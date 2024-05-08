Як використати яєчну шкаралупу на дачі — дієві поради садівникам і городникам

Ніколи не викидайте яєчну шкаралупу — п'ять перевірених порад для саду і городу
Зазвичай, яєчну шкарлупу ми сприймаємо як побутові відходи й одразу викидаємо. Проте, фахівці запевняють, якщо у вас є сад або город, не варто ці залишки яйця одразу кидати у сміттєвий бак. Адже це чудовий народний засіб для підживлення ґрунту.
Новини.LIVE розповість, як правильно вносити у ґрунт яєчну шкаралупу.
Як правильно зробити добриво з яєчної шкаралупи
Експерти розповідають, що шкаралупа яйця містить дуже багато таких речовин:
- карбонат кальцію;
- калій;
- магній;
- кремній;
- фосфор.
Щоб ефективно використовувати яєчну шкарлупу як добриво, її варто перемолоти. Чим дрібніший помол шкаралупи — тим швидше вона почне приносити користь рослинам.
Які рослини можна підживлювати яєчною шкаралупою
Підживлення яєчною шкаралупою потрібне наступним культурам:
- картопля;
- морква;
- буряк;
- редис;
- томати;
- перці;
- баклажани;
- броколі;
- кольрабі;
- білокачанна капуста;
- цвітна капуста;
- квасоля;
- зелений горошок;
- огірки;
- цукіні;
- гарбузи;
- салат;
- цибуля;
- кріп.
Як яєчна шкаралупа допомагає від шкідників
Ефективний засіб від шкідників готується просто:
- Подрібнити шкаралупу у порошок;
- Перемішати з рослинною олією.
Використовувати у міжряддях.
За словами досвідчених городників, такий народний засіб допоможе позбутися від слимаків, капустянки та чорної ніжки.
А ще, щоб захистити картоплю від колорадських жуків, потрібно посипати кущі борошном з яєчної шкаралупи. Через кілька днів непрохані гості помруть.
Чи можна мульчувати яєчною шкаралупою
Також можна сміливо використовувати шкаралупу яйця як мульчу. Особливо ефективна вона буде для ягідних чагарників. У цьому випадку необхідно використовувати яєчну шкаралупу грубого помелу. Така мульча не буде довго перегнивати, захистить ґрунт від пересихання, рослини — від шкідників, а город від бур'янів.
Як яєчною шкаралупою удобрювати кімнатні квіти
Для підживлення кімнатних рослин готують настій з яєчної шкаралупи. Він допоможе прискорити зростання кімнатних квітів і зміцнити їх стебла.
Як готувати:
- Шкаралупу сирих яєць, ретельно вимити;
- Покласти в глибоку миску та залити водою;
- Закрити кришкою і настоювати 4-5 днів, не забуваючи раз на добу збовтувати вміст.
Через час ви побачите, що на поверхні з'явилася піна, а сам настій має злегка неприємний запах. Не лякайтеся, так і повинно бути. А інтенсивність запаху залежить від того, наскільки добре були вимиті яйця.
Щоб застосовувати настій, його необхідно розвести теплою водою в пропорції 1:1.
Раніше ми розповідали, чому не можна викидати шкарлупу від крашанок та що з нею робити, щоб не осквернити важливий великодній символ.
Нагадаємо, ми писали, що категорично не можна підживлювати золою.
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