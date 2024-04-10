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Дополнительный доход и сытая семья — что выгодно выращивать на огороде

10 апреля 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что сейчас выгодно выращивать на огороде и в саду — список
Дачники, работающие на огороде. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Наверно, у каждого человека хоть раз в жизни возникали финансовые трудности, из-за которых приходилось искать источники дохода. Но немногие знают, какие культуры на огороде очень выгодно выращивать не только для себя и близких людей, но и для продажи, чтобы заработать немного денег.

Новини.LIVE рассказывает, что выгодно сажать на огороде.

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К сожалению, сегодняшние сложные условия жизни диктуют украинцам свои правила, ведь многим приходится искать места, где можно заработать больше денег на проживание. Одним из вариантов заработка стало использование собственного участка для получения дохода и полезных продуктов для здоровья.

Присутствие собственного огорода помогает избежать необходимости покупать много продуктов. Также можно выращивать растения для продажи, чтобы получить возможность дополнительно заработать. Следовательно, стоит знать, какие культуры следует выращивать, чтобы не только заработать, но и обеспечить свою семью.

Женщина, работающая на огороде
Женщина, работающая на огороде. Фото: Freepik

На каких растениях можно заработать

Чтобы получить дополнительный источник дохода, посадите на своем участке зелень, а именно — укроп, петрушку и салат, которые постоянно пользуются спросом на рынке. К тому же, очень выгодно выращивать на огороде и клубнику, которая в свой сезон пользуется высоким спросом и может помочь заработать денег.

Также можно посадить чеснок, который имеет конкуренцию от производителей, хотя и выгоден для выращивания.

Человек, садящий чеснок на огороде.
Человек, садящий чеснок на огороде. Фото: Grow Yours

Какими растениями можно кормить свою семью

Если вы хотите употреблять в свежем виде или накормить всю свою семью законсервированными продуктами в зимний период, посадите на своем огороде такие культуры, как:

  • Картофель
  • Огурцы
  • Помидоры
  • Морковь
  • Свекла
  • Лук

Напомним, мы писали о том, что нужно посадить между рядами картофеля, чтобы получить щедрый урожай.

Раньше мы рассказывали о том, какое растение нужно посадить возле лука для хорошего урожая.

Также мы сообщали о том, какие растения можно посадить вокруг деревьев.

растения
культура
доходы
огород

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