13, 16-18, 26 травня;

— 5, 11-13, 16-18, 26 травня; Ліани — 10, 16-18, 24 травня;

— 10, 16-18, 24 травня; Чагарники та дерева — 11-18, 25 травня;

— 11-18, 25 травня; Хвойні — 16-18 травня.

Жінка готує квіти до посадки у саду. Фото: freepik.com

Найкращі дні для садових та городніх робіт у травні 2024 року

Сапання та інша робота з ґрунтом — 1, 2, 7, 11-15, 29 травня;

— 1, 2, 7, 11-15, 29 травня; Пророщування насіння — 3, 4, 7, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 травня;

— 3, 4, 7, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 травня; Пікірування, проріджування — 7, 25-27 травня;

— 7, 25-27 травня; Поливи — 3, 4, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 травня;

— 3, 4, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 травня; Підживлення органічними добривами — 3, 4, 7, 25-27, 30, 31 травня;

— 3, 4, 7, 25-27, 30, 31 травня; Підживлення мінеральними добривами — 11-13, 21, 22 травня;

— 11-13, 21, 22 травня; Компостування — 11-13, 22 травня;

— 11-13, 22 травня; Обрізка, омолодження, формування: 7, 25-27 травня;

7, 25-27 травня; Стрижка газону, косовиця трав: 5, 9-13, 16-18, 26 травня;

5, 9-13, 16-18, 26 травня; Прищіпка, пасинкування — 7, 11-13, 19-22 травня;

— 7, 11-13, 19-22 травня; Боротьба зі шкідниками та захворюваннями — 1, 2, 5-8, 10, 27, 29 травня;

— 1, 2, 5-8, 10, 27, 29 травня; Профілактичні обробки — 10, 16-18, 22 травня;

— 10, 16-18, 22 травня; Заготівля живців та прикопування відводків — 11-13, 19-22 травня;

— 11-13, 19-22 травня; Щеплення та окурювання — 3, 4, 8, 11-13, 21, 22, 25-27, 30, 31 травня;

— 3, 4, 8, 11-13, 21, 22, 25-27, 30, 31 травня; Очищення та обробка кори — 1, 2, 14, 15, 29 травня;

— 1, 2, 14, 15, 29 травня; Встановлення і ремонт опор — 9, 10, 16-18, 22 травня;

— 9, 10, 16-18, 22 травня; Обробка теплиць і парників — 3, 4, 14, 15, 22, 30, 31 травня;

— 3, 4, 14, 15, 22, 30, 31 травня; Корчування та видалення порослі — 26, 27 травня;

— 26, 27 травня; Прибирання, ремонт — 1-7, 9, 14-20, 22, 26, 27, 29 травня;

— 1-7, 9, 14-20, 22, 26, 27, 29 травня; Догляд за водоймами — 25-27 травня;

— 25-27 травня; Збір врожаю — 14, 15, 24-27 травня;

— 14, 15, 24-27 травня; Збір насіння — 5, 14, 15, 19, 20, 22 травня;

— 5, 14, 15, 19, 20, 22 травня; Консервація, сушіння — 10-18, 25-27 травня;

— 10-18, 25-27 травня; Засолювання та квашення — 14, 15 травня.

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