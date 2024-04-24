Місячний посівний календар на травень 2024 року по днях — коли та що сіяти

Місячний посівний календар на травень 2024 — що і коли сіяти для багатого врожаю
Травень — важливий період для усіх дачників, городників та садівників, адже саме у цей час відбувається посів та посадка більшості культур у відкритий ґрунт. А ще це час для підживлення деяких рослин, поливу, профілактичних обробок та позбавлення від бур'янів. А щоб усі городні та садові роботи пройшли вдало, варто скористатися місячним календарем.
Новини.LIVE пропонує місячний посівний календар на травень 2024 року, який допоможе обрати найвдаліші дати для посіву, посадки рослин та інших садових та городніх робіт.
Фази Місяця у травні 2024 року
- Місяць, що спадає — з 1 по 7 травня;
- Молодик (супермісяць) — 8 травня;
- Місяць, що зростає — з 9 по 22 травня;
- Повня — 23 травня;
- Місяць, що спадає — з 24 по 31 число;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний календар на травень 2024 року — сприятливі та несприятливі дати
Враховуючи фази Місяця, найкращими днями для робіт в саду і на городі у травні 2024 року будуть: 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31 число.
Несприятливими датами будуть: 6, 8, 15, 23, 24, 28 травня. У ці дні краще взагалі не займатися справами, пов'язаними з рослинами.
Коли та що садити у травні 2024 року за місячним календарем
Коренеплоди:
- Картопля, топінамбур — 26, 27 травня;
- Батат — 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 травня;
- Редис, редька, ріпа — 5, 11-13, 19, 20, 26, 27 травня;
- Селера, петрушка на корінь — 19, 20, 24-27 травня.
Цибулеві:
- Цибуля ріпчаста — 19, 20, 26, 27 травня;
- Цибуля на зелень, шніт — 3-5, 11, 12, 19-22, 30, 31 травня;
- Часник — 19, 20, 25-27 травня;
- Цибуля порей — 21, 22, 25-27 травня.
Овочі:
- Томати, фізаліс — 10-13, 19-22, 25-27 травня;
- Перець, баклажани — 10-12, 19-22 травня;
- Огірки — 10-13, 19-22, 25-27 травня;
- Броколі, цвітна капуста — 11-13, 19, 20 травня;
- Рання капуста — 19, 20 травня;
- Середня та пізня капуста — 11-13, 19-22 травня;
- Селера з ніжкою — 21, 22, 24-27 травня;
- Спаржа — 11-13, 19-22 травня;
- Кабачки, патисони, гарбуз — 11-13, 21, 22 травня;
- Баштанні — 11-13, 21, 22 травня;
- Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) — 10-12, 19, 20 травня;
- Кукурудза — 19, 20 травня;
- Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) — 19-22, 24 травня;
- Соняшник — 14, 15, 19, 20 травня;
- Міцелій — 3, 4, 19, 20, 24-27, 30, 31 травня.
Зелень і трави:
- Салати, цикорій — 5, 7, 11-13, 19-22 травня;
- Шпинат — 3-5, 25-27, 30, 31 травня;
- Рукола, крес, листова гірчиця — 5, 7, 21, 22 травня;
- Мангольд, щавель — 5, 7 травня;
- Кріп, петрушка, кінза — 11, 12, 19-22 травня;
- Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави — 5, 7, 11-13, 16-20, 25-27 травня;
- Лікарські та чайні культури — 11-13, 16-20 травня;
- Мікрозелень — 5, 7, 11-13, 30, 31 травня.
Ягідно-плодовий сад:
- Суниця та полуниця — 9-13, 21, 22 травня;
- Яблуня — 25-27 травня;
- Груша, айва — 19, 20, 25-27 травня;
- Абрикос, вишня, слива, персик — 19, 20, 25-27 травня;
- Черешня — 14, 15 травня;
- Волоський горіх, фундук — 25-27 травня;
- Калина, шипшина, горобина — 11-13, 24 травня;
- Обліпиха — 3, 4, 11-13, 25, 30, 31 травня;
- Глід — 21, 22 травня;
- Смородина — 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31 травня;
- Малина, ожина — 10-13, 21, 22 травня;
- Аґрус — 11-13, 21, 22, 25-27 травня;
- Виноград — 3, 4, 11-13, 19-22, 25, 30, 31 травня.
Коли сприятливі дні для посіву, посадки та пересадки квітів у травні
- Однорічні квіти — 11-13, 16-20, 25-27 травня;
- Цибулинні та бульбові — 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 травня;
- Трав’янисті багаторічники — 11-13, 16-20 травня;
- Живі огорожі — 14-18 травня;
- Сидерати — 5, 11-13, 16-18, 20, 21, 25 травня;
- Газон та ґрунтопокривні рослини — 5, 11-13, 16-18, 26 травня;
- Ліани — 10, 16-18, 24 травня;
- Чагарники та дерева — 11-18, 25 травня;
- Хвойні — 16-18 травня.
Найкращі дні для садових та городніх робіт у травні 2024 року
- Сапання та інша робота з ґрунтом — 1, 2, 7, 11-15, 29 травня;
- Пророщування насіння — 3, 4, 7, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 травня;
- Пікірування, проріджування — 7, 25-27 травня;
- Поливи — 3, 4, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 травня;
- Підживлення органічними добривами — 3, 4, 7, 25-27, 30, 31 травня;
- Підживлення мінеральними добривами — 11-13, 21, 22 травня;
- Компостування — 11-13, 22 травня;
- Обрізка, омолодження, формування: 7, 25-27 травня;
- Стрижка газону, косовиця трав: 5, 9-13, 16-18, 26 травня;
- Прищіпка, пасинкування — 7, 11-13, 19-22 травня;
- Боротьба зі шкідниками та захворюваннями — 1, 2, 5-8, 10, 27, 29 травня;
- Профілактичні обробки — 10, 16-18, 22 травня;
- Заготівля живців та прикопування відводків — 11-13, 19-22 травня;
- Щеплення та окурювання — 3, 4, 8, 11-13, 21, 22, 25-27, 30, 31 травня;
- Очищення та обробка кори — 1, 2, 14, 15, 29 травня;
- Встановлення і ремонт опор — 9, 10, 16-18, 22 травня;
- Обробка теплиць і парників — 3, 4, 14, 15, 22, 30, 31 травня;
- Корчування та видалення порослі — 26, 27 травня;
- Прибирання, ремонт — 1-7, 9, 14-20, 22, 26, 27, 29 травня;
- Догляд за водоймами — 25-27 травня;
- Збір врожаю — 14, 15, 24-27 травня;
- Збір насіння — 5, 14, 15, 19, 20, 22 травня;
- Консервація, сушіння — 10-18, 25-27 травня;
- Засолювання та квашення — 14, 15 травня.
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