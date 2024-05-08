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Никогда не выбрасывайте яичную скорлупу — пять проверенных советов для сада и огорода

8 мая 2024 07:29
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как использовать яичную скорлупу на даче — советы садоводам и огородникам
Держит яичную скорлупу в руках. Фото: istockphoto.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Обычно яичную скорлупу мы воспринимаем как бытовые отходы и сразу выбрасываем. Однако специалисты уверяют, если у вас есть сад или огород, не стоит эти остатки яйца сразу бросать в мусорный бак. Ведь это прекрасное народное средство для подкормки почвы.

Новини.LIVE расскажет, как правильно вносить в почву яичную скорлупу.

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Как правильно сделать удобрение из яичной скорлупы

Эксперты рассказывают, что скорлупа яйца содержит очень много таких веществ:

  • карбонат кальция;
  • калий;
  • магний;
  • кремний;
  • фосфор.

Чтобы эффективно использовать яичную скорлупу в качестве удобрения, ее следует перемолоть. Чем мельче помол скорлупы — тем быстрее она начнет приносить пользу растениям.

 

Какие растения можно подкармливать яичной скорлупой
Яичная скорлупа. Фото: google.com

Какие растения можно подкармливать яичной скорлупой

Подкормка яичной скорлупой требуется следующим культурам:

  • картофель;
  • морковь;
  • свекла;
  • редис;
  • томаты;
  • перцы;
  • баклажаны;
  • брокколи;
  • кольраби;
  • белокочанная капуста;
  • цветная капуста;
  • фасоль;
  • зеленый горошек;
  • огурцы;
  • цукини;
  • тыквы;
  • салат;
  • лук;
  • укроп.

 

Как использовать яичную скорлупу на даче – действенные советы
Работа в огороде. Фото: freepik.com

Как яичная скорлупа помогает от вредителей

Эффективное средство от вредителей готовится просто:

  1. Измельчить скорлупу в порошок;
  2. Перемешать с растительным маслом.

Использовать в междурядьях.

По словам опытных огородников, такое народное средство поможет избавиться от улиток, медведки и черной ножки.

А еще, чтобы защитить картофель от колорадских жуков, нужно посыпать кусты мукой из яичной скорлупы. Через несколько дней незваные гости умрут.

 

Как яичная скорлупа помогает от вредителей
Яичная скорлупа. Фото: google.com

Можно ли мульчировать яичной скорлупой

Также можно смело использовать скорлупу яйца в качестве мульчи. Особенно эффективна она будет для ягодных кустарников. В этом случае необходимо использовать яичную скорлупу грубого помола. Такая мульча не будет долго перегнивать, защитит почву от пересыхания, растения от вредителей, а огород от сорняков.

Как яичной скорлупой удобрять комнатные цветы

Для подкормки комнатных растений готовят настой из яичной скорлупы. Он поможет ускорить рост комнатных цветов и укрепить их стебли.

Как готовить:

  1. Скорлупу сырых яиц, тщательно вымыть;
  2. Положить в глубокую миску и залить водой;
  3. Закрыть крышкой и настаивать 4-5 дней, не забывая раз в сутки взбалтывать содержимое.

Через время вы увидите, что на поверхности появилась пена, а сам настой имеет немного неприятный запах. Не пугайтесь, так и должно быть. А интенсивность запаха зависит от того, насколько хорошо были вымыты яйца.

Чтобы использовать настой, его нужно развести теплой водой в пропорции 1:1.

 

Раньше мы рассказывали, почему нельзя выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц и что с ней делать, чтобы не осквернить важный пасхальный символ.

Напомним, мы писали, что категорически нельзя подпитывать золой.

Также советуем узнать, какое полезное удобрение следует обязательно класть в лунки с картофелем.

советы
удобрения
яйца
огород
сад
садоводство

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