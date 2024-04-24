Лунный посевной календарь на май 2024 года по дням — когда и что сеять

Огородники сажают растения в огороде. Фото: freepik.com

Май — важный период для всех дачников, огородников и садоводов, ведь в это время происходит посев и посадка большинства культур в открытый грунт. А еще это время для подкормки некоторых растений, полива, профилактических обработок и избавления от сорняков. А чтобы все огородные и садовые работы прошли удачно, следует воспользоваться лунным календарем.

Новини.LIVE предлагает посевной календарь на май 2024 года, который поможет выбрать самые удачные даты для посева, посадки растений и других садовых и огородных работ.

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Фазы Луны в мае 2024 года

Спадающая Луна — с 1 по 7 мая;

Новолуние (суперлуна) — 8 мая;

Растущая Луна — с 9 по 22 мая;

Полнолуние — 23 мая;

Спадающая Луна — с 24 по 31 число;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь на май 2024 года — благоприятные и неблагоприятные даты

Учитывая фазы Луны, лучшими днями для работ в саду и на огороде в мае 2024 года будут: 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31 число.

Неблагоприятными датами будут: 6, 8, 15, 23, 24, 28 мая. В эти дни лучше вообще не заниматься делами, связанными с растениями.

Когда и что сажать в мае 2024 года по лунному календарю

Корнеплоды:

Картофель, топинамбур — 26, 27 мая;

— 26, 27 мая; Батат — 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая;

— 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая; Редис, редька, репа — 5, 11-13, 19, 20, 26, 27 мая;

— 5, 11-13, 19, 20, 26, 27 мая; Сельдерей, петрушка на корень — 19, 20, 24-27 мая.

Луковые:

Лук репчатый — 19, 20, 26, 27 мая;

— 19, 20, 26, 27 мая; Лук на зелень, шнит — 3-5, 11, 12, 19-22, 30, 31 мая;

— 3-5, 11, 12, 19-22, 30, 31 мая; Чеснок — 19, 20, 25-27 мая;

— 19, 20, 25-27 мая; Лук порей — 21, 22, 25-27 мая.

Овощи:

Томаты, физалис — 10-13, 19-22, 25-27 мая;

— 10-13, 19-22, 25-27 мая; Перец, баклажаны — 10-12, 19-22 мая;

— 10-12, 19-22 мая; Огурцы — 10-13, 19-22, 25-27 мая;

— 10-13, 19-22, 25-27 мая; Брокколи, цветная капуста — 11-13, 19, 20 мая;

— 11-13, 19, 20 мая; Ранняя капуста — 19, 20 мая;

— 19, 20 мая; Средняя и поздняя капуста — 11-13, 19-22 мая;

— 11-13, 19-22 мая; Сельдерей черешковый — 21, 22, 24-27 мая;

— 21, 22, 24-27 мая; Спаржа — 11-13, 19-22 мая;

— 11-13, 19-22 мая; Кабачки, патиссоны, тыква — 11-13, 21, 22 мая;

— 11-13, 21, 22 мая; Бахчевые — 11-13, 21, 22 мая;

— 11-13, 21, 22 мая; Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) — 10-12, 19, 20 мая;

— 10-12, 19, 20 мая; Кукуруза — 19, 20 мая;

— 19, 20 мая; Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) — 19-22, 24 мая;

— 19-22, 24 мая; Подсолнечник — 14, 15, 19, 20 мая;

— 14, 15, 19, 20 мая; Мицелий — 3, 4, 19, 20, 24-27, 30, 31 мая.

Зелень и травы:

Салаты, цикорий — 5, 7, 11-13, 19-22 мая;

— 5, 7, 11-13, 19-22 мая; Шпинат — 3-5, 25-27, 30, 31 мая;

— 3-5, 25-27, 30, 31 мая; Рукола, кресс, листовая горчица — 5, 7, 21, 22 мая;

— 5, 7, 21, 22 мая; Мангольд, щавель — 5, 7 мая;

— 5, 7 мая; Укроп, петрушка, кинза — 11, 12, 19-22 мая;

— 11, 12, 19-22 мая; Базилик, душица, розмарин и другие пряные травы — 5, 7, 11-13, 16-20, 25-27 мая;

— 5, 7, 11-13, 16-20, 25-27 мая; Лекарственные и чайные культуры — 11-13, 16-20 мая;

— 11-13, 16-20 мая; Микрозелень — 5, 7, 11-13, 30, 31 мая.

