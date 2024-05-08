Як використати яєчну шкаралупу на дачі — дієві поради садівникам і городникам

Тримає яєчну шкаралупу в руках. Фото: istockphoto.com

Зазвичай, яєчну шкарлупу ми сприймаємо як побутові відходи й одразу викидаємо. Проте, фахівці запевняють, якщо у вас є сад або город, не варто ці залишки яйця одразу кидати у сміттєвий бак. Адже це чудовий народний засіб для підживлення ґрунту.

Новини.LIVE розповість, як правильно вносити у ґрунт яєчну шкаралупу.

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Експерти розповідають, що шкаралупа яйця містить дуже багато таких речовин:

карбонат кальцію;

калій;

магній;

кремній;

фосфор.

Щоб ефективно використовувати яєчну шкарлупу як добриво, її варто перемолоти. Чим дрібніший помол шкаралупи — тим швидше вона почне приносити користь рослинам.

Яєчна шкаралупа. Фото: google.com

Які рослини можна підживлювати яєчною шкаралупою

Підживлення яєчною шкаралупою потрібне наступним культурам:

картопля;

морква;

буряк;

редис;

томати;

перці;

баклажани;

броколі;

кольрабі;

білокачанна капуста;

цвітна капуста;

квасоля;

зелений горошок;

огірки;

цукіні;

гарбузи;

салат;

цибуля;

кріп.

Робота на городі. Фото: freepik.com

Як яєчна шкаралупа допомагає від шкідників

Ефективний засіб від шкідників готується просто:

Подрібнити шкаралупу у порошок; Перемішати з рослинною олією.

Використовувати у міжряддях.

За словами досвідчених городників, такий народний засіб допоможе позбутися від слимаків, капустянки та чорної ніжки.

А ще, щоб захистити картоплю від колорадських жуків, потрібно посипати кущі борошном з яєчної шкаралупи. Через кілька днів непрохані гості помруть.

Яєчна шкаралупа. Фото: google.com

Чи можна мульчувати яєчною шкаралупою

Також можна сміливо використовувати шкаралупу яйця як мульчу. Особливо ефективна вона буде для ягідних чагарників. У цьому випадку необхідно використовувати яєчну шкаралупу грубого помелу. Така мульча не буде довго перегнивати, захистить ґрунт від пересихання, рослини — від шкідників, а город від бур'янів.

Як яєчною шкаралупою удобрювати кімнатні квіти

Для підживлення кімнатних рослин готують настій з яєчної шкаралупи. Він допоможе прискорити зростання кімнатних квітів і зміцнити їх стебла.

Як готувати:

Шкаралупу сирих яєць, ретельно вимити; Покласти в глибоку миску та залити водою; Закрити кришкою і настоювати 4-5 днів, не забуваючи раз на добу збовтувати вміст.

Через час ви побачите, що на поверхні з'явилася піна, а сам настій має злегка неприємний запах. Не лякайтеся, так і повинно бути. А інтенсивність запаху залежить від того, наскільки добре були вимиті яйця.

Щоб застосовувати настій, його необхідно розвести теплою водою в пропорції 1:1.

Раніше ми розповідали, чому не можна викидати шкарлупу від крашанок та що з нею робити, щоб не осквернити важливий великодній символ.

Нагадаємо, ми писали, що категорично не можна підживлювати золою.

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