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Додатковий дохід і сита сім'я — що вигідно вирощувати на городі

10 квітня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що зараз вигідно вирощувати на городі та в саду — список
Дачники, які працюють на городі. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Мабуть, у кожної людини хоч раз у житті виникали фінансові труднощі, через які доводилося шукати джерела доходу. Але мало хто знає, які культури на городі дуже вигідно вирощувати не тільки для себе і близьких людей, а й для продажу, щоб заробити трохи грошей.

Новини.LIVE розповідає, що вигідно садити на городі.

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На жаль, сьогоднішні складні умови життя диктують українцям свої правила, адже багатьом доводиться шукати місця, де можна заробити більше грошей на проживання. Одним з варіантів заробітку стало використання власної ділянки для отримання доходу і корисних продуктів для здоров’я.

Присутність власного городу допомагає уникнути необхідності купувати багато продуктів. Також можна вирощувати рослини для продажу, щоб отримати можливість додатково заробити. Тож, варто знати, які культури слід вирощувати, щоб не тільки заробити, а й забезпечити свою сім’ю.

Женщина, работающая на огороде
Жінка, яка порається на городі. Фото: Freepik

На яких рослинах можна заробити

Щоб отримати додаткове джерело доходу, посадіть на своїй ділянці зелень, а саме – кріп, петрушку і салат, які постійно мають попит на ринку. До того ж, дуже вигідно вирощувати на городі і полуницю, яка у свій сезон має високий попит і може допомогти заробити грошей.

Також можна посадити часник, який має конкуренцію від виробників, хоч і є вигідним для вирощування.

Человек, садящий чеснок на огороде
Людина, яка садить часник на городі. Фото: Grow Yours

Якими рослинами можна годувати свою сім’ю

Якщо ви хочете вживати у свіжому вигляді або нагодувати всю свою сім’ю законсервованими продуктами в зимовий період, посадіть на своєму городі такі культури, як:

  • Картоплю 
  • Огірки 
  • Помідори 
  • Моркву 
  • Буряк 
  • Цибулю

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно посадити між рядами картоплі, щоб отримати щедрий врожай. 

Раніше ми розповідали про те, яку рослину потрібно посадити біля цибулі для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, які рослини можна посадити навколо дерев.

рослини
культура
доходи
город

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