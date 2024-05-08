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Ніколи не викидайте яєчну шкаралупу — п'ять перевірених порад для саду і городу

8 травня 2024 07:29
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як використати яєчну шкаралупу на дачі — дієві поради садівникам і городникам
Тримає яєчну шкаралупу в руках. Фото: istockphoto.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Зазвичай, яєчну шкарлупу ми сприймаємо як побутові відходи й одразу викидаємо. Проте, фахівці запевняють, якщо у вас є сад або город, не варто ці залишки яйця одразу кидати у сміттєвий бак. Адже це чудовий народний засіб для підживлення ґрунту

Новини.LIVE розповість, як правильно вносити у ґрунт яєчну шкаралупу.

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Як правильно зробити добриво з яєчної шкаралупи

Експерти розповідають, що шкаралупа яйця містить дуже багато таких речовин:

  • карбонат кальцію;
  • калій;
  • магній;
  • кремній;
  • фосфор. 

Щоб ефективно використовувати яєчну шкарлупу як добриво, її варто перемолоти. Чим дрібніший помол шкаралупи — тим швидше вона почне приносити користь рослинам.

 

Які рослини можна підживлювати яєчною шкаралупою
Яєчна шкаралупа. Фото: google.com

Які рослини можна підживлювати яєчною шкаралупою 

Підживлення яєчною шкаралупою потрібне наступним культурам:

  • картопля;
  • морква;
  • буряк;
  • редис;
  • томати;
  • перці;
  • баклажани;
  • броколі;
  • кольрабі;
  • білокачанна капуста;
  • цвітна капуста;
  • квасоля;
  • зелений горошок;
  • огірки;
  • цукіні;
  • гарбузи;
  • салат;
  • цибуля;
  • кріп. 

 

Як використати яєчну шкаралупу на дачі — дієві поради
Робота на городі. Фото: freepik.com

Як яєчна шкаралупа допомагає від шкідників

Ефективний засіб від шкідників готується просто:

  1. Подрібнити шкаралупу у порошок;
  2. Перемішати з рослинною олією. 

Використовувати у міжряддях.

За словами досвідчених городників, такий народний засіб допоможе позбутися від слимаків, капустянки та чорної ніжки. 

А ще, щоб захистити картоплю від колорадських жуків, потрібно посипати кущі борошном з яєчної шкаралупи. Через кілька днів непрохані гості помруть. 

 

Як яєчна шкаралупа допомагає від шкідників
Яєчна шкаралупа. Фото: google.com

Чи можна мульчувати яєчною шкаралупою

Також можна сміливо використовувати шкаралупу яйця як мульчу. Особливо ефективна вона буде для ягідних чагарників. У цьому випадку необхідно використовувати яєчну шкаралупу грубого помелу. Така мульча не буде довго перегнивати, захистить ґрунт від пересихання, рослини — від шкідників, а город від бур'янів.

Як яєчною шкаралупою удобрювати кімнатні квіти

Для підживлення кімнатних рослин готують настій з яєчної шкаралупи. Він допоможе прискорити зростання кімнатних квітів і зміцнити їх стебла.

Як готувати:

  1. Шкаралупу сирих яєць, ретельно вимити;
  2. Покласти в глибоку миску та залити водою;
  3. Закрити кришкою і настоювати 4-5 днів, не забуваючи раз на добу збовтувати вміст.

Через час ви побачите, що на поверхні з'явилася піна, а сам настій має злегка неприємний запах. Не лякайтеся, так і повинно бути. А інтенсивність запаху залежить від того, наскільки добре були вимиті яйця.

Щоб застосовувати настій, його необхідно розвести теплою водою в пропорції 1:1. 

 

Раніше ми розповідали, чому не можна викидати шкарлупу від крашанок та що з нею робити, щоб не осквернити важливий великодній символ. 

Нагадаємо, ми писали, що категорично не можна підживлювати золою.

Також радимо дізнатися, яке корисне добриво слід обов'язково класти у лунки з картоплею.

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сад
садівництво

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