Как использовать яичную скорлупу на даче — советы садоводам и огородникам

Держит яичную скорлупу в руках. Фото: istockphoto.com

Обычно яичную скорлупу мы воспринимаем как бытовые отходы и сразу выбрасываем. Однако специалисты уверяют, если у вас есть сад или огород, не стоит эти остатки яйца сразу бросать в мусорный бак. Ведь это прекрасное народное средство для подкормки почвы.

Новини.LIVE расскажет, как правильно вносить в почву яичную скорлупу.

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Как правильно сделать удобрение из яичной скорлупы

Эксперты рассказывают, что скорлупа яйца содержит очень много таких веществ:

карбонат кальция;

калий;

магний;

кремний;

фосфор.

Чтобы эффективно использовать яичную скорлупу в качестве удобрения, ее следует перемолоть. Чем мельче помол скорлупы — тем быстрее она начнет приносить пользу растениям.

Яичная скорлупа. Фото: google.com

Какие растения можно подкармливать яичной скорлупой

Подкормка яичной скорлупой требуется следующим культурам:

картофель;

морковь;

свекла;

редис;

томаты;

перцы;

баклажаны;

брокколи;

кольраби;

белокочанная капуста;

цветная капуста;

фасоль;

зеленый горошек;

огурцы;

цукини;

тыквы;

салат;

лук;

укроп.

Работа в огороде. Фото: freepik.com

Как яичная скорлупа помогает от вредителей

Эффективное средство от вредителей готовится просто:

Измельчить скорлупу в порошок; Перемешать с растительным маслом.

Использовать в междурядьях.

По словам опытных огородников, такое народное средство поможет избавиться от улиток, медведки и черной ножки.

А еще, чтобы защитить картофель от колорадских жуков, нужно посыпать кусты мукой из яичной скорлупы. Через несколько дней незваные гости умрут.

Яичная скорлупа. Фото: google.com

Можно ли мульчировать яичной скорлупой

Также можно смело использовать скорлупу яйца в качестве мульчи. Особенно эффективна она будет для ягодных кустарников. В этом случае необходимо использовать яичную скорлупу грубого помола. Такая мульча не будет долго перегнивать, защитит почву от пересыхания, растения от вредителей, а огород от сорняков.

Как яичной скорлупой удобрять комнатные цветы

Для подкормки комнатных растений готовят настой из яичной скорлупы. Он поможет ускорить рост комнатных цветов и укрепить их стебли.

Как готовить:

Скорлупу сырых яиц, тщательно вымыть; Положить в глубокую миску и залить водой; Закрыть крышкой и настаивать 4-5 дней, не забывая раз в сутки взбалтывать содержимое.

Через время вы увидите, что на поверхности появилась пена, а сам настой имеет немного неприятный запах. Не пугайтесь, так и должно быть. А интенсивность запаха зависит от того, насколько хорошо были вымыты яйца.

Чтобы использовать настой, его нужно развести теплой водой в пропорции 1:1.

Раньше мы рассказывали, почему нельзя выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц и что с ней делать, чтобы не осквернить важный пасхальный символ.

Напомним, мы писали, что категорически нельзя подпитывать золой.

Также советуем узнать, какое полезное удобрение следует обязательно класть в лунки с картофелем.