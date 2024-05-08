Как использовать яичную скорлупу на даче — советы садоводам и огородникам

Никогда не выбрасывайте яичную скорлупу — пять проверенных советов для сада и огорода
Обычно яичную скорлупу мы воспринимаем как бытовые отходы и сразу выбрасываем. Однако специалисты уверяют, если у вас есть сад или огород, не стоит эти остатки яйца сразу бросать в мусорный бак. Ведь это прекрасное народное средство для подкормки почвы.
Новини.LIVE расскажет, как правильно вносить в почву яичную скорлупу.
Как правильно сделать удобрение из яичной скорлупы
Эксперты рассказывают, что скорлупа яйца содержит очень много таких веществ:
- карбонат кальция;
- калий;
- магний;
- кремний;
- фосфор.
Чтобы эффективно использовать яичную скорлупу в качестве удобрения, ее следует перемолоть. Чем мельче помол скорлупы — тем быстрее она начнет приносить пользу растениям.
Какие растения можно подкармливать яичной скорлупой
Подкормка яичной скорлупой требуется следующим культурам:
- картофель;
- морковь;
- свекла;
- редис;
- томаты;
- перцы;
- баклажаны;
- брокколи;
- кольраби;
- белокочанная капуста;
- цветная капуста;
- фасоль;
- зеленый горошек;
- огурцы;
- цукини;
- тыквы;
- салат;
- лук;
- укроп.
Как яичная скорлупа помогает от вредителей
Эффективное средство от вредителей готовится просто:
- Измельчить скорлупу в порошок;
- Перемешать с растительным маслом.
Использовать в междурядьях.
По словам опытных огородников, такое народное средство поможет избавиться от улиток, медведки и черной ножки.
А еще, чтобы защитить картофель от колорадских жуков, нужно посыпать кусты мукой из яичной скорлупы. Через несколько дней незваные гости умрут.
Можно ли мульчировать яичной скорлупой
Также можно смело использовать скорлупу яйца в качестве мульчи. Особенно эффективна она будет для ягодных кустарников. В этом случае необходимо использовать яичную скорлупу грубого помола. Такая мульча не будет долго перегнивать, защитит почву от пересыхания, растения от вредителей, а огород от сорняков.
Как яичной скорлупой удобрять комнатные цветы
Для подкормки комнатных растений готовят настой из яичной скорлупы. Он поможет ускорить рост комнатных цветов и укрепить их стебли.
Как готовить:
- Скорлупу сырых яиц, тщательно вымыть;
- Положить в глубокую миску и залить водой;
- Закрыть крышкой и настаивать 4-5 дней, не забывая раз в сутки взбалтывать содержимое.
Через время вы увидите, что на поверхности появилась пена, а сам настой имеет немного неприятный запах. Не пугайтесь, так и должно быть. А интенсивность запаха зависит от того, насколько хорошо были вымыты яйца.
Чтобы использовать настой, его нужно развести теплой водой в пропорции 1:1.
Раньше мы рассказывали, почему нельзя выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц и что с ней делать, чтобы не осквернить важный пасхальный символ.
Напомним, мы писали, что категорически нельзя подпитывать золой.
Также советуем узнать, какое полезное удобрение следует обязательно класть в лунки с картофелем.
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