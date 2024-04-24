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Лунный посевной календарь на май 2024 года — что и когда сеять для богатого урожая

24 апреля 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Лунный посевной календарь на май 2024 года по дням — когда и что сеять
Огородники сажают растения в огороде. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Май — важный период для всех дачников, огородников и садоводов, ведь в это время происходит посев и посадка большинства культур в открытый грунт. А еще это время для подкормки некоторых растений, полива, профилактических обработок и избавления от сорняков. А чтобы все огородные и садовые работы прошли удачно, следует воспользоваться лунным календарем.

Новини.LIVE предлагает посевной календарь на май 2024 года, который поможет выбрать самые удачные даты для посева, посадки растений и других садовых и огородных работ.

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Фазы Луны в мае 2024 года

  • Спадающая Луна — с 1 по 7 мая;
  • Новолуние (суперлуна) — 8 мая;
  • Растущая Луна — с 9 по 22 мая;
  • Полнолуние — 23 мая;
  • Спадающая Луна — с 24 по 31 число;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в феврале 2023 года
Фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь на май 2024 года — благоприятные и неблагоприятные даты

Учитывая фазы Луны, лучшими днями для работ в саду и на огороде в мае 2024 года будут: 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31 число.

Неблагоприятными датами будут: 6, 8, 15, 23, 24, 28 мая. В эти дни лучше вообще не заниматься делами, связанными с растениями.

Когда и что сажать в мае 2024 года по лунному календарю

Корнеплоды:

  • Картофель, топинамбур — 26, 27 мая;
  • Батат — 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая;
  • Редис, редька, репа  5, 11-13, 19, 20, 26, 27 мая;
  • Сельдерей, петрушка на корень 19, 20, 24-27 мая.

Луковые:

  • Лук репчатый — 19, 20, 26, 27 мая;
  • Лук на зелень, шнит — 3-5, 11, 12, 19-22, 30, 31 мая;
  • Чеснок — 19, 20, 25-27 мая;
  • Лук порей — 21, 22, 25-27 мая.

Овощи:

  • Томаты, физалис — 10-13, 19-22, 25-27 мая;
  • Перец, баклажаны — 10-12, 19-22 мая;
  • Огурцы — 10-13, 19-22, 25-27 мая;
  • Брокколи, цветная капуста — 11-13, 19, 20 мая;
  • Ранняя капуста — 19, 20 мая;
  • Средняя и поздняя капуста — 11-13, 19-22 мая;
  • Сельдерей черешковый — 21, 22, 24-27 мая;
  • Спаржа — 11-13, 19-22 мая;
  • Кабачки, патиссоны, тыква — 11-13, 21, 22 мая;
  • Бахчевые — 11-13, 21, 22 мая;
  • Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) — 10-12, 19, 20 мая;
  • Кукуруза — 19, 20 мая;
  • Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) — 19-22, 24 мая;
  • Подсолнечник — 14, 15, 19, 20 мая;
  • Мицелий — 3, 4, 19, 20, 24-27, 30, 31 мая.

Зелень и травы:

  • Салаты, цикорий  5, 7, 11-13, 19-22 мая;
  • Шпинат — 3-5, 25-27, 30, 31 мая;
  • Рукола, кресс, листовая горчица  5, 7, 21, 22 мая;
  • Мангольд, щавель — 5, 7 мая;
  • Укроп, петрушка, кинза — 11, 12, 19-22 мая;
  • Базилик, душица, розмарин и другие пряные травы — 5, 7, 11-13, 16-20, 25-27 мая;
  • Лекарственные и чайные культуры — 11-13, 16-20 мая;
  • Микрозелень — 5, 7, 11-13, 30, 31 мая.

Ягодно-плодовый сад:

  • Земляника и клубника — 9-13, 21, 22 мая;
  • Яблоня — 25-27 мая;
  • Груша, айва — 19, 20, 25-27 мая;
  • Абрикос, вишня, слива, персик — 19, 20, 25-27 мая;
  • Черешня — 14, 15 мая;
  • грецкий орех, фундук — 25-27 мая;
  • Калина, шиповник, рябина — 11-13, 24 мая;
  • Облепиха — 3, 4, 11-13, 25, 30, 31 мая;
  • Боярышник — 21, 22 мая;
  • Смородина — 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая;
  • Малина, ежевика — 10-13, 21, 22 мая;
  • Крыжовник — 11-13, 21, 22, 25-27 мая;
  • Виноград — 3, 4, 11-13, 19-22, 25, 30, 31 мая.

 

Когда и что сажать в мае 2024 года по лунному календарю
Посадка рассады в открытый грунт. Фото: depositphotos.com

Когда благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в мае

  • Однолетние цветы — 11-13, 16-20, 25-27 мая;
  • Луковичные и клубневые — 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая;
  • Травянистые многолетники — 11-13, 16-20 мая;
  • Живые ограждения — 14-18 мая;
  • Сидераты — 5, 11-13, 16-18, 20, 21, 25 мая;
  • Газон и почвопокровные растения — 5, 11-13, 16-18, 26 мая;
  • Лианы — 10, 16-18, 24 мая;
  • Кустарники и деревья — 11-18, 25 мая;
  • Хвойные — 16-18 мая.

 

Когда благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в мае
Женщина готовит цветы к посадке в саду. Фото: freepik.com

Лучшие дни для садовых и огородных работ в мае 2024 года

  • Сапание и другая работа с грунтом — 1, 2, 7, 11-15, 29 мая;
  • Проращивание семян — 3, 4, 7, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 мая;
  • Пикирование, прореживание — 7, 25-27 мая;
  • Поливы — 3, 4, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 мая;
  • Подкормка органическими удобрениями — 3, 4, 7, 25-27, 30, 31 мая;
  • Подкормка минеральными удобрениями — 11-13, 21, 22 мая;
  • Компостирование — 11-13, 22 мая;
  • Обрезка, омоложение, формовка — 7, 25-27 мая;
  • Стрижка газона, сенокос трав — 5, 9-13, 16-18, 26 мая;
  • Прищепка, пасынкование — 7, 11-13, 19-22 мая;
  • Борьба с вредителями и заболеваниями — 1, 2, 5-8, 10, 27, 29 мая;
  • Профилактические обработки — 10, 16-18, 22 мая;
  • Заготовка черенков и прикапывание отводков — 11-13, 19-22 мая;
  • Прививка и окуривание — 3, 4, 8, 11-13, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая;
  • Очистка и обработка коры — 1, 2, 14, 15, 29 мая;
  • Установка и ремонт опор — 9, 10, 16-18, 22 мая;
  • Обработка теплиц и парников — 3, 4, 14, 15, 22, 30, 31 мая;
  • Корчевание и удаление поросли — 26, 27 мая;
  • Уборка, ремонт — 1-7, 9, 14-20, 22, 26, 27, 29 мая;
  • Уход за водоемами — 25-27 мая;
  • Сбор урожая — 14, 15, 24-27 мая;
  • Сбор семян  5, 14, 15, 19, 20, 22 мая;
  • Консервация, сушка — 10-18, 25-27 мая;
  • Засолка и квашение — 14, 15 мая.

 

Раньше мы писали, когда категорически нельзя сажать чеснок.

Напомним, мы рассказывали, как и чем обрабатывать картофель перед посадкой, чтобы уберечь урожай от вредителей и болезней.

Также рекомендуем узнать, что выгодно выращивать на огороде.

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