Ягодно-плодовый сад:

Земляника и клубника — 9-13, 21, 22 мая;

— 9-13, 21, 22 мая; Яблоня — 25-27 мая;

— 25-27 мая; Груша, айва — 19, 20, 25-27 мая;

— 19, 20, 25-27 мая; Абрикос, вишня, слива, персик — 19, 20, 25-27 мая;

— 19, 20, 25-27 мая; Черешня — 14, 15 мая;

— 14, 15 мая; грецкий орех, фундук — 25-27 мая;

— 25-27 мая; Калина, шиповник, рябина — 11-13, 24 мая;

— 11-13, 24 мая; Облепиха — 3, 4, 11-13, 25, 30, 31 мая;

— 3, 4, 11-13, 25, 30, 31 мая; Боярышник — 21, 22 мая;

— 21, 22 мая; Смородина — 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая;

— 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая; Малина, ежевика — 10-13, 21, 22 мая;

— 10-13, 21, 22 мая; Крыжовник — 11-13, 21, 22, 25-27 мая;

— 11-13, 21, 22, 25-27 мая; Виноград — 3, 4, 11-13, 19-22, 25, 30, 31 мая.

Посадка рассады в открытый грунт. Фото: depositphotos.com

Когда благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в мае

Однолетние цветы — 11-13, 16-20, 25-27 мая;

— 11-13, 16-20, 25-27 мая; Луковичные и клубневые — 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая;

— 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая; Травянистые многолетники — 11-13, 16-20 мая;

— 11-13, 16-20 мая; Живые ограждения — 14-18 мая;

— 14-18 мая; Сидераты — 5, 11-13, 16-18, 20, 21, 25 мая;

— 5, 11-13, 16-18, 20, 21, 25 мая; Газон и почвопокровные растения — 5, 11-13, 16-18, 26 мая;

— 5, 11-13, 16-18, 26 мая; Лианы — 10, 16-18, 24 мая;

— 10, 16-18, 24 мая; Кустарники и деревья — 11-18, 25 мая;

— 11-18, 25 мая; Хвойные — 16-18 мая.

Женщина готовит цветы к посадке в саду. Фото: freepik.com

Лучшие дни для садовых и огородных работ в мае 2024 года

Сапание и другая работа с грунтом — 1, 2, 7, 11-15, 29 мая;

— 1, 2, 7, 11-15, 29 мая; Проращивание семян — 3, 4, 7, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 мая;

— 3, 4, 7, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 мая; Пикирование, прореживание — 7, 25-27 мая;

— 7, 25-27 мая; Поливы — 3, 4, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 мая;

— 3, 4, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 мая; Подкормка органическими удобрениями — 3, 4, 7, 25-27, 30, 31 мая;

— 3, 4, 7, 25-27, 30, 31 мая; Подкормка минеральными удобрениями — 11-13, 21, 22 мая;

— 11-13, 21, 22 мая; Компостирование — 11-13, 22 мая;

— 11-13, 22 мая; Обрезка, омоложение, формовка — 7, 25-27 мая;

— 7, 25-27 мая; Стрижка газона, сенокос трав — 5, 9-13, 16-18, 26 мая;

— 5, 9-13, 16-18, 26 мая; Прищепка, пасынкование — 7, 11-13, 19-22 мая;

— 7, 11-13, 19-22 мая; Борьба с вредителями и заболеваниями — 1, 2, 5-8, 10, 27, 29 мая;

— 1, 2, 5-8, 10, 27, 29 мая; Профилактические обработки — 10, 16-18, 22 мая;

— 10, 16-18, 22 мая; Заготовка черенков и прикапывание отводков — 11-13, 19-22 мая;

— 11-13, 19-22 мая; Прививка и окуривание — 3, 4, 8, 11-13, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая;

— 3, 4, 8, 11-13, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая; Очистка и обработка коры — 1, 2, 14, 15, 29 мая;

— 1, 2, 14, 15, 29 мая; Установка и ремонт опор — 9, 10, 16-18, 22 мая;

— 9, 10, 16-18, 22 мая; Обработка теплиц и парников — 3, 4, 14, 15, 22, 30, 31 мая;

— 3, 4, 14, 15, 22, 30, 31 мая; Корчевание и удаление поросли — 26, 27 мая;

— 26, 27 мая; Уборка, ремонт — 1-7, 9, 14-20, 22, 26, 27, 29 мая;

— 1-7, 9, 14-20, 22, 26, 27, 29 мая; Уход за водоемами — 25-27 мая;

— 25-27 мая; Сбор урожая — 14, 15, 24-27 мая;

— 14, 15, 24-27 мая; Сбор семян — 5, 14, 15, 19, 20, 22 мая;

— 5, 14, 15, 19, 20, 22 мая; Консервация, сушка — 10-18, 25-27 мая;

— 10-18, 25-27 мая; Засолка и квашение — 14, 15 мая.

Раньше мы писали, когда категорически нельзя сажать чеснок.

Напомним, мы рассказывали, как и чем обрабатывать картофель перед посадкой, чтобы уберечь урожай от вредителей и болезней.

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