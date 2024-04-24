Лунный посевной календарь на май 2024 года по дням — когда и что сеять

Лунный посевной календарь на май 2024 года — что и когда сеять для богатого урожая
Май — важный период для всех дачников, огородников и садоводов, ведь в это время происходит посев и посадка большинства культур в открытый грунт. А еще это время для подкормки некоторых растений, полива, профилактических обработок и избавления от сорняков. А чтобы все огородные и садовые работы прошли удачно, следует воспользоваться лунным календарем.
Новини.LIVE предлагает посевной календарь на май 2024 года, который поможет выбрать самые удачные даты для посева, посадки растений и других садовых и огородных работ.
Фазы Луны в мае 2024 года
- Спадающая Луна — с 1 по 7 мая;
- Новолуние (суперлуна) — 8 мая;
- Растущая Луна — с 9 по 22 мая;
- Полнолуние — 23 мая;
- Спадающая Луна — с 24 по 31 число;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь на май 2024 года — благоприятные и неблагоприятные даты
Учитывая фазы Луны, лучшими днями для работ в саду и на огороде в мае 2024 года будут: 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31 число.
Неблагоприятными датами будут: 6, 8, 15, 23, 24, 28 мая. В эти дни лучше вообще не заниматься делами, связанными с растениями.
Когда и что сажать в мае 2024 года по лунному календарю
Корнеплоды:
- Картофель, топинамбур — 26, 27 мая;
- Батат — 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая;
- Редис, редька, репа — 5, 11-13, 19, 20, 26, 27 мая;
- Сельдерей, петрушка на корень — 19, 20, 24-27 мая.
Луковые:
- Лук репчатый — 19, 20, 26, 27 мая;
- Лук на зелень, шнит — 3-5, 11, 12, 19-22, 30, 31 мая;
- Чеснок — 19, 20, 25-27 мая;
- Лук порей — 21, 22, 25-27 мая.
Овощи:
- Томаты, физалис — 10-13, 19-22, 25-27 мая;
- Перец, баклажаны — 10-12, 19-22 мая;
- Огурцы — 10-13, 19-22, 25-27 мая;
- Брокколи, цветная капуста — 11-13, 19, 20 мая;
- Ранняя капуста — 19, 20 мая;
- Средняя и поздняя капуста — 11-13, 19-22 мая;
- Сельдерей черешковый — 21, 22, 24-27 мая;
- Спаржа — 11-13, 19-22 мая;
- Кабачки, патиссоны, тыква — 11-13, 21, 22 мая;
- Бахчевые — 11-13, 21, 22 мая;
- Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) — 10-12, 19, 20 мая;
- Кукуруза — 19, 20 мая;
- Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) — 19-22, 24 мая;
- Подсолнечник — 14, 15, 19, 20 мая;
- Мицелий — 3, 4, 19, 20, 24-27, 30, 31 мая.
Зелень и травы:
- Салаты, цикорий — 5, 7, 11-13, 19-22 мая;
- Шпинат — 3-5, 25-27, 30, 31 мая;
- Рукола, кресс, листовая горчица — 5, 7, 21, 22 мая;
- Мангольд, щавель — 5, 7 мая;
- Укроп, петрушка, кинза — 11, 12, 19-22 мая;
- Базилик, душица, розмарин и другие пряные травы — 5, 7, 11-13, 16-20, 25-27 мая;
- Лекарственные и чайные культуры — 11-13, 16-20 мая;
- Микрозелень — 5, 7, 11-13, 30, 31 мая.
Ягодно-плодовый сад:
- Земляника и клубника — 9-13, 21, 22 мая;
- Яблоня — 25-27 мая;
- Груша, айва — 19, 20, 25-27 мая;
- Абрикос, вишня, слива, персик — 19, 20, 25-27 мая;
- Черешня — 14, 15 мая;
- грецкий орех, фундук — 25-27 мая;
- Калина, шиповник, рябина — 11-13, 24 мая;
- Облепиха — 3, 4, 11-13, 25, 30, 31 мая;
- Боярышник — 21, 22 мая;
- Смородина — 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая;
- Малина, ежевика — 10-13, 21, 22 мая;
- Крыжовник — 11-13, 21, 22, 25-27 мая;
- Виноград — 3, 4, 11-13, 19-22, 25, 30, 31 мая.
Когда благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в мае
- Однолетние цветы — 11-13, 16-20, 25-27 мая;
- Луковичные и клубневые — 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая;
- Травянистые многолетники — 11-13, 16-20 мая;
- Живые ограждения — 14-18 мая;
- Сидераты — 5, 11-13, 16-18, 20, 21, 25 мая;
- Газон и почвопокровные растения — 5, 11-13, 16-18, 26 мая;
- Лианы — 10, 16-18, 24 мая;
- Кустарники и деревья — 11-18, 25 мая;
- Хвойные — 16-18 мая.
Лучшие дни для садовых и огородных работ в мае 2024 года
- Сапание и другая работа с грунтом — 1, 2, 7, 11-15, 29 мая;
- Проращивание семян — 3, 4, 7, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 мая;
- Пикирование, прореживание — 7, 25-27 мая;
- Поливы — 3, 4, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31 мая;
- Подкормка органическими удобрениями — 3, 4, 7, 25-27, 30, 31 мая;
- Подкормка минеральными удобрениями — 11-13, 21, 22 мая;
- Компостирование — 11-13, 22 мая;
- Обрезка, омоложение, формовка — 7, 25-27 мая;
- Стрижка газона, сенокос трав — 5, 9-13, 16-18, 26 мая;
- Прищепка, пасынкование — 7, 11-13, 19-22 мая;
- Борьба с вредителями и заболеваниями — 1, 2, 5-8, 10, 27, 29 мая;
- Профилактические обработки — 10, 16-18, 22 мая;
- Заготовка черенков и прикапывание отводков — 11-13, 19-22 мая;
- Прививка и окуривание — 3, 4, 8, 11-13, 21, 22, 25-27, 30, 31 мая;
- Очистка и обработка коры — 1, 2, 14, 15, 29 мая;
- Установка и ремонт опор — 9, 10, 16-18, 22 мая;
- Обработка теплиц и парников — 3, 4, 14, 15, 22, 30, 31 мая;
- Корчевание и удаление поросли — 26, 27 мая;
- Уборка, ремонт — 1-7, 9, 14-20, 22, 26, 27, 29 мая;
- Уход за водоемами — 25-27 мая;
- Сбор урожая — 14, 15, 24-27 мая;
- Сбор семян — 5, 14, 15, 19, 20, 22 мая;
- Консервация, сушка — 10-18, 25-27 мая;
- Засолка и квашение — 14, 15 мая.
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